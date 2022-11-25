Росія планує заборонити продаж нафти учасникам обмеження ціни, - Bloomberg

За даними Bloomberg, Кремль розробляє проєкт указу президента, який заборонить російським компаніям і будь-яким трейдерам, котрі торгують російською нафтою, продавати її країнам або учасникам ринку, які приєднаються до механізму обмеження ціни.

Фактично це заборонить будь-які посилання на обмеження ціни в контрактах на російську сиру нафту або нафтопродукти, а також заборонить відвантаження, призначені для будь-яких країн, які введуть обмеження.

Наразі Європейський Союз намагається домовитися про те, наскільки суворим має бути обмеження ціни. У п'ятницю дипломати призупинили переговори на пропозиції на рівні $65 за барель, що значно вище за чинну поточну ціну російської експортної нафти. Оскільки розбіжності щодо рівня цін залишаються, переговори були перенесені на понеділок.

Наразі незрозуміло, який вплив на торгівлю матиме обмеження цін, так само, як і відповідний указ Кремля, адже офіційні прихильники цього заходу вже утримуються від купівлі російської нафти. Ця політика фактично спрямована на інших великих споживачів, таких як Індія, які не матимуть доступу до західного страхування та інших транспортних послуг, якщо платитимуть ціну більшу, ніж буде зафіксовано.

Президент Росії Владімір Путін і кілька інших посадовців неодноразово заявляли, що країна не постачатиме нафту тим, хто приєднається до обмеження цін. Віцепрем'єр-міністр Алєксандр Новак цього тижня заявляв, що замість цього країна перенаправить поставки на "ринково-орієнтованих партнерів", або скоротить видобуток.