УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 732 52

Ціна на російську нафту має бути $30-40 за барель, - Зеленський

нефть

Президент Володимир Зеленський наполягає на обмеженні цін на російську нафту на рівні 30-40 доларів за барель, аби Росія не використовувала нафтові мільярди у війні проти України.

Про це він повідомив на пресконференції з нагоди установчого саміту зернової ініціативи Grain from Ukraine, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хотілося б, щоб ці санкції щодо прайскепів - обмеження ціни на нафту - спрацювали не політично, а реально. Щоб Росія потім не використала ці мільярди. А ми говоримо про десятки мільярдів! Обмеження, яке сьогодні розглядається, становить близько $65. Я вважаю, що воно штучне: Росія заробить ті десятки мільярдів. Ми би хотіли, щоб санкції виявилися результативними й обмеження були на рівні $30-40, аби Росія їх відчувала", - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що наразі обговорюється можливість запровадження санкцій у 9-му пакеті. Українські дипломати роблять усе можливе, щоб не було перерви між обмеженнями щодо Росії, а також "дотискають" зниження граничної ціни на нафту. Водночас Президент подякував литовським та польським партнерам за підтримку позиції України, а також всім країнам, які долучилися до санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія планує заборонити продаж нафти учасникам обмеження ціни, - Bloomberg

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зауважив, що граничні ціни на російську нафту необхідні країнам ЄС, аби економіка держав не зазнала стрімкого падіння, що, за його словами, негативно відобразиться й на Україні.

"Ми розуміємо, скільки грошей Росія отримує за нафту. Саме тому ми з країнами G7 будемо працювати, щоб санкції були ефективними й погодженими між всіма партнерами", - сказав він.

Також очільник польського уряду наголосив на необхідності конфіскації російських активів, зокрема власності олігархів, і спрямування їх на відбудову України.

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) нафта (5876) росія (67900) санкції (12756) Моравецький Матеуш (371)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Треба, щоб була 8$. За ції ціни розпався совок.
показати весь коментар
26.11.2022 17:50 Відповісти
+18
вова, а трц друга путіна ротерберга працюють в центрі Києва-так можна? альфа банк можна? домовлятись з русньой про аренду аміакопровода теж можна? працювати бльдській нквдшній упц мп теж можна в Україні? слуга крємля дєрьмак дозволив?
показати весь коментар
26.11.2022 18:08 Відповісти
+17
найвидатніший віслюк ********** діло каже!але віслюки ці питання не вирішують-вони записують відосіки для інших віслюків
показати весь коментар
26.11.2022 17:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба, щоб була 8$. За ції ціни розпався совок.
показати весь коментар
26.11.2022 17:50 Відповісти
найвидатніший віслюк ********** діло каже!але віслюки ці питання не вирішують-вони записують відосіки для інших віслюків
показати весь коментар
26.11.2022 17:53 Відповісти
....а хлеб и олия и остальное у нас сколько должны стоить?
показати весь коментар
26.11.2022 17:59 Відповісти
Буде тобі, хлопче,
Так як пан захоче.
показати весь коментар
26.11.2022 18:04 Відповісти
Та хотя бы скумбрию по 8 выкинул на прилавки.
показати весь коментар
26.11.2022 18:10 Відповісти
30-40 центів
показати весь коментар
26.11.2022 18:05 Відповісти
30-40 рублів
показати весь коментар
26.11.2022 18:09 Відповісти
вова, а трц друга путіна ротерберга працюють в центрі Києва-так можна? альфа банк можна? домовлятись з русньой про аренду аміакопровода теж можна? працювати бльдській нквдшній упц мп теж можна в Україні? слуга крємля дєрьмак дозволив?
показати весь коментар
26.11.2022 18:08 Відповісти
У ермака все под контролем. Пока идёт война оружейник готовится к миру.. везде своих людей поставил, отменил законы , которые прикрывают ворье пожизненно.
показати весь коментар
26.11.2022 19:57 Відповісти
Он уже готовится к миру.
показати весь коментар
26.11.2022 19:58 Відповісти
Щось дорого.
показати весь коментар
26.11.2022 18:09 Відповісти
Да без разницы))) Скоро даром никто брать не будет. Венесуэла открыла доступ американским и европейским компаниям к добыче. США разрешили закупать эту нефть (там будут СП с венесуэльской гос.компанией) + собираются строить перерабатывающие заводы. Короче от пуйла ушла единственная страна на том континете, на которую влияли орки.
показати весь коментар
26.11.2022 21:07 Відповісти
какая разніца ,оман чи обман
показати весь коментар
26.11.2022 18:12 Відповісти
це єдиний президент,який говорить союзникам те,що відповідає інтересам народу України, а не те,що від нього хочуть почути союзники
показати весь коментар
26.11.2022 18:13 Відповісти
этой новости три месяца. вода у твоего *********** в голове
показати весь коментар
26.11.2022 20:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A

показати весь коментар
27.11.2022 03:55 Відповісти
" ... ми пахали, сказала ЗеМуха сидячи на йуху вола ..."
показати весь коментар
26.11.2022 18:14 Відповісти
Та ви шо? Хто там ще не послухався лідера? Ану бігом зробіть ціну таку, япро яку мріє Беня, щоб продавати в ири рази дорожче.
показати весь коментар
26.11.2022 18:15 Відповісти
нам?
показати весь коментар
26.11.2022 18:17 Відповісти
експорт повинен йти через арахама. він має гарний досвід на електроенергії.
показати весь коментар
26.11.2022 23:24 Відповісти
Вава, а слабо баблишко вернуть в бюджет, которое прячась от налогов наварил + лаптенефть для начала - по твои 30-40?
показати весь коментар
26.11.2022 18:16 Відповісти
К слову, ты(вы), когда для украинцев наш газ с нефтью будут дешевле мировых цен?
показати весь коментар
26.11.2022 18:20 Відповісти
Там на новостях "клоуны всех стран соединяйтесь" была реклама, мол подвязывайтесь, вава подзавис на Вайбере.
показати весь коментар
26.11.2022 18:25 Відповісти
блаЗЄнський, то нехай "мендель" напише твіт Ти ба, поводиться як господар галактики...

Якби ти був таким "розумним" до 24.02.
показати весь коментар
26.11.2022 18:28 Відповісти
...яка там галактика. Для серьезных игроков, вава со своим никчемным популизмом - прозрачный насквозь. Это тот случай, когда нужно тупо молчать и рейтин сам пойдет вверх. Дык нет, срамиться, очередную глупость-хотелку выдает на гора... Интересно , кто эту тупость вменил ему в бестолковку?
показати весь коментар
26.11.2022 18:34 Відповісти
г
показати весь коментар
26.11.2022 18:35 Відповісти
Озвучивать надо, обязательно, тем более, что это не видосик для внутрянки.
показати весь коментар
26.11.2022 20:38 Відповісти
А коли своїх ракет "має бути''?
показати весь коментар
26.11.2022 18:29 Відповісти
Вопрос риторический?
показати весь коментар
26.11.2022 20:42 Відповісти
Вчора була стаття на Цензорі що він казав про 30 доларів
показати весь коментар
26.11.2022 18:34 Відповісти
Норм ціна --- видобув і дивись на ню .
показати весь коментар
26.11.2022 18:37 Відповісти
ні, краще -8 ( мінус вісім) тоді точно *****
показати весь коментар
26.11.2022 18:59 Відповісти
О! То недавно казав тільки про 30 доларів
показати весь коментар
26.11.2022 19:05 Відповісти
Это наврядли... Запад сделал ставку на электромобили, если сильно опустить цену на нефть, все эти технологии станут совсем нерентабельными. Они и так не очень перспективны...
показати весь коментар
26.11.2022 19:07 Відповісти
Электро автомобили размножаются на дорогах не из-за моды - они в городе используют энергию в 7-8 раз эффективней, чем дизель. На шоссе разница меньше: 2-2,5 раза. Если у вас есть участок или крыша достаточной площади для солнечных батарей - вы 6 месяцев в году будите ездить бесплатно. Но зимой электро автомобиль это головная боль. Так что стройте себе гараж сразу на два автомобиля.
показати весь коментар
26.11.2022 23:34 Відповісти
Угу, в начале прошлого века электромобили тоже выглядели перспективно и были более распространены чем ДВС. Но по факту все пошло иначе. Выгода в городе и на трассе сильно зависит от стоимости электричества, и если брать цену электричества как в ЕС, то выгоды уже нет... Рекуперация - дело хорошее, тут без сомнений.
"Бесплатность" солнечного электричества комментировать не буду Если на стоимость "бесплатности" купить бензин, то это будет пожизненный запас
И даже если не учитывать все эти размышления, надеюсь вы не считаете ведущие мировые компании идиотами, когда они разрабатывают водородные технологии и вкладывают огромные деньги в разработки
показати весь коментар
27.11.2022 01:19 Відповісти
Щодо водню є одне запитання ні два - перше а звідки брати водень і друге що економніше зарядити електромобіль від сонячних батарей напряму без втрат, чи спочатку за допомогою електролізу (з відповідніми втратами енергії) розкласти воду або природній газ для виробництва водню (здається я відповів на перше запитання).
показати весь коментар
27.11.2022 01:52 Відповісти
Лично я не думаю, что будущее за водородом. Существует технология очень близкая к той что используется с водородом, причем на возобновляемом топливе - спирте (уже используемая в электронике). Просто там, пока, есть проблемы. Просто если бы с электромобилями все было бы так радужно, то водородную технологию никто не развивал бы. Поверьте, люди не дураки вкладывать такие бабки просто так. Конечно есть еще вариант получения водорода не электролизом, а новыми технологиями. Если тут добъются успеха, то даже спит будет отдыхать....
показати весь коментар
27.11.2022 14:08 Відповісти
Варп двигун на спирті - а ви я бачу креативно мислите.
показати весь коментар
27.11.2022 17:55 Відповісти
Вообще-то двигатель там электрический, а топливные элементы на спирте Эта технология - продолжение водородной.
показати весь коментар
27.11.2022 20:05 Відповісти
Добре я зрозумів спирт наше все але (завжди це але ) - де взяти пару тройку мільярдів тонн спирту і нагадую Бразилія не гумова.
показати весь коментар
27.11.2022 20:26 Відповісти
Спирт - это такая хрень, что его можно делать из любой органики. Даже из говна. А в Украине традиционно было огромное количество спиртовых заводов. К сожалению, большая часть закрылась из-за отсутствия рынков сбыта. Да собственно везде в мире есть огромный потенциал для увеличения производства...
Собственно спирта столько, что в ЕС его уже сейчас добавляют 10% в бензин. Будет решение - будет и больше добавлять....
показати весь коментар
28.11.2022 01:19 Відповісти
Месторождений водорода на Земле не существует. Для его производства нужна опять энергия. Поэтому водород можно рассматривать только как склад энергии. Закон сохранения энергии отменить невозможно. ЕС требует, что водород должен быть "зелёный", т.е. произведённый из солнечной и ветровой энергии. Но это потери по всему циклу. Хорошо, получили водород, а как его использовать в транспорте? Опять ДВС с их КПД не больше 40 проц.? Есть водородно-кислородные топливные элементы, вырабатывающие непосредственно электроэнергию с КПД до 95 проц.. Но для их работы в качестве катализатора используются драгметаллы, запасы которых на Земле на порядки меньше запасов того-же лития. Так что водородная энергетика оправдана только в очень специфических случаях, скажем, при жесточайших экологических требованиях, которых невозможно обеспечить другими способами. Единственная область, где сегодня можно говорить о широком применении "зелёного" водорода - это производство аммиака. А АММИАК ЭТО И УДОБРЕНИЯ, И ВЗРЫВЧАТКА И МНОГО ДРУГОЕ ПОЛЕЗНОЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ МИРУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДИКТАТА НЕФТЕ-ГАЗОКАЧЕК. Всех!
показати весь коментар
27.11.2022 12:57 Відповісти
О! да вы даже не знаете как там используется водород Намекну - там не ДВС
показати весь коментар
27.11.2022 14:34 Відповісти
Тільки долари новозеландські.
показати весь коментар
26.11.2022 19:08 Відповісти
Можна купувати нафту і за 100 доларів, але на купюрах повинно великими літерами написано -
"Дійсні тільки у Росії".
показати весь коментар
26.11.2022 20:54 Відповісти
Ціни на нафту з парашії можуть бути тільки в товарному еквіваленті гуманітарних вантажів: продовольства, медикаментів. ...
Ніякої валюти країна терорист мати не повинна!
показати весь коментар
26.11.2022 23:17 Відповісти
На Западе не любят круглых цен...29,99 за баррель это як кажуть у Одесі наша ціна...або 49,99😛
показати весь коментар
27.11.2022 06:39 Відповісти
 
 