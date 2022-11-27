Близько 10 нардепів втекли з України, їх позбавлять мандатів, - Стефанчук

Народних депутатів, які втекли з України, позбавили усіх посад, а також не виплачують заробітну платню.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько десяти народних депутатів, які покинули територію Україну і досі пір не повернулися до роботи у парламенті", - сказав він.

За словами глави парламенту, цих нардепів звільнили з усіх посад, які вони обіймали у Верховній Раді.

Також їм не виплачують заробітну платню.

"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України, їх сім. Ми не можемо прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану. Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами", - додав Стефанчук.

