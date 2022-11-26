РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8947 посетителей онлайн
Новости Видео Война
28 108 182

Соловьев призвал расстреливать отступающих российских военных: "Хватит педарастических слюней. Трусы бегут и сдаются в плен". ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал расстреливать российских военных, отступающих или попадающих в плен во время боев в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Пропагандист призвал отменить на территории РФ мораторий на смертную казнь.

"Расстрелы, полевые суды, трибуналы должны действовать в армии. Трусы должны иметь возможность кровью искупить свою вину. Если офицер бросил вверенную ему часть - растрел.

Неудачи на фронте пропагандист объяснил тем, что Россия "воюет с НАТО".

"Мы не рассчитали тот тип войны, с которым нам придется столкнуться", - сетует Соловьев.

Смотрите также: Кремлевский пропагандист Соловьев предлагает "АвтоВАЗу" начать производство боевых тачанок: "Поставьте туда минометы. Много чего можно поставить". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20627) пропаганда (3739) Соловьев Владимир (143)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
показать весь комментарий
26.11.2022 00:31 Ответить
+52
Та давайте вже швидше почитайте там всі друг друга розстрілювати, менше до нас лізьте.
показать весь комментарий
26.11.2022 00:34 Ответить
+47
Рашисты орут и истерят, что ВСУ якобы расстреливает пленных, и сами же требуют, чтобы расстреливали российских солдат, сдающихся в плен, типа они предатели.
Шизофреники *******.
показать весь комментарий
26.11.2022 01:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
чем больше враги перемочат друг друга в сартирах, тем лучше.
показать весь комментарий
26.11.2022 01:32 Ответить
Ніхто не ставив задачу його вбити А ось задачу вбити гонгадзе і шеремета - ставили .

Може треба поставити задачу вбити уісіх пропагандонів кацапії, шоб вони заткнулися ?
показать весь комментарий
26.11.2022 01:39 Ответить
А ісчьо нада васкрєсіть сталіна, ета уж точна поможет!
показать весь комментарий
26.11.2022 01:33 Ответить
Этот выродок своей смертью точно не помрет.
показать весь комментарий
26.11.2022 01:33 Ответить
чує дупов шо кіздєц
показать весь комментарий
26.11.2022 01:43 Ответить
Ну зачем так о соловьёве. На самом деле, соловьёв - это легендарный бравый солдат, который потерял на войне ногу, горел дважды в танке, прошёл в одиночку много минных полей, короче много раз смотрел смерти в лицо. И поэтому теперь имеет полное моральное право всех трусов расстреливать. Огонь )))
показать весь комментарий
26.11.2022 01:51 Ответить
я только за!
показать весь комментарий
26.11.2022 01:56 Ответить
папуга ********* - ***********
показать весь комментарий
26.11.2022 01:59 Ответить
Самое главное, что чмошники вроде Соловьёва, попади в окоп на передовую, первые же с перепугу инфаркт и словят. Это он борзый в тёплой студии с круглосуточной охраной своей задницы. А попади под артилерийский удар в чистом поле где-нибудь под Донецком, обгадился бы так, что противогазы даже в Москве бы одевать пришлось . . .
показать весь комментарий
26.11.2022 02:03 Ответить
Чому для інфаркту треба на передову?)Та під час програми їхньої десь поблизу шумову шашку кинути й погасити світло))А потім включити))Думаю,що він ,режисьор,внук крущьова,члєн якоїсь палти дупи вже б лежали в конвульсіях)
показать весь комментарий
26.11.2022 11:14 Ответить
Гляди Володенька, как бы тебя же эта смертная казнь не укусила потом за одно место. Осторожнее с желаниями)))
показать весь комментарий
26.11.2022 02:18 Ответить
Соловйов , просто дегенерат і мразь 😠
показать весь комментарий
26.11.2022 02:42 Ответить
заметьте полезный дегенерат и мразь
показать весь комментарий
26.11.2022 05:45 Ответить
це зараз вiн корисний через екзальтацiю та iстерику через страх.

а перед цим, це лайно та такi ж, як воно, рашистськi пропагандони 8 рокiв перетворювали вОнюшек на оркiв, що зараз оправдовують пiдлу та агресивну вiйну проти України.
показать весь комментарий
26.11.2022 06:50 Ответить
а этот шмондер не пробовал сам взять автомат и пойти посидеть в холодный окоп под обстрел,херой хренов
показать весь комментарий
26.11.2022 08:50 Ответить
не треба себе тішити - ваньки такими були останні 400 років і чекали коли їм покажуть чергового ворога, згадайте історію війн рашки і скільки вони в тих війнах пролили крові українців
показать весь комментарий
26.11.2022 10:13 Ответить
Заметьте - полезний дегенерат для дегенератов И мразь для мрази
показать весь комментарий
26.11.2022 08:49 Ответить
Żydy знають толк в пропаганді й розпалюванні ненависті, прям як в 30-х, 40-х
показать весь комментарий
26.11.2022 10:09 Ответить
вірно!
показать весь комментарий
26.11.2022 13:05 Ответить
Тиловий особистий підараст путлера, соловьйов про чмобіків підарастів...!!! УСЯ КАЦАПОМОРДА ПІДОРОСІЯ ЦЕ ОРДА НАГУЛЯНИХ - БАЙСТРЮКІВ злодіїв, вбивць, шльондр та мародерів без роду та племені...!!!

ТАКОЇ нації, як р-ускіє НЕМАЄ...!!!

Є УСКІЄ (вузькоокі) кацапоморді НЕДОРОСИ-ПІДОРОСИ…!!!

100% ускіє кацапоморді недороси-підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!


Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ «ОРДА»...!!!


Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)

Всього 160 неслов'янських народів.

"УСКІЄ недороси-підороси кацапи" -це їх загальна назва..!!!
І немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ "р-уской федеративної республіки".
Немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р-ускіє" .
Татарстан є, Дагестан є, Тува є, Чечня є, Чукотка є,Ханти-Мансійськ є, а "Рускійстан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!

*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої недоросо-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!

Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році.
Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.

МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.


Л.К. Толстой писав

"Московия - русь тайги,

монгольская, дикая, зверинная".

"Народишка, которой блуждает

по Европе и ищет,

что можно разрушить, уничтожить

ради развлечения.
показать весь комментарий
26.11.2022 02:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=b7a1YSSoVk0 Я узкий
показать весь комментарий
26.11.2022 10:51 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2022 15:02 Ответить
Я б на місці кацапських воївак ****** вже Соловйова. Тим більше, що це простіше ніж воювати в Україні.
показать весь комментарий
26.11.2022 02:48 Ответить
От живого ********* русне уже больше вреда,чем пользы.Скоро сделают из него сакральную жертву
показать весь комментарий
26.11.2022 02:53 Ответить
Поржал
показать весь комментарий
26.11.2022 03:33 Ответить
Ветеран куликовской битвы
показать весь комментарий
26.11.2022 03:40 Ответить
я понимаю если защитная война, но призывать помирать на захватнической войне сидя в тепле, это моральное уродство
показать весь комментарий
26.11.2022 03:45 Ответить
.

100 вiдсоткiв. на паРашу нiхто не нападав. це головне.

жирна рашистська свиня добре знає, що ця вiйна для паРашi пiдла та агресивна. отже для переважної бiльшостi чмобикiв та навiть контрактникiв нема за що дохнути в Українi. дурних нема.

нехай рашистська гнида-пропагандон сама поїде та покаже зразок. нема сумнiву, що воно обiсреться при першому ж обстрiлi. ))
показать весь комментарий
26.11.2022 06:30 Ответить
воно вже обосране від одної думки що буде обстріляне.
показать весь комментарий
26.11.2022 07:45 Ответить
Безугла не тільки пропонувала робити теж саме з Украінськими військовими та ще вносила такої законопроект ... і його навіть зареєстрували. А ви кажете Соловйов... там все зрозуміло. А ось як пропонувала Безугла/читай діюча влада робити це з нашими військовими п потім всі про це забули вже і нікому та нічого за це не буде . Взагалі жах
показать весь комментарий
26.11.2022 06:03 Ответить
Ми люди не злопам'ятливі, але пам'ять у нас довга та недобра.
показать весь комментарий
26.11.2022 08:43 Ответить
.

а родина-уродина для ********* это Сцарёк-педофил пыня да зэк пригожин с ка-дыркой, что
ли?

какой же тупой этот пропагандон...но те, кто всерьез и на веру воспринимает его высеры -это просто клинические идиоты.

родина для такой швали, как соловьиный помет - виллы на озере Комо. осиротевший лишенец шапиро.))

родина для ********* - это вот это говно? эта безумная бабка, что ли?

https://moyby.com/images/news/2809b7fa6c7a195573896bc65bb4b650.jpg

.
показать весь комментарий
26.11.2022 06:39 Ответить
а родина-уродина для ********* это Сцарёк-педофил пыня да зэк пригожин с ка-дыркой, что ли?

Видимо так, уважаемый Мора. Кстати, а ведь путинский повар Пригожин сидел на зоне за совращение малолетних и за сутенерство.

Как говорится, "Рыбак рыбака видит издалека"...
показать весь комментарий
26.11.2022 10:13 Ответить
ведь путинский повар Пригожин сидел на зоне за совращение малолетних и за сутенерство.


да, это известный факт. в том числе и за вовлечение малолетних в проституцию, мальчиков пуйлу и ему подобным тоже, видать, поставлял. у этого питерского уродца несколько ходок, и за грабеж и изнасилование, вроде как, тоже...
показать весь комментарий
26.11.2022 11:41 Ответить
Хай усіх розстрілюють, що відступають, що тільки збираються
показать весь комментарий
26.11.2022 06:43 Ответить
Дивись не до літа, а до Нового року 100 000 тисяч і завалять, на патронах і снарядах зекономимо. Вірний шлях вказує цей пропогандон.
показать весь комментарий
26.11.2022 09:07 Ответить
Та відправте його на фронт, нехай підтвердить свої слова ділом або нехай заткнеться. Піндюк недороблений.
показать весь комментарий
26.11.2022 06:46 Ответить
"Пропагандист закликав скасувати на території РФ смертну кару."
Тут пимилка. Не смертну кару а мораторій на неї.
показать весь комментарий
26.11.2022 07:11 Ответить
Эту верещащую псину от натуги разорвёт или его кондрашка хватит?
показать весь комментарий
26.11.2022 07:19 Ответить
Не хватит. Он артист, вещает то, что ему велят из кремля.
показать весь комментарий
26.11.2022 09:55 Ответить
та нi, воно само повинно вгадувати, що хоче гебня та кремлядь.

iнiцiатива йде вiд пропагандона, але його часто заносить, бо воно дуже старається.))
показать весь комментарий
26.11.2022 10:07 Ответить
Це клініка. До речі, під час свого спічу пропагандон часто торкається свого носа, а це означає те, що він бреше
показать весь комментарий
26.11.2022 07:35 Ответить
Вазьмьом Кієв за трі дня )))
показать весь комментарий
26.11.2022 07:57 Ответить
О какой смене власти в рашке может идти речь, если биомасса терпил проглатывает такие речи от какого то куска дерьма из телека
показать весь комментарий
26.11.2022 08:35 Ответить
Доп..диться!
показать весь комментарий
26.11.2022 08:41 Ответить
Не удивлюсь если кто то из чмобиков скоро обнулит этого ********.
показать весь комментарий
26.11.2022 08:57 Ответить
Кацапы импульсивные: вполне возможно, что кто-то из чмобиков, который двадцать пять лет назад служил в армии срочку 2 года и воевал в Чечне, а сейчас в почти предпенсионные 45 лет попал под могилизацию, после лечения в госпитале завалит этого штатского придурка-ресстрельщика, ни одного дня не служившего...
показать весь комментарий
26.11.2022 10:19 Ответить
Схоже будуть збільшувати кількість "заградотрядов", це шо 340 тис росгвардії і кадирка не можуть загнати кацапів на бійню?
показать весь комментарий
26.11.2022 09:14 Ответить
Последний раз я подобное слышал у Спермаусова. Потом его машина чего-то поскользнулась на банановой кожуре.
показать весь комментарий
26.11.2022 09:20 Ответить
банановая шкурка...отлично)
показать весь комментарий
26.11.2022 11:50 Ответить
А скільки з 9ти дітей салавйова воюють,чи "ґатовятса?)Зрештою і він сам має безумовно військове звання))даколє сваім лживим ртом ваєвать будєш,сіміт?)))
показать весь комментарий
26.11.2022 09:23 Ответить
Этот альтернативно одарённый пропагандон, почему то думает, что расстреливать будет он, а не его ))))))
показать весь комментарий
26.11.2022 09:32 Ответить
точно. респект.
показать весь комментарий
26.11.2022 11:48 Ответить
Враг народа России там??? НЕТ ПРИВЛАСТНЫЙ ПРИХЛЕБАТЕЛЬ, ВРАГ народов России,Украины,Беларуссии,Индии(ст.ГанаУдч=Гянджа=Ганстантинополь) + Пэриджана( ст.Тебрис на Кавказе.покажу потом)=Одэрбэйджана,Грузии сидят в Кремле.
показать весь комментарий
26.11.2022 09:34 Ответить
В Кремле построенном царми ИндоПэриджана(Мидиоланской половины)-гласит перва настенна доска Россиско Империи.Сидят в наших дворцах и наши земли отнимают дл своих родственников.
показать весь комментарий
26.11.2022 09:43 Ответить
Цей довбойоб Правий!розстрилювати усих тих хто ходить поКровавий Площи!а нехай уси сами себе розстриляють!застреляться!
показать весь комментарий
26.11.2022 09:37 Ответить
Ідіот.
показать весь комментарий
26.11.2022 09:40 Ответить
салавйьов . .
показать весь комментарий
26.11.2022 09:42 Ответить
свинособачий совковский ******** ************......................
показать весь комментарий
26.11.2022 10:11 Ответить
І нащо того гандона цитувати і піарити? Нічого нового не сказав, мерзота є мерзота, і так знаємо. Забагато честі на шанованому сайті його цитувати.
показать весь комментарий
26.11.2022 10:12 Ответить
Кацапи, які не хочуть дохнути в Україні, зловіть цього голодупого півня та киньте на "0". Хай там покукурікає.
показать весь комментарий
26.11.2022 10:22 Ответить
Доктор Геббельс и рядом не стоял.
показать весь комментарий
26.11.2022 10:53 Ответить
Стриляйте самі себе, ідіоти. Вже напевно місць у тюрмах підарасії нема для відмовників. А соловьеву слабо атдать долг родінє?
показать весь комментарий
26.11.2022 11:07 Ответить
орки должны сдохнуть и это правильно...
показать весь комментарий
26.11.2022 11:20 Ответить
давайте уже все по заветам дидов - тройки, смерш, гулаг
показать весь комментарий
26.11.2022 11:38 Ответить
оратор хрінов....але якщо він про це каже,то дійсно справи кепські у орків
показать весь комментарий
26.11.2022 11:48 Ответить
А за что Рузкие должны сражаться, чтобы Соловьев купил еще пару вил в Италии?)
показать весь комментарий
26.11.2022 11:56 Ответить
надо его на фронт...и надо прилет рядом одного снаряда 155мм и все ...и он побежит быстрее всех...
показать весь комментарий
26.11.2022 12:16 Ответить
салавйов, давай, растріляй путіна, лаврова , шойгу.
показать весь комментарий
26.11.2022 12:17 Ответить
Браво! Це шедеврально! Йозеф Геббельс аплодує з пекла))))
показать весь комментарий
26.11.2022 12:29 Ответить
У Сталіна теж був такий як цей Соловйов-Шапіро. Лєв Мехліс,теж усіх розстрілював,сажав,закликав карати....аж поки не обісрався у Керченській операції,потім його задвинули за плінтус. Але цей Шапіро ще гниліший,Мехліс хор раз на фронт їздив а цей кричить з безпечної студії на Москвє...
показать весь комментарий
26.11.2022 13:08 Ответить
Сынишка то твой 21 лет от роду где? В окопах наверное?
показать весь комментарий
26.11.2022 13:25 Ответить
євреяка-соловйов гоне росіян-рєпоїдів і в хвіст і в гриву )))
показать весь комментарий
26.11.2022 13:52 Ответить
а чому цей гівнючьок зараз не в костюмі сраліна?
показать весь комментарий
26.11.2022 13:54 Ответить
Его бы слова да богу в уши. Меньше работы будет ЗСУ
показать весь комментарий
26.11.2022 13:56 Ответить
это чмо через монитор меня дерьмом обплевала!когда уже этого ублюдка инфаркт хватит от его бесноватости?
показать весь комментарий
26.11.2022 14:46 Ответить
Ой дождётся Соловьёв , ой дождётся, когда матери российских солдат, с сувенирами с фронта подъедут на девятках, выпрыгнуть с калашами и прямо возле телецентра расстреляют.
показать весь комментарий
26.11.2022 17:44 Ответить
Чому соловйова ще не мобілізували?він що не придатний за станом психічного здоровя?
показать весь комментарий
26.11.2022 19:28 Ответить
а чеченского чпуя с кувалдой тебе уже мало??)))
показать весь комментарий
27.11.2022 13:03 Ответить
Они воюют с НАТО? Этому **************** дебилу надо дать оружие, чёрный полиэтиленовый пакет и на могилизацию в Украину.
показать весь комментарий
27.11.2022 14:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 