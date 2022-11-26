Кремль створює штучний голод, як у 1933 році, - Шмигаль

У Кремлі розуміють значення України як гаранта світової продовольчої безпеки і штучно намагаються створити голод у низці країн, блокуючи український продовольчий експорт.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час Міжнародного саміту з продовольчої безпеки, який пройшов у Києві 26 листопада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Кремлі зараз розуміють значення України як одного з гарантів світової продовольчої безпеки і усіляко блокують український експорт, створюючи таким чином штучний голод в інших країнах. Для Росії ці жертви є бажаними, на жаль, вони зацікавлені в стані глобальної нестабільності, так само як в 1933 році були зацікавлені в смерті українців", - наголосив Шмигаль.

За його словами, в межах ініціативи Президента України "Grain from Ukraine" щодо посилення гуманітарної складової українського продовольчого експорту держави-учасниці будуть купувати українську продукцію та передавати її в ті країни, де існує загроза голоду.

Зокрема, Німеччина вже придбала 27 тисяч тонн української пшениці, яка буде спрямована до Ефіопії, США виділили 20 мільйонів доларів на закупівлю українського продовольства, також прем’єр-міністр Польщі анонсував виділення на зазначені цілі 20 мільйонів доларів.

Шмигаль нагадав, що Україна, незважаючи на власні проблеми, виділила 900 мільйонів гривень на закупівлю пшениці та кукурудзи для Судану, Ємену, Кенії та Нігерії.

Ініціатива реалізується в партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.