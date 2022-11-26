Помер голова МЗС Білорусі Макей, - БелТА
Помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє держЗМІ Білорусі "Белта" з посиланням на прессекретаря відомства.
"Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей", - ідеться в повідомленні.
Подробиць не повідомляють.
Але така доля тих , хто прислуговує діяблу або його намістникам на Земній кульці ...
Вони завжди раптом з"являются й раптом зникають ....
Тому я повністю виключаю наявність будь якого мизку а аналітичних спроможностей у кожного такого "слуги діабла" ... Бо в кого таке є хоча б в зародковому вигляді , той хоча з почуття властного самозбереження не підійде й близько до такого заняття ...
Й тільки "акваріумні рибки" , що мають 256 байтів довгострокової пам"яти й 8 байтів оперативної можут на таке погодитися .
Помирати - це про людей, про твариноподібні організми кажуть - здох
Ну а если не сам, тогда версий может быть много - от предупреждения русских Луке, что мол смотри, либо зачистки нелояльных членов Совбеза Беларуси, до мести Луки министру за что-то (сепаратные переговоры, утечку информации, ещё что-то).
Скоро увидим по динамике событий.
Скоро увидим по динамике событий.
Рашисти тиснуть на самозванця через його оточення!!
Від шмурдяка не відмовляються, смерть або так, або так, без варіантів!!!
Типова, кегебешна методика….. А синепалому і тікати немає куди!!!
Хіба, що прикре самогубство, як у ригоАналів якунОвоща……Добкін вкурсі з Лавриновичем, Литвином та Піскуном….
Дивні самогубці з ригоАналів!!!
Дважди уміраць не хоцел. Падло
Тому, смерть макея - це нещасний випадок.
