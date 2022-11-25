Началась бесплатная эвакуация поездом из Херсона, – Минреинтеграции

Первые 100 херсонцев отправились в Хмельницкий в рамках бесплатной эвакуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Началась бесплатная эвакуация из Херсона.

Сегодня из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми 100 херсонцами, воспользовавшимися бесплатной эвакуацией, обеспеченной правительством. Среди них 26 детей, 7 лежачих больных и 6 маломобильных людей", – отмечается в сообщении.

Также сказано, что по прибытии в Хмельницкий все эвакуированные получат помощь в оформлении справки ВПЛ и государственной денежной поддержки в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью. Все они будут бесплатно поселены и получат гуманитарную помощь.

В министерстве напомнили, что из Херсонской области можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Там людей будут размещать в специально оборудованных шелтерах, а затем эвакуационными вагонами будут доставлять в более безопасные регионы Украины.

По вопросам эвакуации можно обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или воспользоваться чат-ботом.

