Цена на российскую нефть должна быть $30-40 за баррель, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский настаивает на ограничении цен на российскую нефть на уровне 30-40 долларов за баррель, чтобы Россия не использовала нефтяные миллиарды в войне против Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по случаю учредительного саммита зерновой инициативы Grain from Ukraine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотелось бы, чтобы эти санкции в отношении прайскепов – ограничение цены на нефть – сработали не политически, а реально. Чтобы Россия потом не использовала эти миллиарды. А мы говорим о десятках миллиардов! Рассматриваемый сегодня ограничение составляет около $65. Я считаю, что оно искусственное: Россия заработает эти десятки миллиардов. Мы хотели бы, чтобы санкции оказались результативными и ограничения были на уровне $30-40, чтобы Россия их чувствовала", - сказал он.

Также Зеленский отметил, что сейчас обсуждается возможность введения санкций в 9-м пакете. Украинские дипломаты делают все возможное, чтобы не было перерыва между ограничениями по России, а также "дожимают" снижение предельной цены на нефть. В то же время Президент поблагодарил литовских и польских партнеров за поддержку позиции Украины, а также всех стран, которые присоединились к санкциям.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что предельные цены на российскую нефть необходимы странам ЕС, чтобы экономика государств не подверглась стремительному падению, что, по его словам, негативно отразится и на Украине.

"Мы понимаем, сколько денег Россия получает за нефть. Именно поэтому мы со странами G7 будем работать, чтобы санкции были эффективны и согласованы между всеми партнерами", - сказал он.

Также глава польского правительства отметил необходимость конфискации российских активов, в частности собственности олигархов, и направление их на восстановление Украины.