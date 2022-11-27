УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7972 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 177 12

У Київській області запровадили екстрені відключення світла, - ДТЕК

електроенергія

На Київщині ввели екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - ідеться в повідомленні.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами національної енергетичної компанії "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять усе можливе для стабілізації ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація наслідків влучання ракети у житловий будинок у Вишгороді: комісії обстежують руйнування та фіксують потреби. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4274) електроенергія (6371) ДТЕК (2002)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
27.11.2022 10:50 Відповісти
+5
Кому вже вірить ... КП пише "

У https://kp.ua/ua/tag/7942/ Києві практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло та зв'язок. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

- В столиці практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв'язок. Ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії, - йдеться у https://t.me/VA_Kyiv/480 Telegram-каналі КМВА."

Тут пишуть геть навиворіт.
показати весь коментар
27.11.2022 10:50 Відповісти
+3
на одній і тій же сторінці---виключаєм...не виключаєм...виключаєм не виключаєм..стабілізуєм ..дифіцит енергії.. то стабілізували 75 відсотків то екстренно не хватає..
показати весь коментар
27.11.2022 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому вже вірить ... КП пише "

У https://kp.ua/ua/tag/7942/ Києві практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло та зв'язок. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

- В столиці практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв'язок. Ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії, - йдеться у https://t.me/VA_Kyiv/480 Telegram-каналі КМВА."

Тут пишуть геть навиворіт.
показати весь коментар
27.11.2022 10:50 Відповісти
Київ - це не Київська область.
показати весь коментар
27.11.2022 10:57 Відповісти
Так усі київська область споживає меньше, ніж одна Бабалонь з її ТЦ.
показати весь коментар
27.11.2022 11:04 Відповісти
Не все залежить від споживання. Впливають також наявність та фізичне розташування підстанцій, резервних ліній живлення, пропускна можливість мереж, влучань кацапів і т.д. Тобто дуже багато змінних.
показати весь коментар
27.11.2022 11:11 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 10:50 Відповісти
на одній і тій же сторінці---виключаєм...не виключаєм...виключаєм не виключаєм..стабілізуєм ..дифіцит енергії.. то стабілізували 75 відсотків то екстренно не хватає..
показати весь коментар
27.11.2022 10:52 Відповісти
Тому що споживання теж хаотичне, і не завжди можна спрогнозувати, які будуть витрати електроенергії на кожній ділянці.
показати весь коментар
27.11.2022 10:59 Відповісти
Мешкаю в області. Вчора вирубили об 11:56.
Полягали спати о 22:00 - ще не включали.
Включили вночі - і через годину вирубили.
Знов включили о 5:03 - вирубили о 8:14.
Питання 1. Нахіба було включати вночі, коли всі давно сплять?
Питання 2: що таке трапилось в області о 8:14, що потрібно було вирубати?
показати весь коментар
27.11.2022 11:09 Відповісти
Відповідь 1: Багато людей мають електричне опалення, і зайві пару годин вночі можуть додати пару градусів температури в оселі. Також деякі люди зараз працюють вночі, наприклад, багато ІТ-шних контор перейшли на гнучкий графік і люди працюють з дому не з 9 до 18, а тоді, коли є електрика.

Відповідь 2: Перевантаження мережі.
показати весь коментар
27.11.2022 11:15 Відповісти
Пишуть про Київ та область.
показати весь коментар
27.11.2022 11:00 Відповісти
"Сьогодні, 26 листопада, ввечері в Україні можуть збільшити кількість відключень світла, якщо споживання електроенергії по країні зросте". Джерело: В перекладі на нормальну українську мову з мови недоношеного ЗЕмалороса - нате вам голодні булку хліба але якщо ви почнете їсти то ми його у вас заберемо!!!
показати весь коментар
27.11.2022 11:06 Відповісти
дтек-найбільший ПРИВАТНИЙ інвестор енергетичної галузі України, власник-бандіт і кремлівський куєсос рінат ахмєтов. і чому під час війни риже прокремлівське ссучєне чьмо, яке спздило все що у нього є, вирішує кому і що вимикати?
показати весь коментар
27.11.2022 11:16 Відповісти
 
 