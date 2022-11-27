Найближчими тижнями загальний темп військових операцій в Україні прискориться, - ISW

Військові операції вздовж лінії фронту в Україні останніми днями сповільнилися через погіршення погодних умов. Проте аналітики прогнозують, що найближчими тижнями їхній темп набере обертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомлення з важливих прифронтових районів на сході та півдні України, включно із Сватовим, Бахмутом і Вугледаром, свідчать про те, що операції з обох сторін нині утруднені через зливу і, як наслідок, сильний бруд, пишуть експерти.

"Прогнозується, що протягом наступного тижня температура по всій Україні знизиться, що, ймовірно, призведе до замерзання землі та прискорення темпів бойових дій, оскільки обидві сторони підвищать мобільність", - зазначають аналітики.

Температура в районах на північному сході України, наприклад, вздовж лінії Сватове-Кремінна, з 28 листопада по 4 грудня впаде майже до нуля або нижче від денного максимуму.

Ймовірно, землі знадобиться кілька днів при стабільних негативних температурах, щоб затвердіти. Це означає, що наземні умови, найімовірніше, дозволять збільшити темпи операцій по всій Україні протягом вихідних 3-4 грудня та наступного тижня.

"Неясно, чи планує якась зі сторін поновлення великих наступальних або контрнаступальних операцій у цей час", - резюмують аналітику.

