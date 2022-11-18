Военный РФ из бригады, обвиняемой в зверствах в Буче, сбежал в Испанию и хочет свидетельствовать о преступлениях россиян
Бывший военнослужащий вооруженных сил РФ заявил о готовности сотрудничать с международным расследованием относительно военных преступлений оккупантов.
Об этом сообщает основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, передает Цензор.НЕТ.
"Экс-военнослужащий в/ч 51460 Никита Чибрин в Испании. Первые селфи и фото от него. Никита попросил политубежище и международную защиту и готов давать показания о командире в/ч 51460 Омурбекове, которого считает террористом", - говорится в сообщении.
Чибрин сбежал из зоны боевых действий сначала в Россию, затем в Казахстан, откуда сумел вылететь в Мадрид.
"Это преступная война, которую развязала Россия. Я хочу сделать все, чтобы остановить ее", – заявил солдат.
Во время полномасштабного вторжения России в Украину это военное подразделение дислоцировалось в Буче, где, по данным украинской разведки, оккупанты совершали массовые убийства мирных украинцев.
"Никита был в подразделении связи и имеет важную информацию, он хочет сотрудничать с международным расследованием в Гааге и ООН, и не хочет возвращаться в Россию. По крайней мере, пока правит Путин", - отмечает в своем сообщении основатель Gulagu.net.
Российский дезертир обратился в испанскую полицию с просьбой предоставить ему политическое убежище и заявил о готовности давать показания о военных преступлениях в Украине.
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це рашистське лайно, його треба засудити і видати Україні, де його повісять
40% німців у 2018 за соцопитуваннями вважали головною недружньою країною для себе сша, а росію партнером. Треба розуміти, що масштаби спотвореної реальності величезні, і цю картинку треба всіма способами постійно і невтомно змінювати.
Цікаво що він там буде брехати бо ті хто були в Бучі всі причетні до вбивств і не тільки в Бучі в будь-який населений пункт де заходять рашисти таке відбувається .
Новачок, полоній, автокатастрофа, самсебезарізавсімразів, самостріл в ліву скроню правою рукою....
хороший кацап - дохлий кацап!
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Нехай Європа слухає ,, і мотає на вус . Чим більше свідчень - тим краще .
на них ракети не летять бамби не падають, вони спокійно жирують в барах, правда співчувають, але тільки коли ти з ними про це говориш на пару хвилин...
Щось в тебе з гумором - не те .
вопросы есть после этого??
*ґарошій руzzький то є мертвий руzzький*,
* погані масскалі хай пливуть по Дніпру у поганих гробах*,
а ґароші масскалі хай пливуть по Дніпру у ґароших гробах...
Типовий рашист *****!!!
❤️⚔️🇺🇦‼️😡🤯❤️⚔️🇺🇦‼️🤔