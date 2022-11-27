УКР
Найближчими тижнями загальний темп військових операцій в Україні прискориться, - ISW

Військові операції вздовж лінії фронту в Україні останніми днями сповільнилися через погіршення погодних умов. Проте аналітики прогнозують, що найближчими тижнями їхній темп набере обертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомлення з важливих прифронтових районів на сході та півдні України, включно із Сватовим, Бахмутом і Вугледаром, свідчать про те, що операції з обох сторін нині утруднені через зливу і, як наслідок, сильний бруд, пишуть експерти.

"Прогнозується, що протягом наступного тижня температура по всій Україні знизиться, що, ймовірно, призведе до замерзання землі та прискорення темпів бойових дій, оскільки обидві сторони підвищать мобільність", - зазначають аналітики.

Температура в районах на північному сході України, наприклад, вздовж лінії Сватове-Кремінна, з 28 листопада по 4 грудня впаде майже до нуля або нижче від денного максимуму.

Ймовірно, землі знадобиться кілька днів при стабільних негативних температурах, щоб затвердіти. Це означає, що наземні умови, найімовірніше, дозволять збільшити темпи операцій по всій Україні протягом вихідних 3-4 грудня та наступного тижня.

"Неясно, чи планує якась зі сторін поновлення великих наступальних або контрнаступальних операцій у цей час", - резюмують аналітику.

Росія, ймовірно, знімає ядерні боєголовки зі старіючих крилатих ракет, щоб використовувати ці ракети для нанесення ударів по Україні, йдеться в звіті британської військової розвідки. На знімках з відкритих джерел видно уламки нібито збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 Kent (Kh-55, RKV-500), спеціально розробленої в 1980-х роках для носіння ядерної зброї, йдеться в заяві міністерства оборони Великобританії.

Британські військові підкреслюють, однак, що застарілі ракети без ядерних боєголовок становлять небезпеку. Але той факт, що Росія змушена демонтувати свій ядерний арсенал, свідчить про стан її запасів зброї.
показати весь коментар
27.11.2022 06:48 Відповісти
Якийсь експерт пояснював, що кількість ракет значно перевищує кількість боєголовок і вони зберігаються окремо.
показати весь коментар
27.11.2022 08:17 Відповісти
Я могу ошибаться, но вроде как боеголовки хранятся отдельно от ракет, но я не разбираюсь, может это и не так. А речь идёт о том случае, когда на Киев прилетела Х55 с болванкой вместо боеголовки и вот на этом факте эксперты уже целую теорию построили, а не исключено, что это было обычное кацапское *************
показати весь коментар
27.11.2022 09:45 Відповісти
Може і ні ! Тому що це не відповідає Оманським домовленностям !
показати весь коментар
27.11.2022 06:56 Відповісти
Военные дейсвия затруднены , вроде бы . А севернее Горловки позиции сдатся при любой погоде , забытое направление .
показати весь коментар
27.11.2022 07:21 Відповісти
Що коментувати? Неясно мені, як і ''аналітику''
показати весь коментар
27.11.2022 09:40 Відповісти
Ядерні боєголовки завжди зберігаються окремо і потребують регулярного обслуговування
показати весь коментар
27.11.2022 09:44 Відповісти
 
 