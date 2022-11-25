Призываем россиян изучить правила сдачи в плен, – командование ВСУ. ВИДЕО
Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины обнародовало обращение к российским военным с призывом учить правила сдачи в плен.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение Страткома ВСУ опубликовано в фейсбуке .
"Командиры и начальники российской оккупационной армии! Добровольная сдача в плен - это шанс для вас и ваших подчиненных остаться в живых. Многие этим шансом уже воспользовались. Украина придерживается международного права, строго выполняя положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными, гарантирует им право на жизнь и достоинство", - говорится в обращении.
Для гарантий безопасности во время сдачи в плен в ВСУ посоветовали доказать и проконтролировать уровень усвоения личным составом армии России инструкции сдачи в плен.
"Командиры и начальники российской оккупационной армии! Ваши подчиненные – не рабы. Их право на жизнь определено во всех религиях мира, гарантировано международным законодательством и вашей же Конституцией. Спасите их жизнь для будущего России", - обращаются украинские военные.
1. Встромляєте ствол автомата до рота...
Так що кожна з них зацікавлена в своєму:
мамаша - щоб синок швидше задвохсотився і вона отримає "гробові"
а дєвушка - щоб парєнь падольше паваєвал і на карту накапало пабольше дєнєх.
Єдине в чому не зацікавлені обидві - що він повернувся живим.