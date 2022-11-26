Росія розуміє, що програє війну, тому підвищує рівень звірства, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що росіяни усвідомлюють, що програють на полі бою, тому застосовують найжорстокіші методи, спрямовані насамперед проти мирного населення.

Про це він сказав, виступаючи на установчому саміті української ініціативи Grain from Ukraine у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Моравецький порівняв Росію з нацистською Німеччиною 1942-1943 років, яка при поразках на полі бою починала використовувати всю можливу зброю та найжорстокіші методи.

"Сьогодні Росія, розуміючи, що вона програє цю війну, починає застосовувати нові методи – гіпотермічні атаки, ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, щоб ще більше підвищити рівень свого звірячого ставлення до людей", – сказав прем'єр Польщі.

За словами Моравецького, росіянам здається, що масштабними руйнуваннями та атаками вони нібито зможуть змусити українців скласти зброю.

У День пам'яті жертв Голодомору Моравецький наголосив, що сьогодні росіяни діють подібно до СРСР, блокуючи експорт зерна з України до країн Африки та Азії.

"Створити Голодомор у всьому світі, щоб погодилися на їхні умови, – це така хибна та хвора логіка Росії", – сказав прем'єр Польщі.

На його думку, атаки РФ по об'єктах цивільної інфраструктури говорять про те, що Росія перейшла до імперіалістичного терору, і якщо цивілізований світ дозволить російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати цей терор, він перетвориться на Сталіна XXI століття.

Моравецький також заявив, що Польща впевнена у перемозі України і ніколи не перестане допомагати у війні проти "варварського режиму" РФ.

"Україна має бути успішною. Давайте 2023 рік справді стане роком перемоги та роком відновлення України", – додав Моравецький.