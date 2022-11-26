УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9182 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
3 567 18

Бельгія передасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники

безпілотники,підводні

Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила в суботу, що її країна направить в Україну найсучасніше обладнання, таке як мобільні лабораторії та підводні безпілотники.

Про це пише бельгійське видання Le Soir, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Дві мобільні лабораторії можуть бути доставлені в Україну протягом трьох тижнів. Вони можуть бути розгорнуті поблизу місця, де може трапитися хімічний, бактеріологічний, радіологічний або ядерний інцидент, пояснює міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До Києва прибув прем’єр-міністр Бельгії Де Кроо. ВIДЕО

"Їх також можна використовувати в районах стихійного лиха, де пологові відділення або лікарні були зруйновані. Вони можуть надати термінову допомогу… Досі такого ніхто не надсилав", - зазначила Дедондер.

Крім того, 10 підводних безпілотників виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium також будуть доставлені в Україну до кінця травня.

"Ці безпілотники можуть ідентифікувати всі підводні загрози, чи то міни, чи шпигунські пристрої", - сказала міністр, додавши, що це абсолютно нова, передова технологія, яка дуже допоможе українцям.

Крім того, 100 бельгійських солдатів були вивільнені для проведення 18 навчальних модулів для українських військових. Навачання включатимуть "бойову підготовку, вогневу підтримку артилерії ближньої дії, розмінування, підготовку снайперів, розвідку, проникнення, системи зв'язку та бойову підготовку на заражених територіях, а також стандартну підтримку чи координацію дій наземно-повітряних сил у контексті ближньої авіаційної підтримки", пояснила Дедондер.

Автор: 

Бельгія (439) допомога (8760)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Дякуємо Бельгії за підтримку України...
показати весь коментар
26.11.2022 21:34 Відповісти
+4
Цікаво суільки слуги за 9 місяців пожертвували чи хоч щось придбали для країни. Тільки ЗП та премії собі виписують
показати весь коментар
26.11.2022 21:36 Відповісти
+3
100 кг ВВ - вполне рабочий вес для торпеды. В старой торпеде СЭТ-53, стоящей на вооружении у водоплавающей русни - 92 кг ВВ.
показати весь коментар
26.11.2022 22:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо Бельгії за підтримку України...
показати весь коментар
26.11.2022 21:34 Відповісти
Цікаво суільки слуги за 9 місяців пожертвували чи хоч щось придбали для країни. Тільки ЗП та премії собі виписують
показати весь коментар
26.11.2022 21:36 Відповісти
Єта другое, ані інкогніта жертвуют
показати весь коментар
26.11.2022 21:59 Відповісти
а де юзік подівся?
показати весь коментар
26.11.2022 21:43 Відповісти
у него танатоз приключился в конце февраля
показати весь коментар
26.11.2022 22:01 Відповісти
надеюсь беспилотники с пресловутыми 500 тоннами взрывчатки
показати весь коментар
26.11.2022 21:50 Відповісти
Вот и я думаю, а сколько взрывчатки можно напихать в вот эти вот подводные беспилотники? А небольшой торпедный аппарат к нему при3,14здячить можно?
показати весь коментар
26.11.2022 22:05 Відповісти
большая часть этих новаторских беспилотников сделана на базе гидроцикла, а значит напихать можно по весу седока не менее 100 кило. ну а действидельно разработки, можно хоть тонну запулить...
показати весь коментар
26.11.2022 22:08 Відповісти
100 кг ВВ - вполне рабочий вес для торпеды. В старой торпеде СЭТ-53, стоящей на вооружении у водоплавающей русни - 92 кг ВВ.
показати весь коментар
26.11.2022 22:14 Відповісти
Дякуємо Бельгії яка далеко від України але допомогає і нашій діаспорі
показати весь коментар
26.11.2022 22:08 Відповісти
то раССея "передаст", а Бельгія - нормальні хлопці..
показати весь коментар
26.11.2022 22:30 Відповісти
сосія ******** - гтак вірно))
показати весь коментар
26.11.2022 23:49 Відповісти
О!
Стара добра Yellow Submarine!

(співає натхненно):

Five hundred tons in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine!
Five hundred tons in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine!
показати весь коментар
26.11.2022 23:23 Відповісти
Данное фото, это экспериментальная версия дрона. Боевой дрон, конечно, никогда не будет выкрашен в такой яркий цвет... но песня хорошая.
показати весь коментар
27.11.2022 01:32 Відповісти
кримський міст напрягся
показати весь коментар
26.11.2022 23:47 Відповісти
Щось мені це не подобається. Маю на увазі лабораторії. Може вони вже щось знають про можливість застосування зброї масового враження?
показати весь коментар
26.11.2022 23:50 Відповісти
Безпілотники до кінця травня?))
Вони потрібні зараз,а не влітку
показати весь коментар
27.11.2022 10:19 Відповісти
 
 