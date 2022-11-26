Мешканців Харківщини просять знизити споживання електроенергії
Харківобленерго просить жителів області та обласного центру знизити споживання електрики. Це дозволить уникнути тривалих відключень.
Про це повідомили на сторінці Харківобленерго у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вимкніть електрообігрівачі, відкладіть прибирання та прання! Саме ці кроки допоможуть знизити навантаження на електромережу та уникнути тривалих відключень споживачів Харкова та Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Енергетики просять допомогти їм вирівняти ситуацію та відновити баланс в Єдиній енергетичній системі України.
"Саме від нас зараз залежить, чи буде світло в кожній оселі найближчим часом", - додали вони.
