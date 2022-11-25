РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9189 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
7 735 28

Россия планирует запретить продажу нефти участникам ограничения цены, - Bloomberg

нафта,ембарго

По данным Bloomberg, Кремль разрабатывает проект указа президента, который запретит российским компаниям и любым торгующим российской нефтью трейдерам продавать ее странам или участникам рынка, которые присоединятся к механизму ограничения цены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Фактически это запретит любые ссылки на ограничение цены в контрактах на российскую сырую нефть или нефтепродукты, а также запретит отгрузки, предназначенные для стран, которые ввели ограничения.

В настоящее время Европейский Союз пытается договориться о том, насколько строгим должно быть ограничение цены. В пятницу дипломаты приостановили переговоры на предложении на уровне $65 за баррель, что значительно выше действующей цены российской экспортной нефти. Поскольку разногласия по поводу уровня цен остаются, переговоры были перенесены на понедельник.

Пока непонятно, какое влияние на рынок будет иметь ограничение цены, так же, как и соответствующий указ Кремля, ведь официальные сторонники этого мероприятия и без того воздерживаются от покупки российской нефти. Эта политика фактически направлена на других крупных потребителей, таких как Индия, которые не будут иметь доступ к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить цену выше, чем будет зафиксировано.

Читайте также: Цена на российскую нефть на уровне до $30 за баррель оправдана, - Зеленский

Президент России Владимир Путин и несколько других чиновников неоднократно заявляли, что страна не будет поставлять нефть тем, кто присоединится к ограничению цен. Вице-премьер-министр Александр Новак на этой неделе заявлял, что вместо этого страна перенаправит поставки на "рыночно-ориентированных партнеров" или сократит добычу.

Автор: 

нефть (2015) россия (97311) санкции (11874)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Знову "Назло бабушке сниму шапку и отморожу уши!"
показать весь комментарий
25.11.2022 23:50 Ответить
+16
усі шейхи на Ближньому Сході аплодують пуйлу стоячи і навряд чи можуть повірити, що доля нагородила їх таким ідіотом на троні мокшандії)
показать весь комментарий
26.11.2022 00:12 Ответить
+14
И в завершение представления - контрольный выстрел себе в голову!
показать весь комментарий
25.11.2022 23:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову "Назло бабушке сниму шапку и отморожу уши!"
показать весь комментарий
25.11.2022 23:50 Ответить
Я - не "Цензор"!
показать весь комментарий
26.11.2022 00:30 Ответить
назло Заходу віддам нафту індусам безкоштовно!
Ні, ще й доплачу щоб взяли !

закат "вяликой энергетической державы"
показать весь комментарий
26.11.2022 00:45 Ответить
із листа графіні графу:

"Коль не приедеш ты к утру,
Отдамся кучеру Петру..."
показать весь комментарий
26.11.2022 00:49 Ответить
PiHyJ !!!! Ha karlika !
показать весь комментарий
25.11.2022 23:51 Ответить
И в завершение представления - контрольный выстрел себе в голову!
показать весь комментарий
25.11.2022 23:54 Ответить
Баба звоза - коняці легше. Скоро ту нафту і газ кацапи жертимуть і питимуть, бо другого нічо не буде. Дибіли
показать весь комментарий
25.11.2022 23:59 Ответить
Усі заридали!
показать весь комментарий
26.11.2022 00:02 Ответить
Нема наразі в Європі лідера рівня Бориса Джонсона.
показать весь комментарий
26.11.2022 00:06 Ответить
В этом ограничении есть некий подвох - бюджет мокшандии сверстан с учотом 70 долларов за барель и ограничения 70 долларов за барель странно как то
показать весь комментарий
26.11.2022 00:11 Ответить
Еще более странное ограничение цен по газу. Оно может вступить в силу при условиях которые практически невозможны. Одно из условий "повышение цены фьючерсов на месяц вперед до 275 евро за мегаватт в час в течение двух недель". Такое в ЕС было только один раз, и длилось менее двух недель. Ощущение что Европа боится ответных мер.
показать весь комментарий
26.11.2022 00:21 Ответить
При чому мегават до НАФТИ!
показать весь комментарий
26.11.2022 00:54 Ответить
При тому, що у коментарі йшлося про газ, який торгується за теплотворною здатністю.
показать весь комментарий
26.11.2022 09:30 Ответить
усі шейхи на Ближньому Сході аплодують пуйлу стоячи і навряд чи можуть повірити, що доля нагородила їх таким ідіотом на троні мокшандії)
показать весь комментарий
26.11.2022 00:12 Ответить
а я думал, что все на планете хотят продать, а москалики почемуто думают, что купить
показать весь комментарий
26.11.2022 00:16 Ответить
Iталiя бiльше не купу€ сруцьку нафту!
показать весь комментарий
26.11.2022 00:51 Ответить
ты лугандонская сепаратистка не в теме...!
когда работаешь сиделкой изучай интернет - твоя Италия и сейчас перерабатывает кацапскую нефть...!
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/11/18/7150966/
показать весь комментарий
26.11.2022 08:58 Ответить
індуси будуть страшенно раді обмеженню ціни. Бери подешевше, продавай по дорожче. Країна прохвостів таки хоче добряче заробити на інстинктах царя.
показать весь комментарий
26.11.2022 00:52 Ответить
цигани, що з них візьмеш?
показать весь комментарий
26.11.2022 04:17 Ответить
рф по сути ничего не надо покупать уже на западе (то что надо ей не продают) а значит продавать ничего не надо. здравствуй полный экономический суверенитет от запада.
показать весь комментарий
26.11.2022 01:27 Ответить
пиляю гілку на якій сиджу
показать весь комментарий
26.11.2022 01:58 Ответить
Отлично) любимое занятие рашки это топить себя
показать весь комментарий
26.11.2022 04:27 Ответить
На зло врагам козу продам..щоб діти молока не пили.
показать весь комментарий
26.11.2022 07:12 Ответить
на сьогодні ціна нафти з паРаші 70 баксів за бочку. врешті обмеження таке собі, скоріше "обмеження", а от ***** тепер може зробити справжнє обмеження з цієї жалюгідної європейської спроби.
показать весь комментарий
26.11.2022 08:42 Ответить
Если варварам не мешать то они сами себя уничтожат.
показать весь комментарий
26.11.2022 08:55 Ответить
Європа одразу ж відмовиться від своїх слів, бо і так боїться. А тут з полегшенням зітхне, мовляв, от бачите, які наслідки!
показать весь комментарий
26.11.2022 10:44 Ответить
Пчёлы против мёда.
показать весь комментарий
26.11.2022 16:44 Ответить
 
 