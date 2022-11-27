Постраждалим внаслідок російського обстрілу Дніпра родинам потрібна допомога

Родинам, які постраждали від російського удару у Дніпрі, потрібна допомога.

Про це у Facebook повідомила волонтерка ГО "ТАПС Україна" Катерина Чижик, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, у день пам’яті Голодоморів в Україні - ублюдочна сволота, знов нанесла ракетний удар по житлових масивах Дніпра. Поряд немає ані військових частин, трансформаторів або якихось інфраструктурних об‘єктів. Але є постраждалі люди, які жили своїм життям, працювали, розвивалися, сплачували податки… а від сьогодні їм нікуди повернутися… волею одного карлика…

Одна з родин мої куми: Влад і Іра. Влад був на роботі, а Іра одна вдома. Після вибуху вона чудом лишилася живою, швидкою доставлена і госпіталізована у міську лікарню. Дякуємо що жива. Якщо в вас є можливість допомогти одній з постраждалих родин - не лишайтеся осторонь. Дай Бог нам не потрапити в їх ситуацію ніколи", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

4149 6293 5996 9342

Рева Владислав

