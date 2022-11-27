УКР
Минулої доби обстрілів Миколаївщини не зафіксовано, - Кім

миколаїв

Минулої доби рашисти не обстрілювали Миколаїв та область.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Віримо в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

Миколаїв (1858) Миколаївська область (2371) обстріл (31050) Кім Віталій (473)
Значит сегодня прилетит. ..
показати весь коментар
27.11.2022 08:46 Відповісти
типун тебе на язык
показати весь коментар
27.11.2022 12:15 Відповісти
Да хоть десяток. Только разве дело во мне? Если кому и типун, так это этому придурку Киму
показати весь коментар
27.11.2022 16:20 Відповісти
Невже видихаюця .
показати весь коментар
27.11.2022 09:02 Відповісти
 
 