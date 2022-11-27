УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8057 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 830 1

Постраждалим внаслідок російського обстрілу Дніпра родинам потрібна допомога

дніпро

Родинам, які постраждали від російського удару у Дніпрі, потрібна допомога.

Про це у Facebook повідомила волонтерка ГО "ТАПС Україна" Катерина Чижик, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, у день пам’яті Голодоморів в Україні - ублюдочна сволота, знов нанесла ракетний удар по житлових масивах Дніпра. Поряд немає ані військових частин, трансформаторів або якихось інфраструктурних об‘єктів. Але є постраждалі люди, які жили своїм життям, працювали, розвивалися, сплачували податки… а від сьогодні їм нікуди повернутися… волею одного карлика…

Одна з родин мої куми: Влад і Іра. Влад був на роботі, а Іра одна вдома. Після вибуху вона чудом лишилася живою, швидкою доставлена і госпіталізована у міську лікарню. Дякуємо що жива. Якщо в вас є можливість допомогти одній з постраждалих родин - не лишайтеся осторонь. Дай Бог нам не потрапити в їх ситуацію ніколи", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

4149 6293 5996 9342

Рева Владислав

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13, серед них - 17-річний юнак. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3368) обстріл (31050) допомога (8771)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так розумію що місцева влада вкотре довела свою х... ефективність?! Школи не працюють, детячі садочки теж, зато всі парковки працюють, та і КП Благоустрій невідстає. Пам'ятник пушкіну досі на місці, і навіть питання про його демонтаж не піднімають. Мер каже то наша культурна спадщина, може його і да, а ось мені той бюстік нафіг непотрібен
Допомога людям то його пряма задача, і в бюджеті Дніпра на то гроші є!!! Но для мера то не люди, тож не Корбан, за якого він так жопу рвав!
показати весь коментар
27.11.2022 12:25 Відповісти
 
 