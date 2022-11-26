Ціна на російську нафту має бути $30-40 за барель, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наполягає на обмеженні цін на російську нафту на рівні 30-40 доларів за барель, аби Росія не використовувала нафтові мільярди у війні проти України.
Про це він повідомив на пресконференції з нагоди установчого саміту зернової ініціативи Grain from Ukraine, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Хотілося б, щоб ці санкції щодо прайскепів - обмеження ціни на нафту - спрацювали не політично, а реально. Щоб Росія потім не використала ці мільярди. А ми говоримо про десятки мільярдів! Обмеження, яке сьогодні розглядається, становить близько $65. Я вважаю, що воно штучне: Росія заробить ті десятки мільярдів. Ми би хотіли, щоб санкції виявилися результативними й обмеження були на рівні $30-40, аби Росія їх відчувала", - сказав він.
Також Зеленський зазначив, що наразі обговорюється можливість запровадження санкцій у 9-му пакеті. Українські дипломати роблять усе можливе, щоб не було перерви між обмеженнями щодо Росії, а також "дотискають" зниження граничної ціни на нафту. Водночас Президент подякував литовським та польським партнерам за підтримку позиції України, а також всім країнам, які долучилися до санкцій.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зауважив, що граничні ціни на російську нафту необхідні країнам ЄС, аби економіка держав не зазнала стрімкого падіння, що, за його словами, негативно відобразиться й на Україні.
"Ми розуміємо, скільки грошей Росія отримує за нафту. Саме тому ми з країнами G7 будемо працювати, щоб санкції були ефективними й погодженими між всіма партнерами", - сказав він.
Також очільник польського уряду наголосив на необхідності конфіскації російських активів, зокрема власності олігархів, і спрямування їх на відбудову України.
