Российские генералы приехали в Беларусь контролировать подготовку российских военных, - "Беларускі Гаюн"

Российские генералы приехали в Беларусь контролировать подготовку российских военных на полигонах, однако Минобороны Беларуси об этом молчит.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"По информации из пропагандистских тг-каналов, группа российских генералов во главе с начальником Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Сергеем Рудским (ООО ГШ ВС РФ) прибыли в РБ с рабочим визитом. Вероятно, генералы прибыли на аэродром в Мачулищах вчера в 15:45 (по минскому времени) на пассажирском Ту-134AK ПКС РФ (RA-65976).

Военные проинспектируют ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск (РУВ) на полигонах РБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские генералы осмотрят пункты управления, учебные места и казармы военнослужащих так называемой "региональной группировки войск" (РУВ) РФ и Беларуси. Также планируется посещение занятий танковых и мотострелковых подразделений, ремонтно-восстановительных батальонов, а также ознакомление с работой российско-белорусского полевого госпиталя.

Кроме того, Рудский ознакомится с порядком выполнения боевых задач подразделениями ВС Беларуси по прикрытию государственной границы на южном направлении.

Читайте также: Российские захватчики продолжают разворачивать войска в Беларуси, - Центр национального сопротивления

Аналитики предполагают, что по результатам инспекции будет сделан доклад высшему руководству в Минобороны РФ и на основании этого будут приниматься дальнейшие решения по российскому контингенту РГО в Беларуси.

Также они обращают внимание, что Минобороны Беларуси в своем тг-канале не опубликовало пресс-релиз о визите российских генералов.

Этот факт, в частности, показывает уровень отношений между РБ и РФ в военной сфере. Что-то подобное было и во время учений "Союзная решимость-2022", когда сводки МО РБ не соответствовали фактическому нахождению российских войск в РБ. Тогда военнослужащие ВС РФ не сочли необходимым информировать своих белорусских коллег", - говорится в сообщении.

Самое забавное что на белорусском ТВ ежедневно рассказивают про "внешнее управление" в Украине и потерю суверенитета...
25.11.2022 15:37 Ответить
Что вы несете,в какую белорусь они приехали?нет никакой беларуси,есть белоруский округ рэфэ,бульбаши ж не майданутые,они даря цветы омону сидя на бутылке в Окрестино с криками как их братушки кацапы"мы здесь власть",просрали свою страну полностью.разница между райсисянем и белорусисянцем в первых 4 буквах
25.11.2022 15:56 Ответить
Може їм мобіки їбальніки понабивають!
25.11.2022 15:37 Ответить
Самое забавное что на белорусском ТВ ежедневно рассказивают про "внешнее управление" в Украине и потерю суверенитета...
25.11.2022 15:37 Ответить
Звучит , как Г#НДОН , все будут утилизированы в чёрные пакет
25.11.2022 17:00 Ответить
Може їм мобіки їбальніки понабивають!
25.11.2022 15:37 Ответить
Польша и Литва проведите учения ваших вс что бы х-ло картофельное уср-сь
25.11.2022 15:39 Ответить
Ну и тёлочек беларусских отыметь!
Чего уж там. По-скрепному. Рачком!!!
А мужички беларусские терпилы...
25.11.2022 15:41 Ответить
Хм к чему вы про это? К чему это хамство? У вас плохое настроение и некого оскорбить?
25.11.2022 16:27 Ответить
Грубо - но правда. Терпилы и рабы.
25.11.2022 16:33 Ответить
Ну а у нас когда-то выбрали яныка. Но это не повод для оскорблений. А главное - зачем?
25.11.2022 16:39 Ответить
Яка ж білорусь , такі ж і генерали .
25.11.2022 15:53 Ответить
Что вы несете,в какую белорусь они приехали?нет никакой беларуси,есть белоруский округ рэфэ,бульбаши ж не майданутые,они даря цветы омону сидя на бутылке в Окрестино с криками как их братушки кацапы"мы здесь власть",просрали свою страну полностью.разница между райсисянем и белорусисянцем в первых 4 буквах
25.11.2022 15:56 Ответить
а на обратной дороге, эти хенерали загрузят Ту-134AK ПКС ПФ (RA-65976) трофейным барахлом, особенно так любимымы на параше стиралками да так, шо он при взлёте кааааааааааааак грохнет из-за перегруза и смещения трофеев !!!!! как это было с дидовским Ту-104А (СССР-42332) в пушкине в 1981 году. во будет веселуха среди их баб миллионерш! )))
25.11.2022 16:00 Ответить
Белорабы с хозяевами парашинцами собираются лезть через нашу границу судя по всему?
25.11.2022 16:31 Ответить
Не думаю что беларусы полезут, а срашисты легко. Беларусы массово валят из губернии еще с псевдовыборов. Жаль что пока что у них не получилось что-то изменить, но я лично знаю много достойных людей, помогающих Украине.
25.11.2022 16:36 Ответить
 
 