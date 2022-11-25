Закликаємо росіян вивчити правила здачі в полон, - командування ЗСУ. ВIДЕО

Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України оприлюднило звернення до російських військових із закликом вчити правила здачі в полон.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення СтратКому ЗСУ опубліковано у Фейсбуці.

"Командири та начальники російської окупаційної армії! Добровільна здача в полон - це шанс для вас і ваших підлеглих залишитися живими. Багато хто цим шансом вже скористався. Україна дотримується міжнародного права, суворо виконуючи положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, гарантує їм право на життя та гідність", - йдеться у зверненні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений "вагнерівець" розповів про те, як здався у полон українському безпілотнику. ВIДЕО

Для гарантій безпеки під час здачі в полон у ЗСУ порадили довести та проконтролювати рівень засвоєння особовим складом армії рф інструкції здачі в полон.

"Командири та начальники російської окупаційної армії! Ваші підлеглі – не раби. Їхнє право на життя визначене у всіх релігіях світу, гарантоване міжнародним законодавством та вашою ж Конституцією. Врятуйте їхнє життя для майбутнього росії", - звертаються українські військові.