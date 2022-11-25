Российские генералы приехали в Беларусь контролировать подготовку российских военных, - "Беларускі Гаюн"

Российские генералы приехали в Беларусь контролировать подготовку российских военных на полигонах, однако Минобороны Беларуси об этом молчит.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"По информации из пропагандистских тг-каналов, группа российских генералов во главе с начальником Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Сергеем Рудским (ООО ГШ ВС РФ) прибыли в РБ с рабочим визитом. Вероятно, генералы прибыли на аэродром в Мачулищах вчера в 15:45 (по минскому времени) на пассажирском Ту-134AK ПКС РФ (RA-65976).

Военные проинспектируют ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск (РУВ) на полигонах РБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские генералы осмотрят пункты управления, учебные места и казармы военнослужащих так называемой "региональной группировки войск" (РУВ) РФ и Беларуси. Также планируется посещение занятий танковых и мотострелковых подразделений, ремонтно-восстановительных батальонов, а также ознакомление с работой российско-белорусского полевого госпиталя.

Кроме того, Рудский ознакомится с порядком выполнения боевых задач подразделениями ВС Беларуси по прикрытию государственной границы на южном направлении.

Аналитики предполагают, что по результатам инспекции будет сделан доклад высшему руководству в Минобороны РФ и на основании этого будут приниматься дальнейшие решения по российскому контингенту РГО в Беларуси.

Также они обращают внимание, что Минобороны Беларуси в своем тг-канале не опубликовало пресс-релиз о визите российских генералов.

Этот факт, в частности, показывает уровень отношений между РБ и РФ в военной сфере. Что-то подобное было и во время учений "Союзная решимость-2022", когда сводки МО РБ не соответствовали фактическому нахождению российских войск в РБ. Тогда военнослужащие ВС РФ не сочли необходимым информировать своих белорусских коллег", - говорится в сообщении.