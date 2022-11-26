Цена на российскую нефть должна быть $30-40 за баррель, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский настаивает на ограничении цен на российскую нефть на уровне 30-40 долларов за баррель, чтобы Россия не использовала нефтяные миллиарды в войне против Украины.
Об этом он сообщил на пресс-конференции по случаю учредительного саммита зерновой инициативы Grain from Ukraine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хотелось бы, чтобы эти санкции в отношении прайскепов – ограничение цены на нефть – сработали не политически, а реально. Чтобы Россия потом не использовала эти миллиарды. А мы говорим о десятках миллиардов! Рассматриваемый сегодня ограничение составляет около $65. Я считаю, что оно искусственное: Россия заработает эти десятки миллиардов. Мы хотели бы, чтобы санкции оказались результативными и ограничения были на уровне $30-40, чтобы Россия их чувствовала", - сказал он.
Также Зеленский отметил, что сейчас обсуждается возможность введения санкций в 9-м пакете. Украинские дипломаты делают все возможное, чтобы не было перерыва между ограничениями по России, а также "дожимают" снижение предельной цены на нефть. В то же время Президент поблагодарил литовских и польских партнеров за поддержку позиции Украины, а также всех стран, которые присоединились к санкциям.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что предельные цены на российскую нефть необходимы странам ЕС, чтобы экономика государств не подверглась стремительному падению, что, по его словам, негативно отразится и на Украине.
"Мы понимаем, сколько денег Россия получает за нефть. Именно поэтому мы со странами G7 будем работать, чтобы санкции были эффективны и согласованы между всеми партнерами", - сказал он.
Также глава польского правительства отметил необходимость конфискации российских активов, в частности собственности олигархов, и направление их на восстановление Украины.
Так як пан захоче.
Якби ти був таким "розумним" до 24.02.
"Бесплатность" солнечного электричества комментировать не буду Если на стоимость "бесплатности" купить бензин, то это будет пожизненный запас
И даже если не учитывать все эти размышления, надеюсь вы не считаете ведущие мировые компании идиотами, когда они разрабатывают водородные технологии и вкладывают огромные деньги в разработки
Собственно спирта столько, что в ЕС его уже сейчас добавляют 10% в бензин. Будет решение - будет и больше добавлять....
"Дійсні тільки у Росії".
Ніякої валюти країна терорист мати не повинна!