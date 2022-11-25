Россия планирует запретить продажу нефти участникам ограничения цены, - Bloomberg

По данным Bloomberg, Кремль разрабатывает проект указа президента, который запретит российским компаниям и любым торгующим российской нефтью трейдерам продавать ее странам или участникам рынка, которые присоединятся к механизму ограничения цены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Фактически это запретит любые ссылки на ограничение цены в контрактах на российскую сырую нефть или нефтепродукты, а также запретит отгрузки, предназначенные для стран, которые ввели ограничения.

В настоящее время Европейский Союз пытается договориться о том, насколько строгим должно быть ограничение цены. В пятницу дипломаты приостановили переговоры на предложении на уровне $65 за баррель, что значительно выше действующей цены российской экспортной нефти. Поскольку разногласия по поводу уровня цен остаются, переговоры были перенесены на понедельник.

Пока непонятно, какое влияние на рынок будет иметь ограничение цены, так же, как и соответствующий указ Кремля, ведь официальные сторонники этого мероприятия и без того воздерживаются от покупки российской нефти. Эта политика фактически направлена на других крупных потребителей, таких как Индия, которые не будут иметь доступ к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить цену выше, чем будет зафиксировано.

Президент России Владимир Путин и несколько других чиновников неоднократно заявляли, что страна не будет поставлять нефть тем, кто присоединится к ограничению цен. Вице-премьер-министр Александр Новак на этой неделе заявлял, что вместо этого страна перенаправит поставки на "рыночно-ориентированных партнеров" или сократит добычу.