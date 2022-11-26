УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 182 3

Війська РФ за день п’ять разів обстріляли Херсон, загинула людина

херсон

Упродовж дня російські війська п’ять разів обстріляли Херсон, одна людина загинула.

Про це у повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Загалом за день було 5 обстрілів, загиблих – 1, постраждалих – 0", - зазначила Лугова.

За її словами, внаслідок обстрілів росіян повибивало шибки на цокольному поверсі будівлі Дніпровської районної ради. Унаслідок влучення у гаражний кооператив загинула людина. Окрім того, обстрілів зазнали два будинки та суднобудівне училище.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Почалася безкоштовна евакуація потягом із Херсона, – Мінреінтеграції

Загалом у період 20-26 листопада у Херсоні зафіксували 80 влучень, 16 людей загинули та 35 постраждали, серед поранених є дитина.

Автор: 

обстріл (30991) Херсон (3628)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ми у відповідь що???
показати весь коментар
26.11.2022 20:19 Відповісти
Дулі(
показати весь коментар
26.11.2022 21:56 Відповісти
обычно они подъезжают на максимальную дистанцию выстрела из САУ, делают один-два выстрела, и на полном газу мчатся обратно в укрытие. Что бы дать ответ, необходимо что бы в этом районе висел БПЛА с возможностью передачи информации в реальном времени, и "дежурную" гаубицу 155 мм с несколькими М982 или М1156 PGK. Но всё это добро скорее всего на фронтах.
показати весь коментар
26.11.2022 22:25 Відповісти
 
 