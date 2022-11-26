УКР
Кулеба про Голодомор: Ми вистояли тоді і не здамося сьогодні

голодомор,зсу,свічка

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав вшанувати жертв голодоморів в Україні і заявив, що український народ вистояв 90 років тому і не зламається сьогодні.

Про це Кулеба зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"90 років тому Сталін використовував голод як зброю, щоб заморити голодом мільйони українців. Запаліть сьогодні свічку в пам'ять про жертв Голодомору 1932-1933 років, геноциду та масових штучних голодоморів 1921-1922 та 1946-1947 років. Ми вистояли тоді і не здамося і не зламаємося сьогодні", - написав він.

Також читайте: Байден: Ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору і вклоняємося перед відважним українським народом

голодомор (402) Кулеба Дмитро (3606)
Під час Голодомора загинуло, по різнім підрахункам, від 4 до 10 мільйонів українців! куляба вважає це "вистоянням"?!
26.11.2022 15:18 Відповісти
нагадаю, що тодішня влада свідомо обмежила можливість українців виїзд з территорій, на яких вони проживали, штучно влаштував голодомор!
ні в кого, ніяких паралелей не виникає??
26.11.2022 15:27 Відповісти
Воістину - іноді краще жувати, ніж говорити... Хто там що "вистояв"? Сам хоч зрозумів, що ляпнув?
26.11.2022 15:30 Відповісти
Виступ йому писав автор "шюткі" про "сєньора ґаладамора".
26.11.2022 15:38 Відповісти
 
 