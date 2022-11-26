Литва відправила в Україну шість вантажівок з трансформаторами

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом обговорили надання допомоги українському енергосектору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненергетики.

Галущенко поінформував литовського колегу про надзвичайні руйнування, яких зазнала українська енергетична інфраструктура внаслідок масштабних ракетних обстрілів з боку Росії. Водночас він наголосив, що українські енергетики працюють цілодобово для відновлення енергопостачання. Так, неймовірними зусиллями ремонтних бригад з усієї України сьогодні вдалося повернути електропостачання Херсона.

"Зважаючи на значні пошкодження в енергосистемі, енергетики мають критичну потребу у обладнанні та матеріалах", - наголосив очільник Міненерго.

Крейвіс висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі. Так, цими днями з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.

Також готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 мільйони євро.

Галущенко подякував литовським партнерам за оперативну допомогу. "Литва завжди була нам надійним партнером та другом. Ми дуже цінуємо підтримку, яку ви надаєте Україні на всіх рівнях. Я переконаний, що єдність та солідарність допоможуть нам протистояти нашому спільному ворогу і принесуть перемогу над агресором", - наголосив міністр.

З початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.