Соловйов закликав розстрілювати російських військових, що відступають: "Хватит педарастических слюней. Трусы бегут и сдаются в плен". ВIДЕО

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав розстрілювати російських військових, що відступають або потрапляють в полон під час боїв в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Пропагандист закликав скасувати на території РФ мораторій на смертну кару.

"Расстрелы, полевые суды, трибуналы должны действовать в армии. Трусы должны иметь возможность кровью искупить свою вину. Если офицер бросил вверенную ему часть - растрел. Хватит этой бабской разнеженности, этих педерастических слюней, этих вечно обиженных взрослых мужиков", - пропонує Соловйов.

Невдачі на фронті пропагандист пояснив тим, що Росія "воює з НАТО".

"Мы не рассчитали тот тип войны, с которым нам придется столкнуться", бідкається Соловйов.

