Російські генерали приїхали до Білорусі контролювати підготовку російських військових, - "Беларускі Гаюн"

Російські генерали приїхали в Білорусь контролювати підготовку російських військових на полігонах, проте Міноборони Білорусі про це мовчить.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією з пропагандистських тг-каналів, група російських генералів на чолі з начальником Головного оперативного управління ГШ ЗС РФ Сергієм Рудським (ГОВ ГШ ЗС РФ) прибули до РБ з робочим візитом. Імовірно, генерали прибули на аеродром у Мачулищах вчора о 15:45 (за мінським часом) на пасажирському Ту-134AK ПКС РФ (RA-65976).

Військові проінспектують перебіг спільної підготовки так званого регіонального угруповання військ (РУВ) на полігонах РБ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські генерали оглянуть пункти управління, навчальні місця і казарми військовослужбовців так званого "регіонального угруповання військ"(РУВ) РФ і Білорусі. Також планується відвідування занять танкових і мотострілецьких підрозділів, ремонтно-відновлювальних батальйонів, а також ознайомлення з роботою російсько-білоруського польового шпиталю.

Окрім цього, Рудський ознайомиться з порядком виконання бойових завдань підрозділами ЗС Білорусі з прикриття державного кордону на південному напрямку.

Аналітики припускають, що за результатами інспекції буде зроблено доповідь вищому керівництву в Міноборони РФ і на підставі цього ухвалюватимуться подальші рішення щодо російського контингенту РГВ в Білорусі.

Також вони звертають увагу, що Міноборони Білорусі у своєму тг-каналі не опублікувало пресрелізу про візит російських генералів.

"Цей факт, зокрема, показує рівень відносин між РБ і РФ у військовій сфері. Щось подібне було і під час навчань "Союзна рішучість-2022", коли зведення МО РБ не відповідали фактичному знаходженню російських військ у РБ. Тоді військовослужбовці ЗС РФ не вважали за необхідне інформувати своїх білоруських колег", - зазначено в повідомленні.

