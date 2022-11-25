Почалася безкоштовна евакуація потягом із Херсона, – Мінреінтеграції
Перші 100 херсонців вирушили потягом до Хмельницького в рамках безкоштовної евакуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції
"Почалась безкоштовна евакуація з Херсона.
Сьогодні з Херсона відправився потяг на Хмельницький з першими 100 херсонцями, які скористувались безкоштовною евакуацією, забезпеченою урядом. Серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей", - зазначається у повідомленні.
Зазначається, що по прибуттю до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей й осіб із інвалідністю. Всі вони будуть безкоштовно поселені та отримають гуманітарну допомогу.
У міністерстві нагадали, що наразі з Херсонщини можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщатимуть у спеціально обладнаних шелтерах, а потім евакуаційними вагонами доправлятимуть у більш безпечні регіони України.
З питань евакуації можна звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або скористатися чат-ботом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль