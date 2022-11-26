Ліквідація наслідків влучання ракети у житловий будинок у Вишгороді: комісії обстежують руйнування та фіксують потреби. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський ознайомився із ліквідацією наслідків влучання російської ракети в житловий будинок у Вишгороді.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Вишгород. Розповів Президенту України Володимиру Зеленському про роботу з ліквідації наслідків влучання російської ракети в житловий будинок. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога та тимчасове житло", - зазначив він.
За словами Кулеби, на місці прильоту ракети завершили роботу криміналісти. Уже працюють комісії, що обстежують руйнування і фіксують потребу в будівельних матеріалах, необхідних для відбудови.
"Відновимо будинки якнайшвидше. Працюємо, підтримуємо наших людей та наближаємося до перемоги. Вдячний голові держави та Офісу Президента за постійну підтримку", - додає очільник регіону.
