Сообщения о плохом обеспечении мобилизованных раскалывают российское информационное пространство, обнажая разногласия между нарративами местных военкоров, "ЧВК Вагнера" и реальными усилиями государства по смягчению проблем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Так, мобилизованные военнослужащие из Серпухова Московской области заявили 23 ноября, что российское военное командование отправило их в бой без должной подготовки, обмундирования и защитного снаряжения, что привело к массовым потерям.

Они также утверждали, что командование кормит мобилизованный персонал только один раз в день, несмотря на то, что у него есть достаточно пищи для обеспечения.

Российский источник сообщил, что серпуховские мобилизованные теперь предстанут перед военным трибуналом за дезертирство, но мужчины позже выпустили видео, отрицая, что они дезертиры.

Мобилизированные готовы служить на второй и третьей линиях обороны, а не на фронте.

Ответы русских военныхкоров разделились между призывом к состраданию к мобилизованным и наказаниям.

Одни военнослужащие утверждают, что эти российские военнослужащие оставили свои позиции в Макеевке Луганской области и оставили других членов своего подразделения на "казнь" во время сдачи украинским силам (обвинение, которое расследуется украинским правительством. - Ред.).

Другие военнослужащие, связываемые с "ЧВК Вагнера", критиковали российские проблемы с обучением и командованием.

Военные коры "ЧВК" также критиковали своих коллег, которые, по их словам, неправомерно осуждали серпуховских мобилизованных.

Один российский военныйкор даже заявил, что военнослужащие не отказываются воевать, но не хотят быть "пушечным мясом", отмечают аналитики.

В то же время, так называемый Совет по правам человека призывал к объективности во время просмотра видео и пообещал, что поднимет этот вопрос перед президентом РФ Владимиром Путиным.