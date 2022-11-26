РУС
3 732 52

Цена на российскую нефть должна быть $30-40 за баррель, - Зеленский

нефть

Президент Владимир Зеленский настаивает на ограничении цен на российскую нефть на уровне 30-40 долларов за баррель, чтобы Россия не использовала нефтяные миллиарды в войне против Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по случаю учредительного саммита зерновой инициативы Grain from Ukraine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотелось бы, чтобы эти санкции в отношении прайскепов – ограничение цены на нефть – сработали не политически, а реально. Чтобы Россия потом не использовала эти миллиарды. А мы говорим о десятках миллиардов! Рассматриваемый сегодня ограничение составляет около $65. Я считаю, что оно искусственное: Россия заработает эти десятки миллиардов. Мы хотели бы, чтобы санкции оказались результативными и ограничения были на уровне $30-40, чтобы Россия их чувствовала", - сказал он.

Также Зеленский отметил, что сейчас обсуждается возможность введения санкций в 9-м пакете. Украинские дипломаты делают все возможное, чтобы не было перерыва между ограничениями по России, а также "дожимают" снижение предельной цены на нефть. В то же время Президент поблагодарил литовских и польских партнеров за поддержку позиции Украины, а также всех стран, которые присоединились к санкциям.

Также читайте: Россия планирует запретить продажу нефти участникам ограничения цены, - Bloomberg

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что предельные цены на российскую нефть необходимы странам ЕС, чтобы экономика государств не подверглась стремительному падению, что, по его словам, негативно отразится и на Украине.

"Мы понимаем, сколько денег Россия получает за нефть. Именно поэтому мы со странами G7 будем работать, чтобы санкции были эффективны и согласованы между всеми партнерами", - сказал он.

Также глава польского правительства отметил необходимость конфискации российских активов, в частности собственности олигархов, и направление их на восстановление Украины.

Зеленский Владимир нефть россия санкции Моравецкий Матеуш
Треба, щоб була 8$. За ції ціни розпався совок.
26.11.2022 17:50 Ответить
+18
вова, а трц друга путіна ротерберга працюють в центрі Києва-так можна? альфа банк можна? домовлятись з русньой про аренду аміакопровода теж можна? працювати бльдській нквдшній упц мп теж можна в Україні? слуга крємля дєрьмак дозволив?
26.11.2022 18:08 Ответить
+17
найвидатніший віслюк ********** діло каже!але віслюки ці питання не вирішують-вони записують відосіки для інших віслюків
26.11.2022 17:53 Ответить
Треба, щоб була 8$. За ції ціни розпався совок.
26.11.2022 17:50 Ответить
найвидатніший віслюк ********** діло каже!але віслюки ці питання не вирішують-вони записують відосіки для інших віслюків
26.11.2022 17:53 Ответить
....а хлеб и олия и остальное у нас сколько должны стоить?
26.11.2022 17:59 Ответить
Буде тобі, хлопче,
Так як пан захоче.
26.11.2022 18:04 Ответить
Та хотя бы скумбрию по 8 выкинул на прилавки.
26.11.2022 18:10 Ответить
30-40 центів
26.11.2022 18:05 Ответить
30-40 рублів
26.11.2022 18:09 Ответить
вова, а трц друга путіна ротерберга працюють в центрі Києва-так можна? альфа банк можна? домовлятись з русньой про аренду аміакопровода теж можна? працювати бльдській нквдшній упц мп теж можна в Україні? слуга крємля дєрьмак дозволив?
26.11.2022 18:08 Ответить
У ермака все под контролем. Пока идёт война оружейник готовится к миру.. везде своих людей поставил, отменил законы , которые прикрывают ворье пожизненно.
26.11.2022 19:57 Ответить
Он уже готовится к миру.
26.11.2022 19:58 Ответить
Щось дорого.
показать весь комментарий
Да без разницы))) Скоро даром никто брать не будет. Венесуэла открыла доступ американским и европейским компаниям к добыче. США разрешили закупать эту нефть (там будут СП с венесуэльской гос.компанией) + собираются строить перерабатывающие заводы. Короче от пуйла ушла единственная страна на том континете, на которую влияли орки.
26.11.2022 21:07 Ответить
какая разніца ,оман чи обман
26.11.2022 18:12 Ответить
це єдиний президент,який говорить союзникам те,що відповідає інтересам народу України, а не те,що від нього хочуть почути союзники
26.11.2022 18:13 Ответить
этой новости три месяца. вода у твоего *********** в голове
26.11.2022 20:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A

27.11.2022 03:55 Ответить
" ... ми пахали, сказала ЗеМуха сидячи на йуху вола ..."
26.11.2022 18:14 Ответить
Та ви шо? Хто там ще не послухався лідера? Ану бігом зробіть ціну таку, япро яку мріє Беня, щоб продавати в ири рази дорожче.
показать весь комментарий
нам?
26.11.2022 18:17 Ответить
експорт повинен йти через арахама. він має гарний досвід на електроенергії.
26.11.2022 23:24 Ответить
Вава, а слабо баблишко вернуть в бюджет, которое прячась от налогов наварил + лаптенефть для начала - по твои 30-40?
26.11.2022 18:16 Ответить
К слову, ты(вы), когда для украинцев наш газ с нефтью будут дешевле мировых цен?
26.11.2022 18:20 Ответить
Там на новостях "клоуны всех стран соединяйтесь" была реклама, мол подвязывайтесь, вава подзавис на Вайбере.
26.11.2022 18:25 Ответить
блаЗЄнський, то нехай "мендель" напише твіт Ти ба, поводиться як господар галактики...

Якби ти був таким "розумним" до 24.02.
26.11.2022 18:28 Ответить
...яка там галактика. Для серьезных игроков, вава со своим никчемным популизмом - прозрачный насквозь. Это тот случай, когда нужно тупо молчать и рейтин сам пойдет вверх. Дык нет, срамиться, очередную глупость-хотелку выдает на гора... Интересно , кто эту тупость вменил ему в бестолковку?
26.11.2022 18:34 Ответить
г
26.11.2022 18:35 Ответить
Озвучивать надо, обязательно, тем более, что это не видосик для внутрянки.
26.11.2022 20:38 Ответить
А коли своїх ракет "має бути''?
26.11.2022 18:29 Ответить
Вопрос риторический?
26.11.2022 20:42 Ответить
Вчора була стаття на Цензорі що він казав про 30 доларів
26.11.2022 18:34 Ответить
Норм ціна --- видобув і дивись на ню .
26.11.2022 18:37 Ответить
ні, краще -8 ( мінус вісім) тоді точно *****
26.11.2022 18:59 Ответить
О! То недавно казав тільки про 30 доларів
26.11.2022 19:05 Ответить
Это наврядли... Запад сделал ставку на электромобили, если сильно опустить цену на нефть, все эти технологии станут совсем нерентабельными. Они и так не очень перспективны...
26.11.2022 19:07 Ответить
Электро автомобили размножаются на дорогах не из-за моды - они в городе используют энергию в 7-8 раз эффективней, чем дизель. На шоссе разница меньше: 2-2,5 раза. Если у вас есть участок или крыша достаточной площади для солнечных батарей - вы 6 месяцев в году будите ездить бесплатно. Но зимой электро автомобиль это головная боль. Так что стройте себе гараж сразу на два автомобиля.
26.11.2022 23:34 Ответить
Угу, в начале прошлого века электромобили тоже выглядели перспективно и были более распространены чем ДВС. Но по факту все пошло иначе. Выгода в городе и на трассе сильно зависит от стоимости электричества, и если брать цену электричества как в ЕС, то выгоды уже нет... Рекуперация - дело хорошее, тут без сомнений.
"Бесплатность" солнечного электричества комментировать не буду Если на стоимость "бесплатности" купить бензин, то это будет пожизненный запас
И даже если не учитывать все эти размышления, надеюсь вы не считаете ведущие мировые компании идиотами, когда они разрабатывают водородные технологии и вкладывают огромные деньги в разработки
27.11.2022 01:19 Ответить
Щодо водню є одне запитання ні два - перше а звідки брати водень і друге що економніше зарядити електромобіль від сонячних батарей напряму без втрат, чи спочатку за допомогою електролізу (з відповідніми втратами енергії) розкласти воду або природній газ для виробництва водню (здається я відповів на перше запитання).
27.11.2022 01:52 Ответить
Лично я не думаю, что будущее за водородом. Существует технология очень близкая к той что используется с водородом, причем на возобновляемом топливе - спирте (уже используемая в электронике). Просто там, пока, есть проблемы. Просто если бы с электромобилями все было бы так радужно, то водородную технологию никто не развивал бы. Поверьте, люди не дураки вкладывать такие бабки просто так. Конечно есть еще вариант получения водорода не электролизом, а новыми технологиями. Если тут добъются успеха, то даже спит будет отдыхать....
27.11.2022 14:08 Ответить
Варп двигун на спирті - а ви я бачу креативно мислите.
27.11.2022 17:55 Ответить
Вообще-то двигатель там электрический, а топливные элементы на спирте Эта технология - продолжение водородной.
27.11.2022 20:05 Ответить
Добре я зрозумів спирт наше все але (завжди це але ) - де взяти пару тройку мільярдів тонн спирту і нагадую Бразилія не гумова.
27.11.2022 20:26 Ответить
Спирт - это такая хрень, что его можно делать из любой органики. Даже из говна. А в Украине традиционно было огромное количество спиртовых заводов. К сожалению, большая часть закрылась из-за отсутствия рынков сбыта. Да собственно везде в мире есть огромный потенциал для увеличения производства...
Собственно спирта столько, что в ЕС его уже сейчас добавляют 10% в бензин. Будет решение - будет и больше добавлять....
28.11.2022 01:19 Ответить
Месторождений водорода на Земле не существует. Для его производства нужна опять энергия. Поэтому водород можно рассматривать только как склад энергии. Закон сохранения энергии отменить невозможно. ЕС требует, что водород должен быть "зелёный", т.е. произведённый из солнечной и ветровой энергии. Но это потери по всему циклу. Хорошо, получили водород, а как его использовать в транспорте? Опять ДВС с их КПД не больше 40 проц.? Есть водородно-кислородные топливные элементы, вырабатывающие непосредственно электроэнергию с КПД до 95 проц.. Но для их работы в качестве катализатора используются драгметаллы, запасы которых на Земле на порядки меньше запасов того-же лития. Так что водородная энергетика оправдана только в очень специфических случаях, скажем, при жесточайших экологических требованиях, которых невозможно обеспечить другими способами. Единственная область, где сегодня можно говорить о широком применении "зелёного" водорода - это производство аммиака. А АММИАК ЭТО И УДОБРЕНИЯ, И ВЗРЫВЧАТКА И МНОГО ДРУГОЕ ПОЛЕЗНОЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ МИРУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДИКТАТА НЕФТЕ-ГАЗОКАЧЕК. Всех!
27.11.2022 12:57 Ответить
О! да вы даже не знаете как там используется водород Намекну - там не ДВС
27.11.2022 14:34 Ответить
Тільки долари новозеландські.
26.11.2022 19:08 Ответить
Можна купувати нафту і за 100 доларів, але на купюрах повинно великими літерами написано -
"Дійсні тільки у Росії".
26.11.2022 20:54 Ответить
Ціни на нафту з парашії можуть бути тільки в товарному еквіваленті гуманітарних вантажів: продовольства, медикаментів. ...
Ніякої валюти країна терорист мати не повинна!
26.11.2022 23:17 Ответить
На Западе не любят круглых цен...29,99 за баррель это як кажуть у Одесі наша ціна...або 49,99😛
27.11.2022 06:39 Ответить
 
 