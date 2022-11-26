УКР
Говорили про євроінтеграцію, конфіскацію російських грошей та ініціативу "Зерно з України", - Шмигаль зустрівся з прем’єром Бельгії Кроо

кроо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Прем’єр-міністром Александером де Кроо обговорили низку питань, у тому числі - європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у Фейсбуці.

"Під час зустрічі ми проговорили європейську та євроатлантичну інтеграцію України, використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення та питання засудження злочинів росії через створення Спеціального міжнародного трибуналу", - повідомив Шмигаль.

Сторони під час зустрічі також порушили тему ініціативи Президента Володимира Зеленського #GrainforUkraine. "Дякуємо Бельгії за долучення до програми", - зазначив він.

Зі свого боку де Кроо запевнив, що Бельгія допомагатиме Україні з обладнанням та розмінуванням та адвокатуватиме питання демілітаризації Запорізької АЕС.

"Вдячний за цей важливий та символічний візит Прем’єр-міністру Александеру де Кроо, а також всьому бельгійському народу за всебічну допомогу нашій державі", - написав Шмигаль.

Зелена влада влаштує новий голодомор.
26.11.2022 19:52 Відповісти
Зерно з України?
Чудове гасло в річницю Голодомору
26.11.2022 19:56 Відповісти
а до чого прийшли? гаварить ви всі мастаки..
26.11.2022 19:57 Відповісти
В нас продукти дорожчають а вони "зерно з України".Циніки!!!
26.11.2022 20:01 Відповісти
Гаварила, гаварила ты, и сама сибе ниверила....
26.11.2022 20:13 Відповісти
короче просто перетерли и ушли на обед с суши бар... ни о чем новость
26.11.2022 20:16 Відповісти
Краще б переклали новини з Бельгії про цей візит, бо зеленим звіздоболам довіри нема.
26.11.2022 20:45 Відповісти
ви краще в Україні вилучіть кацапське майно зелені шлемазали
26.11.2022 22:20 Відповісти
Ось це - Говорили. Коли ви вже, суки, почнете діяти в цілях держави. Генератори нам дають, а ви хоть дизеліну до них зебезпечте. Ніхрена. Знов клоун винним робить всіх на вкола, крім себе, карік, кончений.
27.11.2022 03:48 Відповісти
 
 