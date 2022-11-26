РУС
8 695 10

Проблемы с обеспечением мобилизованных раскалывают информпространство РФ, - ISW

рф,армія,зв&#39;язок

Сообщения о плохом обеспечении мобилизованных раскалывают российское информационное пространство, обнажая разногласия между нарративами местных военкоров, "ЧВК Вагнера" и реальными усилиями государства по смягчению проблем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Так, мобилизованные военнослужащие из Серпухова Московской области заявили 23 ноября, что российское военное командование отправило их в бой без должной подготовки, обмундирования и защитного снаряжения, что привело к массовым потерям.

Они также утверждали, что командование кормит мобилизованный персонал только один раз в день, несмотря на то, что у него есть достаточно пищи для обеспечения.

Российский источник сообщил, что серпуховские мобилизованные теперь предстанут перед военным трибуналом за дезертирство, но мужчины позже выпустили видео, отрицая, что они дезертиры.

Мобилизированные готовы служить на второй и третьей линиях обороны, а не на фронте.

Ответы русских военныхкоров разделились между призывом к состраданию к мобилизованным и наказаниям.

Одни военнослужащие утверждают, что эти российские военнослужащие оставили свои позиции в Макеевке Луганской области и оставили других членов своего подразделения на "казнь" во время сдачи украинским силам (обвинение, которое расследуется украинским правительством. - Ред.).

Другие военнослужащие, связываемые с "ЧВК Вагнера", критиковали российские проблемы с обучением и командованием.

Военные коры "ЧВК" также критиковали своих коллег, которые, по их словам, неправомерно осуждали серпуховских мобилизованных.

Один российский военныйкор даже заявил, что военнослужащие не отказываются воевать, но не хотят быть "пушечным мясом", отмечают аналитики.

В то же время, так называемый Совет по правам человека призывал к объективности во время просмотра видео и пообещал, что поднимет этот вопрос перед президентом РФ Владимиром Путиным.

армия РФ (20627) дезертирство (343) ЧВК Вагнер (1339) ISW (494) Луганская область (6552)
Топ комментарии
+8
Тысячи бурятов бежали из России в Монголию, уклоняясь от мобилизации.
показать весь комментарий
26.11.2022 07:00 Ответить
+6
Нада только потерпеть!
Да сейчас-плохо, но зимой будет ПОВНИЙ ПІZZЕЦЬ
показать весь комментарий
26.11.2022 06:46 Ответить
+5
Це підніме вам настрій, "хороші" росіяни у степах України.
https://pic.twitter.com/BO0B21jabl
показать весь комментарий
26.11.2022 06:31 Ответить
Це підніме вам настрій, "хороші" росіяни у степах України.
https://pic.twitter.com/BO0B21jabl
показать весь комментарий
26.11.2022 06:31 Ответить
https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1596343572437299200 https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1596343572437299200

показать весь комментарий
26.11.2022 08:24 Ответить
Это же надо, так нажраться!
показать весь комментарий
26.11.2022 09:25 Ответить
А как же двадцать лет фильмов и передач о супер крутой оркской армии?
показать весь комментарий
26.11.2022 06:34 Ответить
Нада только потерпеть!
Да сейчас-плохо, но зимой будет ПОВНИЙ ПІZZЕЦЬ
показать весь комментарий
26.11.2022 06:46 Ответить
Нет никаких ваеных на первой и второй линиях, пагибли уже за ***********, теперь вас заробитчан в бой.
показать весь комментарий
26.11.2022 06:56 Ответить
«У загальних рисах план приблизно такий: поки що виграти час і стабілізувати фронт за допомогою мобілізованих. А потім навесні почати все спочатку", - цитує джерело, близьке до ФСБ.
Він також повідомив, що політичне і військове керівництво РФ готове до великих втрат: «До весни наступного року втрати убитих і поранених можуть скласти близько 100 тисяч.
Але це нікого не лякає: їх замінять призовники".
показать весь комментарий
26.11.2022 06:57 Ответить
Тысячи бурятов бежали из России в Монголию, уклоняясь от мобилизации.
показать весь комментарий
26.11.2022 07:00 Ответить
Надо же, вроде дураки дураками, а мыло не едят.
показать весь комментарий
26.11.2022 09:24 Ответить
Нах. нам про їх забезпечення знати. Давайте про ЗСУ дбати. У нас усе ок? Волонтери та добрі люди не встигають возити нашим захисникам усе потрібне. Одягають з миру по нитці...
показать весь комментарий
26.11.2022 08:47 Ответить
 
 