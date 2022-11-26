УКР
Росія розуміє, що програє війну, тому підвищує рівень звірства, - Моравецький

моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що росіяни усвідомлюють, що програють на полі бою, тому застосовують найжорстокіші методи, спрямовані насамперед проти мирного населення.

Про це він сказав, виступаючи на установчому саміті української ініціативи Grain from Ukraine у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Моравецький порівняв Росію з нацистською Німеччиною 1942-1943 років, яка при поразках на полі бою починала використовувати всю можливу зброю та найжорстокіші методи.

"Сьогодні Росія, розуміючи, що вона програє цю війну, починає застосовувати нові методи – гіпотермічні атаки, ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, щоб ще більше підвищити рівень свого звірячого ставлення до людей", – сказав прем'єр Польщі.

За словами Моравецького, росіянам здається, що масштабними руйнуваннями та атаками вони нібито зможуть змусити українців скласти зброю.

У День пам'яті жертв Голодомору Моравецький наголосив, що сьогодні росіяни діють подібно до СРСР, блокуючи експорт зерна з України до країн Африки та Азії.

"Створити Голодомор у всьому світі, щоб погодилися на їхні умови, – це така хибна та хвора логіка Росії", – сказав прем'єр Польщі.

На його думку, атаки РФ по об'єктах цивільної інфраструктури говорять про те, що Росія перейшла до імперіалістичного терору, і якщо цивілізований світ дозволить російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати цей терор, він перетвориться на Сталіна XXI століття.

Моравецький також заявив, що Польща впевнена у перемозі України і ніколи не перестане допомагати у війні проти "варварського режиму" РФ.

"Україна має бути успішною. Давайте 2023 рік справді стане роком перемоги та роком відновлення України", – додав Моравецький.

голод (118) голодомор (402) росія (67900) Моравецький Матеуш (371) воєнні злочини (1936)
Нігуя це ім не дасть .
26.11.2022
+6
Росія не усвідомлює що програє бо їм правду ніколи не розповідають.
А ті алкоголіки яких мобілізують готові йти здохнути за ПУТЛЕРА
Росія завжди мала прихований фашизм він не сьогодні з'явився а при СРСР.
26.11.2022
+5
Касапы, остановите лучше вы своего мутилу, может тогда ещё и выживите.
26.11.2022
Нігуя це ім не дасть .
26.11.2022
"Ну, кагда же мнє пазваніт Байден?.."

26.11.2022
Росія не усвідомлює що програє бо їм правду ніколи не розповідають.
А ті алкоголіки яких мобілізують готові йти здохнути за ПУТЛЕРА
Росія завжди мала прихований фашизм він не сьогодні з'явився а при СРСР.
26.11.2022
А ні одна з протестуючих жінок і матерів ЧМОБів в РФ не висуває вимог про припинення війни, а тільки про полегшення долі своїх синів та чоловіків. Всі вони за те щоб ЧМОБи убивали українців
26.11.2022
Ці безмозглі тварини мріють, щоби на місцевих кладовищах ховали не лише військових, загиблих за Україну, а й цивільних людей, які постраждають від холоду та голоду, які НЕ кликали до себе в дім війну.

Хай би ви усі повиздихали, гавнюки з самої огидної країні в світі! Путін = *****!

Коли вже Бог дасть розуму тим, хто знущається над нами.
26.11.2022
Та "нiхуа" вони не розуміють. То як сарана. Вона пре і жере.
26.11.2022
Касапы, остановите лучше вы своего мутилу, может тогда ещё и выживите.
26.11.2022
💯
26.11.2022
Що правда то правда.Європа та США платять РФ гроші за енергоносії . А потім дивуються де ж це РФія бере гроші на війну
26.11.2022
 
 