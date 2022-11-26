Соловьев призвал расстреливать отступающих российских военных: "Хватит педарастических слюней. Трусы бегут и сдаются в плен". ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал расстреливать российских военных, отступающих или попадающих в плен во время боев в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Пропагандист призвал отменить на территории РФ мораторий на смертную казнь.

"Расстрелы, полевые суды, трибуналы должны действовать в армии. Трусы должны иметь возможность кровью искупить свою вину. Если офицер бросил вверенную ему часть - растрел.

Неудачи на фронте пропагандист объяснил тем, что Россия "воюет с НАТО".

"Мы не рассчитали тот тип войны, с которым нам придется столкнуться", - сетует Соловьев.

