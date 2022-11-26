УКР
Проблеми із забезпеченням мобілізованих розколюють інформпростір РФ, - ISW

рф,армія,зв&#39;язок

Повідомлення про погане забезпечення мобілізованих розколюють російський інформаційний простір, оголюючи розбіжність між наративами місцевих військкорів, "ПВК Вагнера" та реальними зусиллями держави щодо пом’якшення проблем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Так, мобілізовані військовослужбовці із Серпухова Московської області заявили 23 листопада, що російське військове командування відправило їх у бій без належної підготовки, умундирування та захисного спорядження, що призвело до масових втрат.

Вони також стверджували, що командування годує мобілізований персонал лише один раз на день, попри те, що має достатньо їжі для забезпечення.

Російське джерело повідомило, що серпухівські мобілізовані тепер постануть перед військовим трибуналом за дезертирство, але чоловіки пізніше випустили відео, заперечуючи, що вони дезертири.

Мобілізовані готові служити на другій та третій лініях оборони, а не на лінії фронту.

Відповіді російських військкорів розділилися між закликом до співчуття до мобілізованих та покарань.

Одні військовослужбовці стверджують, що ці російські військовослужбовці залишили свої позиції в Макіївці Луганської області та залишили інших членів свого підрозділу на "страту" під час здачі українським силам (звинувачення, яке розслідується українським урядом. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соловйов закликав розстрілювати російських військових, що відступають: "Хватит педарастических слюней. Трусы бегут и сдаются в плен". ВIДЕО

Інші військкори, яких пов'язують з "ПВК Вагнера", критикували російські проблеми з навчанням та командуванням.

Військкори "ПВК" також критикували своїх колег, які, за їхніми словами, неправомірно засуджували серпухівських мобілізованих.

Один російський військкор навіть заявив, що військовослужбовці не відмовляються воювати, але не хочуть бути "гарматним м'ясом", зазначають аналітики.

Водночас так звана Рада з прав людини закликала до об'єктивності під час перегляду відео та пообіцяла, що порушить це питання перед президентом РФ Володимиром Путіним.

армія рф (18780) дезертирство (307) ПВК Вагнер (1547) ISW (653) Луганська область (4938)
Тысячи бурятов бежали из России в Монголию, уклоняясь от мобилизации.
26.11.2022 07:00 Відповісти
Нада только потерпеть!
Да сейчас-плохо, но зимой будет ПОВНИЙ ПІZZЕЦЬ
26.11.2022 06:46 Відповісти
Це підніме вам настрій, "хороші" росіяни у степах України.
https://pic.twitter.com/BO0B21jabl
26.11.2022 06:31 Відповісти
https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1596343572437299200 https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1596343572437299200

26.11.2022 08:24 Відповісти
Это же надо, так нажраться!
26.11.2022 09:25 Відповісти
А как же двадцать лет фильмов и передач о супер крутой оркской армии?
26.11.2022 06:34 Відповісти
Нет никаких ваеных на первой и второй линиях, пагибли уже за ***********, теперь вас заробитчан в бой.
26.11.2022 06:56 Відповісти
«У загальних рисах план приблизно такий: поки що виграти час і стабілізувати фронт за допомогою мобілізованих. А потім навесні почати все спочатку", - цитує джерело, близьке до ФСБ.
Він також повідомив, що політичне і військове керівництво РФ готове до великих втрат: «До весни наступного року втрати убитих і поранених можуть скласти близько 100 тисяч.
Але це нікого не лякає: їх замінять призовники".
26.11.2022 06:57 Відповісти
Надо же, вроде дураки дураками, а мыло не едят.
26.11.2022 09:24 Відповісти
Нах. нам про їх забезпечення знати. Давайте про ЗСУ дбати. У нас усе ок? Волонтери та добрі люди не встигають возити нашим захисникам усе потрібне. Одягають з миру по нитці...
26.11.2022 08:47 Відповісти
 
 