7 735 28

Росія планує заборонити продаж нафти учасникам обмеження ціни, - Bloomberg

нафта,ембарго

За даними Bloomberg, Кремль розробляє проєкт указу президента, який заборонить російським компаніям і будь-яким трейдерам, котрі торгують російською нафтою, продавати її країнам або учасникам ринку, які приєднаються до механізму обмеження ціни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Фактично це заборонить будь-які посилання на обмеження ціни в контрактах на російську сиру нафту або нафтопродукти, а також заборонить відвантаження, призначені для будь-яких країн, які введуть обмеження.

Наразі Європейський Союз намагається домовитися про те, наскільки суворим має бути обмеження ціни. У п'ятницю дипломати призупинили переговори на пропозиції на рівні $65 за барель, що значно вище за чинну поточну ціну російської експортної нафти. Оскільки розбіжності щодо рівня цін залишаються, переговори були перенесені на понеділок.

Наразі незрозуміло, який вплив на торгівлю матиме обмеження цін, так само, як і відповідний указ Кремля, адже офіційні прихильники цього заходу вже утримуються від купівлі російської нафти. Ця політика фактично спрямована на інших великих споживачів, таких як Індія, які не матимуть доступу до західного страхування та інших транспортних послуг, якщо платитимуть ціну більшу, ніж буде зафіксовано.

Також читайте: Росія втратила 90% ключових ринків нафти у Європі ще до початку дії нових санкцій, – Bloomberg

Президент Росії Владімір Путін і кілька інших посадовців неодноразово заявляли, що країна не постачатиме нафту тим, хто приєднається до обмеження цін. Віцепрем'єр-міністр Алєксандр Новак цього тижня заявляв, що замість цього країна перенаправить поставки на "ринково-орієнтованих партнерів", або скоротить видобуток.

Автор: 

нафта (5876) росія (67900) санкції (12756)
Топ коментарі
+19
Знову "Назло бабушке сниму шапку и отморожу уши!"
показати весь коментар
25.11.2022 23:50 Відповісти
+16
усі шейхи на Ближньому Сході аплодують пуйлу стоячи і навряд чи можуть повірити, що доля нагородила їх таким ідіотом на троні мокшандії)
показати весь коментар
26.11.2022 00:12 Відповісти
+14
И в завершение представления - контрольный выстрел себе в голову!
показати весь коментар
25.11.2022 23:54 Відповісти
Знову "Назло бабушке сниму шапку и отморожу уши!"
показати весь коментар
25.11.2022 23:50 Відповісти
Я - не "Цензор"!
показати весь коментар
26.11.2022 00:30 Відповісти
назло Заходу віддам нафту індусам безкоштовно!
Ні, ще й доплачу щоб взяли !

закат "вяликой энергетической державы"
показати весь коментар
26.11.2022 00:45 Відповісти
із листа графіні графу:

"Коль не приедеш ты к утру,
Отдамся кучеру Петру..."
показати весь коментар
26.11.2022 00:49 Відповісти
PiHyJ !!!! Ha karlika !
показати весь коментар
25.11.2022 23:51 Відповісти
И в завершение представления - контрольный выстрел себе в голову!
показати весь коментар
25.11.2022 23:54 Відповісти
Баба звоза - коняці легше. Скоро ту нафту і газ кацапи жертимуть і питимуть, бо другого нічо не буде. Дибіли
показати весь коментар
25.11.2022 23:59 Відповісти
Усі заридали!
показати весь коментар
26.11.2022 00:02 Відповісти
Нема наразі в Європі лідера рівня Бориса Джонсона.
показати весь коментар
26.11.2022 00:06 Відповісти
В этом ограничении есть некий подвох - бюджет мокшандии сверстан с учотом 70 долларов за барель и ограничения 70 долларов за барель странно как то
показати весь коментар
26.11.2022 00:11 Відповісти
Еще более странное ограничение цен по газу. Оно может вступить в силу при условиях которые практически невозможны. Одно из условий "повышение цены фьючерсов на месяц вперед до 275 евро за мегаватт в час в течение двух недель". Такое в ЕС было только один раз, и длилось менее двух недель. Ощущение что Европа боится ответных мер.
показати весь коментар
26.11.2022 00:21 Відповісти
При чому мегават до НАФТИ!
показати весь коментар
26.11.2022 00:54 Відповісти
При тому, що у коментарі йшлося про газ, який торгується за теплотворною здатністю.
показати весь коментар
26.11.2022 09:30 Відповісти
усі шейхи на Ближньому Сході аплодують пуйлу стоячи і навряд чи можуть повірити, що доля нагородила їх таким ідіотом на троні мокшандії)
показати весь коментар
26.11.2022 00:12 Відповісти
а я думал, что все на планете хотят продать, а москалики почемуто думают, что купить
показати весь коментар
26.11.2022 00:16 Відповісти
Iталiя бiльше не купу€ сруцьку нафту!
показати весь коментар
26.11.2022 00:51 Відповісти
ты лугандонская сепаратистка не в теме...!
когда работаешь сиделкой изучай интернет - твоя Италия и сейчас перерабатывает кацапскую нефть...!
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/11/18/7150966/
показати весь коментар
26.11.2022 08:58 Відповісти
індуси будуть страшенно раді обмеженню ціни. Бери подешевше, продавай по дорожче. Країна прохвостів таки хоче добряче заробити на інстинктах царя.
показати весь коментар
26.11.2022 00:52 Відповісти
цигани, що з них візьмеш?
показати весь коментар
26.11.2022 04:17 Відповісти
рф по сути ничего не надо покупать уже на западе (то что надо ей не продают) а значит продавать ничего не надо. здравствуй полный экономический суверенитет от запада.
показати весь коментар
26.11.2022 01:27 Відповісти
пиляю гілку на якій сиджу
показати весь коментар
26.11.2022 01:58 Відповісти
Отлично) любимое занятие рашки это топить себя
показати весь коментар
26.11.2022 04:27 Відповісти
На зло врагам козу продам..щоб діти молока не пили.
показати весь коментар
26.11.2022 07:12 Відповісти
на сьогодні ціна нафти з паРаші 70 баксів за бочку. врешті обмеження таке собі, скоріше "обмеження", а от ***** тепер може зробити справжнє обмеження з цієї жалюгідної європейської спроби.
показати весь коментар
26.11.2022 08:42 Відповісти
Если варварам не мешать то они сами себя уничтожат.
показати весь коментар
26.11.2022 08:55 Відповісти
Європа одразу ж відмовиться від своїх слів, бо і так боїться. А тут з полегшенням зітхне, мовляв, от бачите, які наслідки!
показати весь коментар
26.11.2022 10:44 Відповісти
Пчёлы против мёда.
показати весь коментар
26.11.2022 16:44 Відповісти
 
 