УКР
На Тернопільщині екстрені відключення світла

На Тернопільщині у неділю триватимуть екстрені аварійні вимкнення електроенергії через недостатні обсяги потужностей, доведених НЕК "Укренерго".

Про це у Фейсбуці повідомляє ВАТ "Тернопільобенерго", інформує Цензор.НЕТ.

"ВАТ "Тернопільобленерго" сьогодні, 27 листопада, продовжує застосовувати екстрені аварійні вимкнення. НЕК "Укренерго" довело величину потужності для Тернопільської області, але її недостатньо для застосування чітких графіків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виходячи із доведеного ліміту потужностей для Тернопільської області, в регіоні першочергово забезпечуються об'єкти критичної інфраструктури. Решта потужностей розподіляється між споживачами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% Тернопільської області залишилися без електроживлення

27.11.2022 10:33 Відповісти
Моні Кабелуччі



Батьківський комітет щойно написав,що для Пункту Незламності нашої школи батькам пропонується скинутися грошима на
ЧАЙНИК
ТЕРМОС
ПЛЕДИ
ВСТАНОВЛЕННЯ БУРЖУЙКИ

Це щоб потім Зеленська наклеїла табличку,Безугла сказала,що мало зроблено,а Зеля показав,як про наріт турбується?
27.11.2022 10:36 Відповісти
До речі, привіт усім із Мюнхена - прибув сюди до УВУ. Але зараз при неділі піду вклонюся могилі Батька нашого Бандери Степана. Може якого мокала-вандала там укокошкаю.
27.11.2022 10:37 Відповісти
Молдова зі світлом?
27.11.2022 12:07 Відповісти
 
 