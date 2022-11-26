Кулеба про Голодомор: Ми вистояли тоді і не здамося сьогодні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав вшанувати жертв голодоморів в Україні і заявив, що український народ вистояв 90 років тому і не зламається сьогодні.

Про це Кулеба зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"90 років тому Сталін використовував голод як зброю, щоб заморити голодом мільйони українців. Запаліть сьогодні свічку в пам'ять про жертв Голодомору 1932-1933 років, геноциду та масових штучних голодоморів 1921-1922 та 1946-1947 років. Ми вистояли тоді і не здамося і не зламаємося сьогодні", - написав він.

