УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7649 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
683 2

Німеччина внесе ще 15 млн євро до ініціативи "Grain from Ukraine"

зерно

Німеччина передасть ще 15 млн євро до ініціативи "Grain from Ukraine", яка покликана забезпечити доставку українського зерна до країн Африки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію посла Німеччині в Україні Анки Фельдгузен у Twitter.

"Пишаюся тим, що Німеччина внесе ще 15 мільйонів євро до ініціативи Володимира Зеленського "Grain from Ukraine" після того, як минулого тижня за підтримки Німеччини корабель із 25 тис. т зерна відправився до Ефіопії", - заявила Фельдгузен.

Читайте: Говорили про євроінтеграцію, конфіскацію російських грошей та ініціативу "Зерно з України", - Шмигаль зустрівся з прем’єром Бельгії Кроо

Автор: 

Німеччина (7743) зерно (3195) Фельдгузен Анка (111)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо на будь-які дурниці оголошені Зелей відгукнутимуться країни ЄС, то не буде нічого зроблено з того, що дійсно потрібно для країни. Ми ще 1 мільярд дерев не посадили!
показати весь коментар
27.11.2022 06:54 Відповісти
ко-ко-ко
показати весь коментар
27.11.2022 07:06 Відповісти
 
 