Минулої доби обстрілів Миколаївщини не зафіксовано, - Кім
Минулої доби рашисти не обстрілювали Миколаїв та область.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Віримо в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Frol Fedoroff
показати весь коментар27.11.2022 08:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
MrStepanovM
показати весь коментар27.11.2022 12:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Frol Fedoroff
показати весь коментар27.11.2022 16:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентин Коваль
показати весь коментар27.11.2022 09:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль