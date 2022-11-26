УКР
Новини
18 736 100

Помер голова МЗС Білорусі Макей, - БелТА

макей

Помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє держЗМІ Білорусі "Белта" з посиланням на прессекретаря відомства.

"Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей", - ідеться в повідомленні.

Подробиць не повідомляють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські генерали приїхали до Білорусі контролювати підготовку російських військових, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Білорусь (8080) смерть (6828) Макей Володимир (45)
Топ коментарі
+47
Ага, раптово, сам... Совпаденіє?
26.11.2022 16:15 Відповісти
26.11.2022 16:15 Відповісти
+38
Ну могут же порадовать когда захотят.
26.11.2022 16:16 Відповісти
26.11.2022 16:16 Відповісти
+25
нафіга два міністра МЗС в одному великому і красівому радянському саюзі 2.0?
26.11.2022 16:41 Відповісти
26.11.2022 16:41 Відповісти
Ага, раптово, сам... Совпаденіє?
26.11.2022 16:15 Відповісти
26.11.2022 16:15 Відповісти
ага. и тут же
"Умер советский следователь Владимир Калиниченко. Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко получил широкую известность, расследуя громкие коррупционные дела ("сочинское", "хлопковое", "казахское"). Именно он раскрыл убийство офицера КГБ в московском метро, совершенное группой милиционеров»
26.11.2022 16:31 Відповісти
26.11.2022 16:31 Відповісти
нафіга два міністра МЗС в одному великому і красівому радянському саюзі 2.0?
26.11.2022 16:41 Відповісти
26.11.2022 16:41 Відповісти
Русня убила. Он проводил от имени Лукашенко переговоры с Западом. И это, видно, намек Лукашенко, чтобы не дергался.
26.11.2022 17:54 Відповісти
26.11.2022 17:54 Відповісти
запад мог бы дать лукашенку гарантии и защиту, было бы желание
26.11.2022 18:35 Відповісти
26.11.2022 18:35 Відповісти
Ему можно дать гарантию только пожизненного...
26.11.2022 20:42 Відповісти
26.11.2022 20:42 Відповісти
Полк имени Калиновского тоже может дать некоторые гарантии)))
26.11.2022 23:08 Відповісти
26.11.2022 23:08 Відповісти
Цікава версія. Але від кацапів усього можна очікувати.
26.11.2022 18:38 Відповісти
26.11.2022 18:38 Відповісти
Не так русня як швидше за все РФовська гебня
26.11.2022 20:03 Відповісти
26.11.2022 20:03 Відповісти
Не вмер Данило, так болячка задавила!
26.11.2022 19:32 Відповісти
26.11.2022 19:32 Відповісти
Сдох Макей , да и хер с ней.
26.11.2022 20:30 Відповісти
26.11.2022 20:30 Відповісти
це свої чи кацапи?)
26.11.2022 16:16 Відповісти
26.11.2022 16:16 Відповісти
інсультний інфаркт! "вооооооот такой рубец!" ))
26.11.2022 16:34 Відповісти
26.11.2022 16:34 Відповісти
а там свої чимсь відрізняються від кацапів? ані все на адно ліцо!
26.11.2022 19:05 Відповісти
26.11.2022 19:05 Відповісти
суто спортивний інтерес) це лука прибив сильно рьяного ватніка чи фсб сильно вірного луці мінйона)
26.11.2022 23:18 Відповісти
26.11.2022 23:18 Відповісти
Ну могут же порадовать когда захотят.
26.11.2022 16:16 Відповісти
26.11.2022 16:16 Відповісти
злой ты однако
26.11.2022 16:21 Відповісти
26.11.2022 16:21 Відповісти
Макей как раз за сотрудничество с Европой подтапливал и некоторое дистанцирование от Москвабада, согласно слухам конечно же. Кому выгодно данное событие, очевидно. Поэтому судьба или химия настигла немного не того, кого действительно надо
26.11.2022 16:30 Відповісти
26.11.2022 16:30 Відповісти
Правильно. Скорее всего это означает, что РБ полностью вступает в войну .
26.11.2022 16:33 Відповісти
26.11.2022 16:33 Відповісти
Все они одним миром мазаны,а в сортах дерьма я не разбираюсь.
26.11.2022 17:09 Відповісти
26.11.2022 17:09 Відповісти
Я, звичайно, дико вибачаюсь - "одной миррой":

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0) Мирра , ми́рро, сми́рна - ароматическая смола, ценившаяся в древности как благовонное курительное вещество
26.11.2022 17:15 Відповісти
26.11.2022 17:15 Відповісти
Я вас то же немного поправлю, правильно "миро".
Это магическое зелье при помощи которого церковь помечает принадлежащих ей верующих.
Состав этого вещества включает более компонентов.
Право варить миро имеет только центральная церковь.
Совершается миропомазание после таинства Крещения, один единственный раз в жизни. В процессе миропомазания происходит помазание архиереем или священником рта, лба, глаз, ушей, ладоней, груди, ноздрей и ступней крещенного, после чего он подключается к эгрегору церкви.
То есть при крещении в УПЦ маленьких украинцев мажут миро изготовленным в Москве и только три дня назад УПЦ заявила, что будет изготавливать миро по московским рецептам самостоятельно.
26.11.2022 22:12 Відповісти
26.11.2022 22:12 Відповісти
более 64 компонентов.
26.11.2022 22:13 Відповісти
26.11.2022 22:13 Відповісти
Не мели дурниць, ні хто у білорасєї на рівні мзс нічого у стороу заходу нє падтаплівалі, падтаплівлі лише таґда каґда калхозенфюрер велел деньґі прасіть...
26.11.2022 20:10 Відповісти
26.11.2022 20:10 Відповісти
Мабать дуже забрехався ,та здох ,як собака
26.11.2022 16:17 Відповісти
26.11.2022 16:17 Відповісти
а шо такое?...
26.11.2022 16:17 Відповісти
26.11.2022 16:17 Відповісти
Чай оказался слишком крепким.
26.11.2022 18:40 Відповісти
26.11.2022 18:40 Відповісти
подсользнулся. и так десять раз
26.11.2022 16:18 Відповісти
26.11.2022 16:18 Відповісти
Скорее подскользнулся,упал и ... не очнулся.
26.11.2022 20:44 Відповісти
26.11.2022 20:44 Відповісти
"он слишком много знал! а теперь усатый!" (С) ))))))
26.11.2022 16:18 Відповісти
26.11.2022 16:18 Відповісти
Раптово . Одразу видно наслідки інтеграції з московією . Там таке звичайна річ , звикайте , процес пішов .
26.11.2022 16:18 Відповісти
26.11.2022 16:18 Відповісти
Погано, що один помер. Треба було разом з усім мінистерством.
26.11.2022 16:19 Відповісти
26.11.2022 16:19 Відповісти
Пряма в пєрвий ряд на канцерт Кабздуна...
26.11.2022 16:19 Відповісти
26.11.2022 16:19 Відповісти
Как сказал классик "СовпадЕниЕ нЕ думаю"
26.11.2022 16:19 Відповісти
26.11.2022 16:19 Відповісти
Петров и Боширов удивлённо пожимают плечами...
26.11.2022 16:19 Відповісти
26.11.2022 16:19 Відповісти
Это к чему это он так поступил, что он задумал?
26.11.2022 16:19 Відповісти
26.11.2022 16:19 Відповісти
Тю, а шо такоє? 😁
26.11.2022 16:19 Відповісти
26.11.2022 16:19 Відповісти
Ага, ось і ********** Лукашенці приготуватись
26.11.2022 16:21 Відповісти
26.11.2022 16:21 Відповісти
спермоусов теж нібито раптом "помер" ...

Але така доля тих , хто прислуговує діяблу або його намістникам на Земній кульці ...

Вони завжди раптом з"являются й раптом зникають ....

Тому я повністю виключаю наявність будь якого мизку а аналітичних спроможностей у кожного такого "слуги діабла" ... Бо в кого таке є хоча б в зародковому вигляді , той хоча з почуття властного самозбереження не підійде й близько до такого заняття ...

Й тільки "акваріумні рибки" , що мають 256 байтів довгострокової пам"яти й 8 байтів оперативної можут на таке погодитися .
26.11.2022 16:21 Відповісти
26.11.2022 16:21 Відповісти
Бауцька попросив змінити білизну...
26.11.2022 16:22 Відповісти
26.11.2022 16:22 Відповісти
Та не скажеш що старий і больний.
Певно порішили
26.11.2022 16:22 Відповісти
26.11.2022 16:22 Відповісти
ПаРашка передала Бацьке тонкий намек...
26.11.2022 16:22 Відповісти
26.11.2022 16:22 Відповісти
Нет тела - нет дела. С большой вероятностью свалил куда-то в Швейцарию или Австрию, выйдя таким образом "на пенсию". Искать каждую тварь-пособника войны будут вечно, пока по ДНК не опознают труп или что от него осталось.
26.11.2022 16:22 Відповісти
26.11.2022 16:22 Відповісти
Нормальні люди пенсію не доживають так... 21 століття не так просто зараз зникнуть
26.11.2022 16:52 Відповісти
26.11.2022 16:52 Відповісти
Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
26.11.2022 16:23 Відповісти
26.11.2022 16:23 Відповісти
Таракану Лукашу приготовиться!!!
26.11.2022 16:23 Відповісти
26.11.2022 16:23 Відповісти
Бегут туда куда получается быстрее.
26.11.2022 16:23 Відповісти
26.11.2022 16:23 Відповісти
Потренувалися. а заодно таракану сигнал послали..
26.11.2022 16:24 Відповісти
26.11.2022 16:24 Відповісти
- Почему умер ?
- Отравился грибами !
- А почему такой синий ?
- Ты думаешь он их есть хотел !?
26.11.2022 16:24 Відповісти
26.11.2022 16:24 Відповісти
Натяк бульбафюреру,що пора воювати проти України. Ну-ну.
26.11.2022 16:24 Відповісти
26.11.2022 16:24 Відповісти
https://world.novyny.live/kreml-khochet-likvidirovat-lukashenko-analitiki-65672.html https://world.novyny.live/kreml-khochet-likvidirovat-lukashenko-analitiki-65672.html

26.11.2022 16:25 Відповісти
26.11.2022 16:25 Відповісти
"...приєднання Білорусі до Росії як автономну освіту..."

мгімофінішед, однако.
26.11.2022 16:32 Відповісти
26.11.2022 16:32 Відповісти
Переклад з російської..."автономное образование"...я відразу й не второпав...ще один приклад убогасті рускава язика, що веде до деградації.
26.11.2022 16:40 Відповісти
26.11.2022 16:40 Відповісти
Це точно!
26.11.2022 17:06 Відповісти
26.11.2022 17:06 Відповісти
Лукашенку приготовитись.
26.11.2022 16:25 Відповісти
26.11.2022 16:25 Відповісти
нєбєнзє прігатовіцца
26.11.2022 16:25 Відповісти
26.11.2022 16:25 Відповісти
В смислє, помер?
26.11.2022 16:26 Відповісти
26.11.2022 16:26 Відповісти
Ета всьо пастановка
26.11.2022 16:30 Відповісти
26.11.2022 16:30 Відповісти
26.11.2022 17:43 Відповісти
26.11.2022 17:43 Відповісти
Намьок лукашенці
26.11.2022 16:27 Відповісти
26.11.2022 16:27 Відповісти
недоімперія Моксель, яка наносить свій останній удар, не в останнє попереджає своїх ідіотів, що співпраця з її дияволом та його чортами шкідливі для здоров'я
26.11.2022 16:28 Відповісти
26.11.2022 16:28 Відповісти
отвєдал новічка... усатий пітор наступний?
26.11.2022 16:28 Відповісти
26.11.2022 16:28 Відповісти
Сам чи його померли?
26.11.2022 16:29 Відповісти
26.11.2022 16:29 Відповісти
щурики в банці влаштовують танці
26.11.2022 16:31 Відповісти
26.11.2022 16:31 Відповісти
Чого бульбаФюрера не зачепив з собой?!
26.11.2022 16:33 Відповісти
26.11.2022 16:33 Відповісти
Віктор федорович , а може Арахамія з Єрмаком запропонують таракану притулок та захист ,як корєшу ,чорти б їх курв підсмажили !
26.11.2022 16:35 Відповісти
26.11.2022 16:35 Відповісти
Це вже буде якась спеціальна спецоперація...
26.11.2022 16:42 Відповісти
26.11.2022 16:42 Відповісти
Щас Ахарамія з фірташем це діло перетре....
26.11.2022 17:16 Відповісти
26.11.2022 17:16 Відповісти
Згубність соціалістичної економіки)))
26.11.2022 16:38 Відповісти
26.11.2022 16:38 Відповісти
ковид )) парашники уже нашли причину. пошёл подопытным мышом )
"Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью. Вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Соединенных Штатах, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС параши генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких», - сказал Кириллов на брифинге." )))
26.11.2022 16:39 Відповісти
26.11.2022 16:39 Відповісти
Создан, только не в Штатах. Штаты вообще не обладают такими технологиями, а КГБ - да.
26.11.2022 16:50 Відповісти
26.11.2022 16:50 Відповісти
Дохнут собаки, знайте что дружба с рф хорошим для вас нечем не закончиться, продали свою совесть, недолго вам жить осталось падлы, за Украину гореть вам всем в аду
26.11.2022 16:48 Відповісти
26.11.2022 16:48 Відповісти
путін - лукашенку: вибирай, або ти, або макєй...лукашенка - макєй.
26.11.2022 16:51 Відповісти
26.11.2022 16:51 Відповісти
Ще один замість гумової качечки фен взяв у ванну )))
26.11.2022 16:51 Відповісти
26.11.2022 16:51 Відповісти
Найближчим часом буде найдено слід Зоряна і Шкіряка , а також візитку Яроша. І дальше по методичці.
26.11.2022 16:51 Відповісти
26.11.2022 16:51 Відповісти
Скрепи не витримали тотального *******?
26.11.2022 17:02 Відповісти
26.11.2022 17:02 Відповісти
Останнє попередження Лукамору від *****?
26.11.2022 17:04 Відповісти
26.11.2022 17:04 Відповісти
"Пєрвий пасол"
26.11.2022 17:13 Відповісти
26.11.2022 17:13 Відповісти
Он слишком много знал.
26.11.2022 17:15 Відповісти
26.11.2022 17:15 Відповісти
Перший пішов, коняка на черзі. 🤞
26.11.2022 17:17 Відповісти
26.11.2022 17:17 Відповісти
Ще вчора наставляв роги проти цивілізації, погрожував... сьогодні дав дуба... совпадєніє?
26.11.2022 17:20 Відповісти
26.11.2022 17:20 Відповісти
На сайті пересидента Білорусі оголосили тендер на закупівлю канделябра, табакерки та шовкового кашне
26.11.2022 17:23 Відповісти
26.11.2022 17:23 Відповісти
Не ''помер'', а здох.
Помирати - це про людей, про твариноподібні організми кажуть - здох
26.11.2022 17:35 Відповісти
26.11.2022 17:35 Відповісти
Вполне может быть и реально сам - инфаркт, например. В таком стрессе работать годами, когда тебя все иностранные коллеги фашистом считают и посалют подальше - а с другой стороны усатый требует и результат, и дурака включать. Тут надо быть очень толстокожим, чтобы сердце не посадить . . .

Ну а если не сам, тогда версий может быть много - от предупреждения русских Луке, что мол смотри, либо зачистки нелояльных членов Совбеза Беларуси, до мести Луки министру за что-то (сепаратные переговоры, утечку информации, ещё что-то).

Скоро увидим по динамике событий.
26.11.2022 17:39 Відповісти
26.11.2022 17:39 Відповісти
пюреру залишається тільки в Аргентину тікати
26.11.2022 17:48 Відповісти
26.11.2022 17:48 Відповісти
Ісконно расейський шмурдяк від ***** усім агентам расейським за кордоном!!
Рашисти тиснуть на самозванця через його оточення!!
Від шмурдяка не відмовляються, смерть або так, або так, без варіантів!!!
Типова, кегебешна методика….. А синепалому і тікати немає куди!!!
Хіба, що прикре самогубство, як у ригоАналів якунОвоща……Добкін вкурсі з Лавриновичем, Литвином та Піскуном….
Дивні самогубці з ригоАналів!!!
‼️🇺🇦⚔️❤️🤔🤷‍♂️🙉🙊🙈🇱🇹🇺🇸🇫🇮🇳🇴🇬🇧🇮🇩🇨🇿🇹🇷🇪🇪🇸🇪🇨🇦🇪🇺🇦🇿🇯🇵‼️🇺🇦⚔️❤️👏👏
26.11.2022 18:07 Відповісти
26.11.2022 18:07 Відповісти
Неждано-негадано - на трецій раз скарапасціжно умерь.
Дважди уміраць не хоцел. Падло
26.11.2022 18:14 Відповісти
26.11.2022 18:14 Відповісти
Скоріш за все криворукі петрови-баширови мали отруїти лукашенка.
Тому, смерть макея - це нещасний випадок.
26.11.2022 18:22 Відповісти
26.11.2022 18:22 Відповісти
Где-то проговорился во сне.
26.11.2022 18:33 Відповісти
26.11.2022 18:33 Відповісти
Ну помер тай помер зрештою старший чоловік вже був!
26.11.2022 18:37 Відповісти
26.11.2022 18:37 Відповісти
Перший пішов , чи не перший? Так і йух з ним
26.11.2022 19:05 Відповісти
26.11.2022 19:05 Відповісти
Прожив 64 роки(середній вік ************ самца) Статистику не зіпсував
26.11.2022 19:06 Відповісти
26.11.2022 19:06 Відповісти
Навічка скоштував?
26.11.2022 20:16 Відповісти
26.11.2022 20:16 Відповісти
Петров и Боширов идут напролом,
Один с ледорубом, другой с топором.
Сипатый Лука вот-вот попадёт на крючок,
И плещется в термосе газ "Новичок".
26.11.2022 22:16 Відповісти
26.11.2022 22:16 Відповісти
Лука, приготуйся.
26.11.2022 22:45 Відповісти
26.11.2022 22:45 Відповісти
Схоже в больбофюрера проблема - почали прибирати вірних псів
26.11.2022 23:03 Відповісти
26.11.2022 23:03 Відповісти
Наверное, драники были несвежие.
26.11.2022 23:47 Відповісти
26.11.2022 23:47 Відповісти
кремль созрел для замены несговорчивого Луки на Макея, но и тут усатый хмырь проявил удивительную расторопность: спровоцировали скандал во время застолья, отравили, привезли тело домой и сказали, шо так оно и лежало...
27.11.2022 14:56 Відповісти
27.11.2022 14:56 Відповісти
 
 