Почалася безкоштовна евакуація потягом із Херсона, – Мінреінтеграції

Перші 100 херсонців вирушили потягом до Хмельницького в рамках безкоштовної евакуації.

"​​Почалась безкоштовна евакуація з Херсона.

Сьогодні з Херсона відправився потяг на Хмельницький з першими 100 херсонцями, які скористувались безкоштовною евакуацією, забезпеченою урядом. Серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що по прибуттю до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей й осіб із інвалідністю. Всі вони будуть безкоштовно поселені та отримають гуманітарну допомогу.

У міністерстві нагадали, що наразі з Херсонщини можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщатимуть у спеціально обладнаних шелтерах, а потім евакуаційними вагонами доправлятимуть у більш безпечні регіони України.

З питань евакуації можна звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або скористатися чат-ботом.

через 9 месяцев войны , до зеленых дошло что нужно эвакуировать людей из прифронтовых городов И ДЕЛАТЬ ЭТО БЕСПЛАТНЫМ.
показати весь коментар
25.11.2022 23:44 Відповісти
Безкоштовно? Та невже?
показати весь коментар
25.11.2022 23:47 Відповісти
Перешейки кто разминировал?
показати весь коментар
26.11.2022 03:21 Відповісти
антоновский мост кто разминировал.
показати весь коментар
26.11.2022 07:40 Відповісти
 
 