У Київській області запровадили екстрені відключення світла, - ДТЕК

На Київщині ввели екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - ідеться в повідомленні.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами національної енергетичної компанії "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять усе можливе для стабілізації ситуації.

