РУС
Российские захватчики продолжают разворачивать войска в Беларуси, - Центр национального сопротивления

Белорусское подполье продолжает отслеживать передвижение российских военных по территории страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Известно, что россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи (Гомельская область). Всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян", - говорится в сообщении.

В белорусском подполье отмечают, что для российских военных попасть в Беларусь – это привилегия. Условия на полигонах гораздо лучше, чем на родине. Вооруженные силы Беларуси полностью обеспечивают потребности контингента оккупантов.

Фактически россияне взяли под контроль совместную группировку войск, что является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета.

+7
Лука-подонок
Таким он и войдёт в историю.
25.11.2022 14:41
+4
Были бы Громы или Атакмс можно было бы накрыть а так асфальт.
25.11.2022 16:15
+2
Хрін там...
Наши онуки не знають хто такий яньік-овоч.
25.11.2022 15:44
25.11.2022 14:41
25.11.2022 15:44
Як почнуть вивчати історію одразу ці "знання" і отримають....
25.11.2022 16:34
Треба бути готовими...наміри ворога невідомі...
25.11.2022 15:59
Чому ж невідомі? Підуть на нас, коли зберуть побільше орків.

А кордон на замку і ми готові.
25.11.2022 16:56
Лука кончений прикидється робить клоунську позицію але по факту вже розуміє що не контрол.Білорусь і країна окупована.Необійдуться білоруси без бійні.Там один крок до війни в середини країни ба більши можуть втрутитися Поляки їм втрачати там є що і не допуск срашки до своїх кордонів.Все вирішить весна.
25.11.2022 16:49
Цікаво, коли сунуть ? На Різдво? На Новий рік ? На Водохреща ?
25.11.2022 16:58
Накривати з Ізраілю будеш? Чи просто ******@ти!
25.11.2022 17:45
"ударный кулак не сформирован"
25.11.2022 20:45
 
 