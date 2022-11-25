Российские захватчики продолжают разворачивать войска в Беларуси, - Центр национального сопротивления

Белорусское подполье продолжает отслеживать передвижение российских военных по территории страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Известно, что россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи (Гомельская область). Всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян", - говорится в сообщении.

В белорусском подполье отмечают, что для российских военных попасть в Беларусь – это привилегия. Условия на полигонах гораздо лучше, чем на родине. Вооруженные силы Беларуси полностью обеспечивают потребности контингента оккупантов.

Фактически россияне взяли под контроль совместную группировку войск, что является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета.

Смотрите: Иностранные компании продолжают производить чипы для российских ракет, - ГУР МО. ПЕРЕЧЕНЬ