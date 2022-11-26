УКР
Ліквідація наслідків влучання ракети у житловий будинок у Вишгороді: комісії обстежують руйнування та фіксують потреби. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський ознайомився із ліквідацією наслідків влучання російської ракети в житловий будинок у Вишгороді.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вишгород. Розповів Президенту України Володимиру Зеленському про роботу з ліквідації наслідків влучання російської ракети в житловий будинок. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога та тимчасове житло", - зазначив він.

За словами Кулеби, на місці прильоту ракети завершили роботу криміналісти. Уже працюють комісії, що обстежують руйнування і фіксують потребу в будівельних матеріалах, необхідних для відбудови.

"Відновимо будинки якнайшвидше. Працюємо, підтримуємо наших людей та наближаємося до перемоги. Вдячний голові держави та Офісу Президента за постійну підтримку", - додає очільник регіону.

Ліквідація наслідків влучання ракети у житловий будинок у Вишгороді: комісії обстежують руйнування та фіксують потреби 01
Ну і пики поруч с Зеленський. На них тавра ніде ставити. Єрмак Тимошенко....В наших стражданнях є вина не тільки кацапів. Приїхали подивитись на результати свого царювання.
показати весь коментар
26.11.2022 08:49 Відповісти
прикидывают, сколько асфальта перед домом заменить нужно перед ремонтом самого дома. но заменят весь, старый удалят- ремонту не подлежит.
показати весь коментар
26.11.2022 09:28 Відповісти
Больно смотреть на стариков которым на старости лет пришлось опять пережить войну и лишиться своего дама и всего нажитого за жизнь
показати весь коментар
26.11.2022 09:04 Відповісти
Приїхала, гоп кампанія фейси на трагедії засвітити.
Кажуть Буковель на всю знеструмлену область світлом виблискує.
показати весь коментар
26.11.2022 09:15 Відповісти
це можно завжди глянуть. на картах погоди, є "вид з супутника" вживу. вночі видно як, шо й де сяє. зараз вся Україна затягнута хмарами. а до цього дививсь - на захід від киева все не дуже освітлено. але не київ.
показати весь коментар
26.11.2022 09:36 Відповісти
 
 