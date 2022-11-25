РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8947 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
9 474 11

Призываем россиян изучить правила сдачи в плен, – командование ВСУ. ВИДЕО

Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины обнародовало обращение к российским военным с призывом учить правила сдачи в плен.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение Страткома ВСУ опубликовано в фейсбуке .

"Командиры и начальники российской оккупационной армии! Добровольная сдача в плен - это шанс для вас и ваших подчиненных остаться в живых. Многие этим шансом уже воспользовались. Украина придерживается международного права, строго выполняя положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными, гарантирует им право на жизнь и достоинство", - говорится в обращении.


Для гарантий безопасности во время сдачи в плен в ВСУ посоветовали доказать и проконтролировать уровень усвоения личным составом армии России инструкции сдачи в плен.

"Командиры и начальники российской оккупационной армии! Ваши подчиненные – не рабы. Их право на жизнь определено во всех религиях мира, гарантировано международным законодательством и вашей же Конституцией. Спасите их жизнь для будущего России", - обращаются украинские военные.

Смотрите также: "Одетые, обутые, сытые". Лубинец показал состояние пленных россиян, которых Украина вернула сегодня во время обмена. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6990) плен (2704) пленные (2227)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Нехай вчать як самозапаковуватись в целофановий кульок ...
показать весь комментарий
25.11.2022 20:30 Ответить
+10
Правила здачі в полон:
1. Встромляєте ствол автомата до рота...
показать весь комментарий
25.11.2022 20:33 Ответить
+5
Правила прості: присів на бутилку і руки вгору
показать весь комментарий
25.11.2022 20:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай вчать як самозапаковуватись в целофановий кульок ...
показать весь комментарий
25.11.2022 20:30 Ответить
Правила здачі в полон:
1. Встромляєте ствол автомата до рота...
показать весь комментарий
25.11.2022 20:33 Ответить
Правила прості: присів на бутилку і руки вгору
показать весь комментарий
25.11.2022 20:35 Ответить
и целовать... иконы
показать весь комментарий
25.11.2022 20:35 Ответить
Предупредите,что геройствовать не стоит ,положим усех
показать весь комментарий
25.11.2022 20:40 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2022 20:48 Ответить
скоро хтось з них отримає ладу....білого кольору...
показать весь комментарий
25.11.2022 20:57 Ответить
Мамаша отримає ладу, а дєвушка - лише "зарплату" з карти.
Так що кожна з них зацікавлена в своєму:
мамаша - щоб синок швидше задвохсотився і вона отримає "гробові"
а дєвушка - щоб парєнь падольше паваєвал і на карту накапало пабольше дєнєх.

Єдине в чому не зацікавлені обидві - що він повернувся живим.
показать весь комментарий
25.11.2022 21:41 Ответить
руссишь ватноиваншвайн-сдавайся!.......................тьфу мерзость свинособачья........................................
показать весь комментарий
25.11.2022 21:42 Ответить
Что бы в итоге получить кувалдой по башке...
показать весь комментарий
25.11.2022 22:50 Ответить
мы тоже не святые и некоторые были под трибуналом
показать весь комментарий
25.11.2022 23:13 Ответить
 
 