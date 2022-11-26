УКР
Кремль створює штучний голод, як у 1933 році, - Шмигаль

шмигаль

У Кремлі розуміють значення України як гаранта світової продовольчої безпеки і штучно намагаються створити голод у низці країн, блокуючи український продовольчий експорт.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час Міжнародного саміту з продовольчої безпеки, який пройшов у Києві 26 листопада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Кремлі зараз розуміють значення України як одного з гарантів світової продовольчої безпеки і усіляко блокують український експорт, створюючи таким чином штучний голод в інших країнах. Для Росії ці жертви є бажаними, на жаль, вони зацікавлені в стані глобальної нестабільності, так само як в 1933 році були зацікавлені в смерті українців", - наголосив Шмигаль.

За його словами, в межах ініціативи Президента України "Grain from Ukraine" щодо посилення гуманітарної складової українського продовольчого експорту держави-учасниці будуть купувати українську продукцію та передавати її в ті країни, де існує загроза голоду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни - наступники Сталіна. Через 90 років вони знову влаштували геноцид в Україні, - Рінкевич

Зокрема, Німеччина вже придбала 27 тисяч тонн української пшениці, яка буде спрямована до Ефіопії, США виділили 20 мільйонів доларів на закупівлю українського продовольства, також прем’єр-міністр Польщі анонсував виділення на зазначені цілі 20 мільйонів доларів.

Шмигаль нагадав, що Україна, незважаючи на власні проблеми, виділила 900 мільйонів гривень на закупівлю пшениці та кукурудзи для Судану, Ємену, Кенії та Нігерії.

Ініціатива реалізується в партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

В такой День говорить о Голоде для стран, которые ВОЮЮЩАЯ УКРАИНА спасает, оставляя себя в страшных муках, без тепла и света, с дороговизной продуктов и тарифов, с бесконечными грабежом и разворовыванием во всех ветках власти последних крох экономики и наследия, разве правильно?
А ты, Шмыгаль, об УКРАИНЦАХ хоть когда-то думаешь? НЕТ! НЕТ! И еще раз НЕТ!
Но зато "Україна, незважаючи на власні проблеми, виділила 900 мільйонів гривень на закупівлю пшениці та кукурудзи для Судану, Ємену, Кенії та Нігерії". Там люди понятия не имеют, кто такие украинцы, где они живут и что они на сегодняшний день имеют в своих домах, какие продукты!

ПОЧЕМУ ХЛЕБ В УКРАИНЕ для украинцев такой дорогой?
26.11.2022 18:18 Відповісти
То, що московія нелюди знають всі, навіть половина їх самих, але чому наш прем'єр турбується за світ? Там є достатньо дядь, які це добре розуміють і впораються. Дбайте про народ, до управління яким дірвалися.
26.11.2022 18:12 Відповісти
Годує африканців в шмигаля немає більше проблем
26.11.2022 18:15 Відповісти
Правильно, треба нагадувати світові, що наша земля годує багато країн, з яких в разі чого можуть рванути мільйони біженців.
26.11.2022 18:27 Відповісти
Кремль створює штучний голод
Виходить так само гімняно, як і усе у рузьге.
26.11.2022 18:15 Відповісти
Годує африканців в шмигаля немає більше проблем
26.11.2022 18:15 Відповісти
Епоха бідності минула. Можемо собі дозволити.
26.11.2022 19:20 Відповісти
То може пора вже отого "створювача голоду" знищити?!!!
26.11.2022 18:31 Відповісти
Голод для лишнехромосомных уже давно настал..
26.11.2022 19:04 Відповісти
Наш ЗЕньйор Голодомор всіх врятує від голоду.
26.11.2022 19:21 Відповісти
До тих пір доки державою будуть керувати люди які немають нічого спільного з основною нацією. а є представниками невеличкого народу в світі. до ти їм буде нецікаво щось робити для цієї нації. Хоча коли їх почнеш притискати за таку поведінку вони зразу заверещать ХОЛОКОСТ, А...М і так далі. А їх в Європі кілька разів виганяли з європейських країн за непереборне бажання отримати як можна більшу лихву з усього до чого дотягнуться їхні руки
26.11.2022 22:21 Відповісти
Ті, хто сьогодні заперечують Голодомор і виправдовують Сталіна «раціональним способом управління», - беруть на себе чорну і приречену печать зла.‼️‼️😡
27.11.2022 00:30 Відповісти
 
 