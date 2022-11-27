У Київській області запровадили екстрені відключення світла, - ДТЕК
На Київщині ввели екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні мережі, інформує Цензор.НЕТ.
"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - ідеться в повідомленні.
Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами національної енергетичної компанії "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять усе можливе для стабілізації ситуації.
У https://kp.ua/ua/tag/7942/ Києві практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло та зв'язок. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
- В столиці практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв'язок. Ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії, - йдеться у https://t.me/VA_Kyiv/480 Telegram-каналі КМВА."
Тут пишуть геть навиворіт.
Полягали спати о 22:00 - ще не включали.
Включили вночі - і через годину вирубили.
Знов включили о 5:03 - вирубили о 8:14.
Питання 1. Нахіба було включати вночі, коли всі давно сплять?
Питання 2: що таке трапилось в області о 8:14, що потрібно було вирубати?
Відповідь 2: Перевантаження мережі.