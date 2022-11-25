УКР
Російські генерали приїхали до Білорусі контролювати підготовку російських військових, - "Беларускі Гаюн"

рф,білорусь,військові

Російські генерали приїхали в Білорусь контролювати підготовку російських військових на полігонах, проте Міноборони Білорусі про це мовчить.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією з пропагандистських тг-каналів, група російських генералів на чолі з начальником Головного оперативного управління ГШ ЗС РФ Сергієм Рудським (ГОВ ГШ ЗС РФ) прибули до РБ з робочим візитом. Імовірно, генерали прибули на аеродром у Мачулищах вчора о 15:45 (за мінським часом) на пасажирському Ту-134AK ПКС РФ (RA-65976).

Військові проінспектують перебіг спільної підготовки так званого регіонального угруповання військ (РУВ) на полігонах РБ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські генерали оглянуть пункти управління, навчальні місця і казарми військовослужбовців так званого "регіонального угруповання військ"(РУВ) РФ і Білорусі. Також планується відвідування занять танкових і мотострілецьких підрозділів, ремонтно-відновлювальних батальйонів, а також ознайомлення з роботою російсько-білоруського польового шпиталю.

Окрім цього, Рудський ознайомиться з порядком виконання бойових завдань підрозділами ЗС Білорусі з прикриття державного кордону на південному напрямку.

Аналітики припускають, що за результатами інспекції буде зроблено доповідь вищому керівництву в Міноборони РФ і на підставі цього ухвалюватимуться подальші рішення щодо російського контингенту РГВ в Білорусі.

Також вони звертають увагу, що Міноборони Білорусі у своєму тг-каналі не опублікувало пресрелізу про візит російських генералів.

"Цей факт, зокрема, показує рівень відносин між РБ і РФ у військовій сфері. Щось подібне було і під час навчань "Союзна рішучість-2022", коли зведення МО РБ не відповідали фактичному знаходженню російських військ у РБ. Тоді військовослужбовці ЗС РФ не вважали за необхідне інформувати своїх білоруських колег", - зазначено в повідомленні.

Також читайте: Європарламент засудив залучення Білорусі до війни проти України і закликав запровадити такі ж санкції, як і щодо Росії

армія рф (18780) Білорусь (8080) росія (67900)
+13
Самое забавное что на белорусском ТВ ежедневно рассказивают про "внешнее управление" в Украине и потерю суверенитета...
25.11.2022 15:37 Відповісти
+6
Что вы несете,в какую белорусь они приехали?нет никакой беларуси,есть белоруский округ рэфэ,бульбаши ж не майданутые,они даря цветы омону сидя на бутылке в Окрестино с криками как их братушки кацапы"мы здесь власть",просрали свою страну полностью.разница между райсисянем и белорусисянцем в первых 4 буквах
25.11.2022 15:56 Відповісти
+3
Може їм мобіки їбальніки понабивають!
25.11.2022 15:37 Відповісти
Звучит , как Г#НДОН , все будут утилизированы в чёрные пакет
показати весь коментар
25.11.2022 17:00 Відповісти
Польша и Литва проведите учения ваших вс что бы х-ло картофельное уср-сь
показати весь коментар
25.11.2022 15:39 Відповісти
Ну и тёлочек беларусских отыметь!
Чего уж там. По-скрепному. Рачком!!!
А мужички беларусские терпилы...
показати весь коментар
25.11.2022 15:41 Відповісти
Хм к чему вы про это? К чему это хамство? У вас плохое настроение и некого оскорбить?
показати весь коментар
25.11.2022 16:27 Відповісти
Грубо - но правда. Терпилы и рабы.
показати весь коментар
25.11.2022 16:33 Відповісти
Ну а у нас когда-то выбрали яныка. Но это не повод для оскорблений. А главное - зачем?
показати весь коментар
25.11.2022 16:39 Відповісти
Яка ж білорусь , такі ж і генерали .
показати весь коментар
25.11.2022 15:53 Відповісти
а на обратной дороге, эти хенерали загрузят Ту-134AK ПКС ПФ (RA-65976) трофейным барахлом, особенно так любимымы на параше стиралками да так, шо он при взлёте кааааааааааааак грохнет из-за перегруза и смещения трофеев !!!!! как это было с дидовским Ту-104А (СССР-42332) в пушкине в 1981 году. во будет веселуха среди их баб миллионерш! )))
показати весь коментар
25.11.2022 16:00 Відповісти
Белорабы с хозяевами парашинцами собираются лезть через нашу границу судя по всему?
показати весь коментар
25.11.2022 16:31 Відповісти
Не думаю что беларусы полезут, а срашисты легко. Беларусы массово валят из губернии еще с псевдовыборов. Жаль что пока что у них не получилось что-то изменить, но я лично знаю много достойных людей, помогающих Украине.
показати весь коментар
25.11.2022 16:36 Відповісти
 
 