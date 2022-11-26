Соловьев призвал расстреливать отступающих российских военных: "Хватит педарастических слюней. Трусы бегут и сдаются в плен". ВИДЕО
Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал расстреливать российских военных, отступающих или попадающих в плен во время боев в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Пропагандист призвал отменить на территории РФ мораторий на смертную казнь.
"Расстрелы, полевые суды, трибуналы должны действовать в армии. Трусы должны иметь возможность кровью искупить свою вину. Если офицер бросил вверенную ему часть - растрел.
Неудачи на фронте пропагандист объяснил тем, что Россия "воюет с НАТО".
"Мы не рассчитали тот тип войны, с которым нам придется столкнуться", - сетует Соловьев.
Може треба поставити задачу вбити уісіх пропагандонів кацапії, шоб вони заткнулися ?
а перед цим, це лайно та такi ж, як воно, рашистськi пропагандони 8 рокiв перетворювали вОнюшек на оркiв, що зараз оправдовують пiдлу та агресивну вiйну проти України.
ТАКОЇ нації, як р-ускіє НЕМАЄ...!!!
Є УСКІЄ (вузькоокі) кацапоморді НЕДОРОСИ-ПІДОРОСИ…!!!
100% ускіє кацапоморді недороси-підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!
Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ «ОРДА»...!!!
Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)
Всього 160 неслов'янських народів.
"УСКІЄ недороси-підороси кацапи" -це їх загальна назва..!!!
І немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ "р-уской федеративної республіки".
Немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р-ускіє" .
Татарстан є, Дагестан є, Тува є, Чечня є, Чукотка є,Ханти-Мансійськ є, а "Рускійстан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!
*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої недоросо-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!
Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році.
Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.
МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.
Л.К. Толстой писав
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
100 вiдсоткiв. на паРашу нiхто не нападав. це головне.
жирна рашистська свиня добре знає, що ця вiйна для паРашi пiдла та агресивна. отже для переважної бiльшостi чмобикiв та навiть контрактникiв нема за що дохнути в Українi. дурних нема.
нехай рашистська гнида-пропагандон сама поїде та покаже зразок. нема сумнiву, що воно обiсреться при першому ж обстрiлi. ))
а родина-уродина для ********* это Сцарёк-педофил пыня да зэк пригожин с ка-дыркой, что
ли?
какой же тупой этот пропагандон...но те, кто всерьез и на веру воспринимает его высеры -это просто клинические идиоты.
родина для такой швали, как соловьиный помет - виллы на озере Комо. осиротевший лишенец шапиро.))
родина для ********* - это вот это говно? эта безумная бабка, что ли?
https://moyby.com/images/news/2809b7fa6c7a195573896bc65bb4b650.jpg
.
Видимо так, уважаемый Мора. Кстати, а ведь путинский повар Пригожин сидел на зоне за совращение малолетних и за сутенерство.
Как говорится, "Рыбак рыбака видит издалека"...
да, это известный факт. в том числе и за вовлечение малолетних в проституцию, мальчиков пуйлу и ему подобным тоже, видать, поставлял. у этого питерского уродца несколько ходок, и за грабеж и изнасилование, вроде как, тоже...
Тут пимилка. Не смертну кару а мораторій на неї.
iнiцiатива йде вiд пропагандона, але його часто заносить, бо воно дуже старається.))
Рузкие должны сражаться, чтобы Соловьев купил еще пару вил в Италии?)