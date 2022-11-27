УКР
Місце утримання полонених українських військових і цивільних виявлено в Пологах на Запоріжжі, - ОВА

полон,викрадення

У тимчасово захоплених Пологах виявили місце утримання полонених українських військовослужбовців і цивільних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Запорізька ОВА.

"В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України", - йдеться в повідомленні.

