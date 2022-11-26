Війська РФ за день п’ять разів обстріляли Херсон, загинула людина
Упродовж дня російські війська п’ять разів обстріляли Херсон, одна людина загинула.
Про це у повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Загалом за день було 5 обстрілів, загиблих – 1, постраждалих – 0", - зазначила Лугова.
За її словами, внаслідок обстрілів росіян повибивало шибки на цокольному поверсі будівлі Дніпровської районної ради. Унаслідок влучення у гаражний кооператив загинула людина. Окрім того, обстрілів зазнали два будинки та суднобудівне училище.
Загалом у період 20-26 листопада у Херсоні зафіксували 80 влучень, 16 людей загинули та 35 постраждали, серед поранених є дитина.
