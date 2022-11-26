У лікарні деокупованого Херсона провели операцію на серці, - ОВА

У Херсонській обласній клінічній лікарні вперше після звільнення міста від російських загарбників провели операцію на серці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Лікар-кардіолог з Одеси, що прибув на поміч херсонським медикам, провів успішне стентування коронарних судин 71-річному пацієнтові. Вперше після визволення нашого міста було проведено таке серйозне оперативне втручання", - зауважив голова Херсонської ОВА.

Він додав, що у Херсонській обласній клінічній лікарні відновили роботу гематологічний, діалізний центри, лікарня працює у штатному режимі.

