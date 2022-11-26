Говорили про євроінтеграцію, конфіскацію російських грошей та ініціативу "Зерно з України", - Шмигаль зустрівся з прем’єром Бельгії Кроо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Прем’єр-міністром Александером де Кроо обговорили низку питань, у тому числі - європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у Фейсбуці.

"Під час зустрічі ми проговорили європейську та євроатлантичну інтеграцію України, використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення та питання засудження злочинів росії через створення Спеціального міжнародного трибуналу", - повідомив Шмигаль.

Сторони під час зустрічі також порушили тему ініціативи Президента Володимира Зеленського #GrainforUkraine. "Дякуємо Бельгії за долучення до програми", - зазначив він.

Зі свого боку де Кроо запевнив, що Бельгія допомагатиме Україні з обладнанням та розмінуванням та адвокатуватиме питання демілітаризації Запорізької АЕС.

"Вдячний за цей важливий та символічний візит Прем’єр-міністру Александеру де Кроо, а також всьому бельгійському народу за всебічну допомогу нашій державі", - написав Шмигаль.

Читайте також: Кремль створює штучний голод, як у 1933 році, - Шмигаль