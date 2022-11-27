Минулої доби обстрілів Миколаївщини не зафіксовано, - Кім

Минулої доби рашисти не обстрілювали Миколаїв та область.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Віримо в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

