На Тернопільщині екстрені відключення світла

На Тернопільщині у неділю триватимуть екстрені аварійні вимкнення електроенергії через недостатні обсяги потужностей, доведених НЕК "Укренерго".

Про це у Фейсбуці повідомляє ВАТ "Тернопільобенерго", інформує Цензор.НЕТ.

"ВАТ "Тернопільобленерго" сьогодні, 27 листопада, продовжує застосовувати екстрені аварійні вимкнення. НЕК "Укренерго" довело величину потужності для Тернопільської області, але її недостатньо для застосування чітких графіків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виходячи із доведеного ліміту потужностей для Тернопільської області, в регіоні першочергово забезпечуються об'єкти критичної інфраструктури. Решта потужностей розподіляється між споживачами.

