Проблеми із забезпеченням мобілізованих розколюють інформпростір РФ, - ISW

Повідомлення про погане забезпечення мобілізованих розколюють російський інформаційний простір, оголюючи розбіжність між наративами місцевих військкорів, "ПВК Вагнера" та реальними зусиллями держави щодо пом’якшення проблем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Так, мобілізовані військовослужбовці із Серпухова Московської області заявили 23 листопада, що російське військове командування відправило їх у бій без належної підготовки, умундирування та захисного спорядження, що призвело до масових втрат.

Вони також стверджували, що командування годує мобілізований персонал лише один раз на день, попри те, що має достатньо їжі для забезпечення.

Російське джерело повідомило, що серпухівські мобілізовані тепер постануть перед військовим трибуналом за дезертирство, але чоловіки пізніше випустили відео, заперечуючи, що вони дезертири.

Мобілізовані готові служити на другій та третій лініях оборони, а не на лінії фронту.

Відповіді російських військкорів розділилися між закликом до співчуття до мобілізованих та покарань.

Одні військовослужбовці стверджують, що ці російські військовослужбовці залишили свої позиції в Макіївці Луганської області та залишили інших членів свого підрозділу на "страту" під час здачі українським силам (звинувачення, яке розслідується українським урядом. - Ред.).

Інші військкори, яких пов'язують з "ПВК Вагнера", критикували російські проблеми з навчанням та командуванням.

Військкори "ПВК" також критикували своїх колег, які, за їхніми словами, неправомірно засуджували серпухівських мобілізованих.

Один російський військкор навіть заявив, що військовослужбовці не відмовляються воювати, але не хочуть бути "гарматним м'ясом", зазначають аналітики.

Водночас так звана Рада з прав людини закликала до об'єктивності під час перегляду відео та пообіцяла, що порушить це питання перед президентом РФ Володимиром Путіним.