Німеччина внесе ще 15 млн євро до ініціативи "Grain from Ukraine"

Німеччина передасть ще 15 млн євро до ініціативи "Grain from Ukraine", яка покликана забезпечити доставку українського зерна до країн Африки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію посла Німеччині в Україні Анки Фельдгузен у Twitter.

"Пишаюся тим, що Німеччина внесе ще 15 мільйонів євро до ініціативи Володимира Зеленського "Grain from Ukraine" після того, як минулого тижня за підтримки Німеччини корабель із 25 тис. т зерна відправився до Ефіопії", - заявила Фельдгузен.

