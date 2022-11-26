УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8849 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
28 108 182

Соловйов закликав розстрілювати російських військових, що відступають: "Хватит педарастических слюней. Трусы бегут и сдаются в плен". ВIДЕО

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав розстрілювати російських військових, що відступають або потрапляють в полон під час боїв в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Пропагандист закликав скасувати на території РФ мораторій на смертну кару.

"Расстрелы, полевые суды, трибуналы должны действовать в армии. Трусы должны иметь возможность кровью искупить свою вину. Если офицер бросил вверенную ему часть - растрел. Хватит этой бабской разнеженности, этих педерастических слюней, этих вечно обиженных взрослых мужиков", - пропонує Соловйов.

Невдачі на фронті пропагандист пояснив тим, що Росія "воює з НАТО".

"Мы не рассчитали тот тип войны, с которым нам придется столкнуться", бідкається Соловйов.

Також дивіться: Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує "АвтоВАЗу" розпочати виробництво бойових тачанок: "Поставте туди міномети. Багато чого можна поставити". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18780) пропаганда (2867) Соловйов Володимир (144)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+61
показати весь коментар
26.11.2022 00:31 Відповісти
+52
Та давайте вже швидше почитайте там всі друг друга розстрілювати, менше до нас лізьте.
показати весь коментар
26.11.2022 00:34 Відповісти
+47
Рашисты орут и истерят, что ВСУ якобы расстреливает пленных, и сами же требуют, чтобы расстреливали российских солдат, сдающихся в плен, типа они предатели.
Шизофреники *******.
показати весь коментар
26.11.2022 01:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
чем больше враги перемочат друг друга в сартирах, тем лучше.
показати весь коментар
26.11.2022 01:32 Відповісти
Ніхто не ставив задачу його вбити А ось задачу вбити гонгадзе і шеремета - ставили .

Може треба поставити задачу вбити уісіх пропагандонів кацапії, шоб вони заткнулися ?
показати весь коментар
26.11.2022 01:39 Відповісти
А ісчьо нада васкрєсіть сталіна, ета уж точна поможет!
показати весь коментар
26.11.2022 01:33 Відповісти
Этот выродок своей смертью точно не помрет.
показати весь коментар
26.11.2022 01:33 Відповісти
чує дупов шо кіздєц
показати весь коментар
26.11.2022 01:43 Відповісти
Ну зачем так о соловьёве. На самом деле, соловьёв - это легендарный бравый солдат, который потерял на войне ногу, горел дважды в танке, прошёл в одиночку много минных полей, короче много раз смотрел смерти в лицо. И поэтому теперь имеет полное моральное право всех трусов расстреливать. Огонь )))
показати весь коментар
26.11.2022 01:51 Відповісти
я только за!
показати весь коментар
26.11.2022 01:56 Відповісти
папуга ********* - ***********
показати весь коментар
26.11.2022 01:59 Відповісти
Самое главное, что чмошники вроде Соловьёва, попади в окоп на передовую, первые же с перепугу инфаркт и словят. Это он борзый в тёплой студии с круглосуточной охраной своей задницы. А попади под артилерийский удар в чистом поле где-нибудь под Донецком, обгадился бы так, что противогазы даже в Москве бы одевать пришлось . . .
показати весь коментар
26.11.2022 02:03 Відповісти
Чому для інфаркту треба на передову?)Та під час програми їхньої десь поблизу шумову шашку кинути й погасити світло))А потім включити))Думаю,що він ,режисьор,внук крущьова,члєн якоїсь палти дупи вже б лежали в конвульсіях)
показати весь коментар
26.11.2022 11:14 Відповісти
Гляди Володенька, как бы тебя же эта смертная казнь не укусила потом за одно место. Осторожнее с желаниями)))
показати весь коментар
26.11.2022 02:18 Відповісти
Соловйов , просто дегенерат і мразь 😠
показати весь коментар
26.11.2022 02:42 Відповісти
заметьте полезный дегенерат и мразь
показати весь коментар
26.11.2022 05:45 Відповісти
це зараз вiн корисний через екзальтацiю та iстерику через страх.

а перед цим, це лайно та такi ж, як воно, рашистськi пропагандони 8 рокiв перетворювали вОнюшек на оркiв, що зараз оправдовують пiдлу та агресивну вiйну проти України.
показати весь коментар
26.11.2022 06:50 Відповісти
а этот шмондер не пробовал сам взять автомат и пойти посидеть в холодный окоп под обстрел,херой хренов
показати весь коментар
26.11.2022 08:50 Відповісти
не треба себе тішити - ваньки такими були останні 400 років і чекали коли їм покажуть чергового ворога, згадайте історію війн рашки і скільки вони в тих війнах пролили крові українців
показати весь коментар
26.11.2022 10:13 Відповісти
Заметьте - полезний дегенерат для дегенератов И мразь для мрази
показати весь коментар
26.11.2022 08:49 Відповісти
Żydy знають толк в пропаганді й розпалюванні ненависті, прям як в 30-х, 40-х
показати весь коментар
26.11.2022 10:09 Відповісти
вірно!
показати весь коментар
26.11.2022 13:05 Відповісти
Тиловий особистий підараст путлера, соловьйов про чмобіків підарастів...!!! УСЯ КАЦАПОМОРДА ПІДОРОСІЯ ЦЕ ОРДА НАГУЛЯНИХ - БАЙСТРЮКІВ злодіїв, вбивць, шльондр та мародерів без роду та племені...!!!

ТАКОЇ нації, як р-ускіє НЕМАЄ...!!!

Є УСКІЄ (вузькоокі) кацапоморді НЕДОРОСИ-ПІДОРОСИ…!!!

100% ускіє кацапоморді недороси-підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!


Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ «ОРДА»...!!!


Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)

Всього 160 неслов'янських народів.

"УСКІЄ недороси-підороси кацапи" -це їх загальна назва..!!!
І немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ "р-уской федеративної республіки".
Немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р-ускіє" .
Татарстан є, Дагестан є, Тува є, Чечня є, Чукотка є,Ханти-Мансійськ є, а "Рускійстан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!

*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої недоросо-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!

Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році.
Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.

МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.


Л.К. Толстой писав

"Московия - русь тайги,

монгольская, дикая, зверинная".

"Народишка, которой блуждает

по Европе и ищет,

что можно разрушить, уничтожить

ради развлечения.
показати весь коментар
26.11.2022 02:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=b7a1YSSoVk0 Я узкий
показати весь коментар
26.11.2022 10:51 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 15:02 Відповісти
Я б на місці кацапських воївак ****** вже Соловйова. Тим більше, що це простіше ніж воювати в Україні.
показати весь коментар
26.11.2022 02:48 Відповісти
От живого ********* русне уже больше вреда,чем пользы.Скоро сделают из него сакральную жертву
показати весь коментар
26.11.2022 02:53 Відповісти
Поржал
показати весь коментар
26.11.2022 03:33 Відповісти
Ветеран куликовской битвы
показати весь коментар
26.11.2022 03:40 Відповісти
я понимаю если защитная война, но призывать помирать на захватнической войне сидя в тепле, это моральное уродство
показати весь коментар
26.11.2022 03:45 Відповісти
.

100 вiдсоткiв. на паРашу нiхто не нападав. це головне.

жирна рашистська свиня добре знає, що ця вiйна для паРашi пiдла та агресивна. отже для переважної бiльшостi чмобикiв та навiть контрактникiв нема за що дохнути в Українi. дурних нема.

нехай рашистська гнида-пропагандон сама поїде та покаже зразок. нема сумнiву, що воно обiсреться при першому ж обстрiлi. ))
показати весь коментар
26.11.2022 06:30 Відповісти
воно вже обосране від одної думки що буде обстріляне.
показати весь коментар
26.11.2022 07:45 Відповісти
Безугла не тільки пропонувала робити теж саме з Украінськими військовими та ще вносила такої законопроект ... і його навіть зареєстрували. А ви кажете Соловйов... там все зрозуміло. А ось як пропонувала Безугла/читай діюча влада робити це з нашими військовими п потім всі про це забули вже і нікому та нічого за це не буде . Взагалі жах
показати весь коментар
26.11.2022 06:03 Відповісти
Ми люди не злопам'ятливі, але пам'ять у нас довга та недобра.
показати весь коментар
26.11.2022 08:43 Відповісти
.

а родина-уродина для ********* это Сцарёк-педофил пыня да зэк пригожин с ка-дыркой, что
ли?

какой же тупой этот пропагандон...но те, кто всерьез и на веру воспринимает его высеры -это просто клинические идиоты.

родина для такой швали, как соловьиный помет - виллы на озере Комо. осиротевший лишенец шапиро.))

родина для ********* - это вот это говно? эта безумная бабка, что ли?

https://moyby.com/images/news/2809b7fa6c7a195573896bc65bb4b650.jpg

.
показати весь коментар
26.11.2022 06:39 Відповісти
а родина-уродина для ********* это Сцарёк-педофил пыня да зэк пригожин с ка-дыркой, что ли?

Видимо так, уважаемый Мора. Кстати, а ведь путинский повар Пригожин сидел на зоне за совращение малолетних и за сутенерство.

Как говорится, "Рыбак рыбака видит издалека"...
показати весь коментар
26.11.2022 10:13 Відповісти
ведь путинский повар Пригожин сидел на зоне за совращение малолетних и за сутенерство.


да, это известный факт. в том числе и за вовлечение малолетних в проституцию, мальчиков пуйлу и ему подобным тоже, видать, поставлял. у этого питерского уродца несколько ходок, и за грабеж и изнасилование, вроде как, тоже...
показати весь коментар
26.11.2022 11:41 Відповісти
Хай усіх розстрілюють, що відступають, що тільки збираються
показати весь коментар
26.11.2022 06:43 Відповісти
Дивись не до літа, а до Нового року 100 000 тисяч і завалять, на патронах і снарядах зекономимо. Вірний шлях вказує цей пропогандон.
показати весь коментар
26.11.2022 09:07 Відповісти
Та відправте його на фронт, нехай підтвердить свої слова ділом або нехай заткнеться. Піндюк недороблений.
показати весь коментар
26.11.2022 06:46 Відповісти
"Пропагандист закликав скасувати на території РФ смертну кару."
Тут пимилка. Не смертну кару а мораторій на неї.
показати весь коментар
26.11.2022 07:11 Відповісти
Эту верещащую псину от натуги разорвёт или его кондрашка хватит?
показати весь коментар
26.11.2022 07:19 Відповісти
Не хватит. Он артист, вещает то, что ему велят из кремля.
показати весь коментар
26.11.2022 09:55 Відповісти
та нi, воно само повинно вгадувати, що хоче гебня та кремлядь.

iнiцiатива йде вiд пропагандона, але його часто заносить, бо воно дуже старається.))
показати весь коментар
26.11.2022 10:07 Відповісти
Це клініка. До речі, під час свого спічу пропагандон часто торкається свого носа, а це означає те, що він бреше
показати весь коментар
26.11.2022 07:35 Відповісти
Вазьмьом Кієв за трі дня )))
показати весь коментар
26.11.2022 07:57 Відповісти
О какой смене власти в рашке может идти речь, если биомасса терпил проглатывает такие речи от какого то куска дерьма из телека
показати весь коментар
26.11.2022 08:35 Відповісти
Доп..диться!
показати весь коментар
26.11.2022 08:41 Відповісти
Не удивлюсь если кто то из чмобиков скоро обнулит этого ********.
показати весь коментар
26.11.2022 08:57 Відповісти
Кацапы импульсивные: вполне возможно, что кто-то из чмобиков, который двадцать пять лет назад служил в армии срочку 2 года и воевал в Чечне, а сейчас в почти предпенсионные 45 лет попал под могилизацию, после лечения в госпитале завалит этого штатского придурка-ресстрельщика, ни одного дня не служившего...
показати весь коментар
26.11.2022 10:19 Відповісти
Схоже будуть збільшувати кількість "заградотрядов", це шо 340 тис росгвардії і кадирка не можуть загнати кацапів на бійню?
показати весь коментар
26.11.2022 09:14 Відповісти
Последний раз я подобное слышал у Спермаусова. Потом его машина чего-то поскользнулась на банановой кожуре.
показати весь коментар
26.11.2022 09:20 Відповісти
банановая шкурка...отлично)
показати весь коментар
26.11.2022 11:50 Відповісти
А скільки з 9ти дітей салавйова воюють,чи "ґатовятса?)Зрештою і він сам має безумовно військове звання))даколє сваім лживим ртом ваєвать будєш,сіміт?)))
показати весь коментар
26.11.2022 09:23 Відповісти
Этот альтернативно одарённый пропагандон, почему то думает, что расстреливать будет он, а не его ))))))
показати весь коментар
26.11.2022 09:32 Відповісти
точно. респект.
показати весь коментар
26.11.2022 11:48 Відповісти
Враг народа России там??? НЕТ ПРИВЛАСТНЫЙ ПРИХЛЕБАТЕЛЬ, ВРАГ народов России,Украины,Беларуссии,Индии(ст.ГанаУдч=Гянджа=Ганстантинополь) + Пэриджана( ст.Тебрис на Кавказе.покажу потом)=Одэрбэйджана,Грузии сидят в Кремле.
показати весь коментар
26.11.2022 09:34 Відповісти
В Кремле построенном царми ИндоПэриджана(Мидиоланской половины)-гласит перва настенна доска Россиско Империи.Сидят в наших дворцах и наши земли отнимают дл своих родственников.
показати весь коментар
26.11.2022 09:43 Відповісти
Цей довбойоб Правий!розстрилювати усих тих хто ходить поКровавий Площи!а нехай уси сами себе розстриляють!застреляться!
показати весь коментар
26.11.2022 09:37 Відповісти
Ідіот.
показати весь коментар
26.11.2022 09:40 Відповісти
салавйьов . .
показати весь коментар
26.11.2022 09:42 Відповісти
свинособачий совковский ******** ************......................
показати весь коментар
26.11.2022 10:11 Відповісти
І нащо того гандона цитувати і піарити? Нічого нового не сказав, мерзота є мерзота, і так знаємо. Забагато честі на шанованому сайті його цитувати.
показати весь коментар
26.11.2022 10:12 Відповісти
Кацапи, які не хочуть дохнути в Україні, зловіть цього голодупого півня та киньте на "0". Хай там покукурікає.
показати весь коментар
26.11.2022 10:22 Відповісти
Доктор Геббельс и рядом не стоял.
показати весь коментар
26.11.2022 10:53 Відповісти
Стриляйте самі себе, ідіоти. Вже напевно місць у тюрмах підарасії нема для відмовників. А соловьеву слабо атдать долг родінє?
показати весь коментар
26.11.2022 11:07 Відповісти
орки должны сдохнуть и это правильно...
показати весь коментар
26.11.2022 11:20 Відповісти
давайте уже все по заветам дидов - тройки, смерш, гулаг
показати весь коментар
26.11.2022 11:38 Відповісти
оратор хрінов....але якщо він про це каже,то дійсно справи кепські у орків
показати весь коментар
26.11.2022 11:48 Відповісти
А за что Рузкие должны сражаться, чтобы Соловьев купил еще пару вил в Италии?)
показати весь коментар
26.11.2022 11:56 Відповісти
надо его на фронт...и надо прилет рядом одного снаряда 155мм и все ...и он побежит быстрее всех...
показати весь коментар
26.11.2022 12:16 Відповісти
салавйов, давай, растріляй путіна, лаврова , шойгу.
показати весь коментар
26.11.2022 12:17 Відповісти
Браво! Це шедеврально! Йозеф Геббельс аплодує з пекла))))
показати весь коментар
26.11.2022 12:29 Відповісти
У Сталіна теж був такий як цей Соловйов-Шапіро. Лєв Мехліс,теж усіх розстрілював,сажав,закликав карати....аж поки не обісрався у Керченській операції,потім його задвинули за плінтус. Але цей Шапіро ще гниліший,Мехліс хор раз на фронт їздив а цей кричить з безпечної студії на Москвє...
показати весь коментар
26.11.2022 13:08 Відповісти
Сынишка то твой 21 лет от роду где? В окопах наверное?
показати весь коментар
26.11.2022 13:25 Відповісти
євреяка-соловйов гоне росіян-рєпоїдів і в хвіст і в гриву )))
показати весь коментар
26.11.2022 13:52 Відповісти
а чому цей гівнючьок зараз не в костюмі сраліна?
показати весь коментар
26.11.2022 13:54 Відповісти
Его бы слова да богу в уши. Меньше работы будет ЗСУ
показати весь коментар
26.11.2022 13:56 Відповісти
это чмо через монитор меня дерьмом обплевала!когда уже этого ублюдка инфаркт хватит от его бесноватости?
показати весь коментар
26.11.2022 14:46 Відповісти
Ой дождётся Соловьёв , ой дождётся, когда матери российских солдат, с сувенирами с фронта подъедут на девятках, выпрыгнуть с калашами и прямо возле телецентра расстреляют.
показати весь коментар
26.11.2022 17:44 Відповісти
Чому соловйова ще не мобілізували?він що не придатний за станом психічного здоровя?
показати весь коментар
26.11.2022 19:28 Відповісти
а чеченского чпуя с кувалдой тебе уже мало??)))
показати весь коментар
27.11.2022 13:03 Відповісти
Они воюют с НАТО? Этому **************** дебилу надо дать оружие, чёрный полиэтиленовый пакет и на могилизацию в Украину.
показати весь коментар
27.11.2022 14:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 