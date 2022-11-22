На Херсонщине заработал Координационный гуманитарный центр, - Минреинтеграции

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в сотрудничестве с Херсонской областной военной администрацией и волонтерскими организациями инициировало открытие Координационного гуманитарного центра в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Это позволит улучшить обмен информацией о эвакуации и гуманитарной помощи между местным населением, волонтерами и властями.

При гуманитарном центре работает "горячая линия", операторам которой жители Херсонщины могут оставить заявку на эвакуацию и получение гуманитарной помощи. Обратиться в колл-центр можно по телефону (066) 637-49-85 или в мессенджерах Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер (098) 176-16-98", - говорится в сообщении.

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В нем уточняется, что для того, чтобы эвакуировать маломобильных лиц и стариков каретами скорой помощи в Днепр, необходимо звонить по номеру: (099) 750-99-92. При этом эвакуированных граждан снабжают бесплатным убежищем.

"Сообщить о желании эвакуироваться можно и через горячую линию Херсонской ОВА по телефонам: 0800-330-951, (091) 481-78-45 или Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96", - отметили в ведомстве.

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Там добавляют, что к эвакуации присоединились волонтерские организации Help People (организует бесплатную эвакуацию микроавтобусами людей и их домашних любимцев в Николаев, телефон: (093) 696-97-88), фонд "Светлые дела" (помогает эвакуироваться и предоставляет временный приют). По вопросам эвакуации, необходимо обращаться по телефону: 0800-300-520, о временном убежище - (093) 544-33-08), благотворительный фонд "Берегиня" (эвакуация из Херсона и Берислава, регистрация - по ссылке).

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