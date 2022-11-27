УКР
Близько 10 нардепів втекли з України, їх позбавлять мандатів, - Стефанчук

Народних депутатів, які втекли з України, позбавили усіх посад, а також не виплачують заробітну платню.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько десяти народних депутатів, які покинули територію Україну і досі пір не повернулися до роботи у парламенті", - сказав він.

За словами глави парламенту, цих нардепів звільнили з усіх посад, які вони обіймали у Верховній Раді.

Також їм не виплачують заробітну платню.

"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України, їх сім. Ми не можемо прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану. Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами", - додав Стефанчук.

Читайте: ВР може позбавити мандатів депутатів проросійських партій у місцевих радах, - ЧЕСНО

ВР (15239) мандат (149) Стефанчук Руслан (785)
Топ коментарі
+37
Стефанчук , а чого досі депутати від заборонених партий ПРИЙМАЮТЬ РІШЕННЯ В ПАРЛАМЕНТІ І ГОЛОСУЮТЬ ? У Вас з психикою усе в нормі?

показати весь коментар
27.11.2022 11:53 Відповісти
+36
не пройшло й 10 місяців...
показати весь коментар
27.11.2022 11:51 Відповісти
+34
прізвища "героїв монако" повинна знати вся Україна..Чому не публікуються? ми повинні поіменно згадати їх..
показати весь коментар
27.11.2022 11:54 Відповісти
******* тупой...
показати весь коментар
27.11.2022 11:51 Відповісти
Опомнилась пи...да, когда ночь прошла
показати весь коментар
27.11.2022 12:05 Відповісти
Портнова тебе , Стефанчук, нужно? Что бы принять решения?

А без того проходимца сами никак?
Юристы, аднака…
показати весь коментар
27.11.2022 15:29 Відповісти
не пройшло й 10 місяців...
показати весь коментар
27.11.2022 11:51 Відповісти
Боже, як же ж вони постраждають від цього!

Та чхати вони хотіли на все це. Тим більше, що ви свої погрози все одно не виконаєте. Ворон воронові око не виклює...
показати весь коментар
27.11.2022 11:52 Відповісти
Дупатат дупатату-друг і брат...
показати весь коментар
27.11.2022 11:53 Відповісти
Стефанчук , а чого досі депутати від заборонених партий ПРИЙМАЮТЬ РІШЕННЯ В ПАРЛАМЕНТІ І ГОЛОСУЮТЬ ? У Вас з психикою усе в нормі?

показати весь коментар
27.11.2022 11:53 Відповісти
А шуфріч досі возглавляе комитет свободи слова ? Від заборонений партіі?
А що це за хитрожопість в парламенті переформировувати фракції ? Якщо народ обрав партію ( і іі членів) , то при забороні партіі , іі членів треба лишати мандатів А НЕ ФОРМУВАТЬ З НИХ НОВІ ФРАКЦІЇ.
СПЛОШНІ ХИТРОЖОПІ В ПАРЛМЕНТІ УКРАЇНЦІВ ЗА ЛОХІВ ДЕРЖАТЬ ?
показати весь коментар
27.11.2022 11:59 Відповісти
Вон ця ЖЕНЩІНА З ПОРТРЕТОМ , дочка Плачкова , 13 лютого 2022 року, відлетіла до Відня (Австрія). Після початку війни з росією назад до України не повернулась.
А чому не до раши , которую вони так наполегливо нав'язували українцям ???
До речі - сам Плачков зараз підручний Ахметова. А де Ахметов - там руцкий мир
показати весь коментар
27.11.2022 12:05 Відповісти
чому не тюркський світ ??
показати весь коментар
27.11.2022 12:44 Відповісти
...В ПАРЛМЕНТІ УКРАЇНЦІВ ЗА ЛОХІВ ДЕРЖАТЬ ?...

В тому і вся проблема, що купка негідників понад 30 років успішно і безперервно тримає українців за тих, ким вони насправді до цього часу є. Бо неможливо стільки часу утримувати не лохів за лохів.

Не лохи мають аналізувати і починати робити висновки, коли економіка їх європейської країни занурюється на рівень Марокко.

А лохи за науськуванням чергових виконавців волі мафії воюють проти Зе, По, радіють Юлі у Качанівці і т.д., і т.п., але в упор не бачать справжньої фундаментальної проблеми держави Україна.
показати весь коментар
27.11.2022 15:45 Відповісти
це тебе треба запитати а не Стефанчука
показати весь коментар
27.11.2022 17:01 Відповісти
А сопливых тут не питають



Реєстрація: 11.03.2022
показати весь коментар
27.11.2022 18:02 Відповісти
ой... а почему нет перечня? и что-то мне кажется что их точно не 10 рож !!!
показати весь коментар
27.11.2022 11:54 Відповісти
ну сказано же около 10...т..е. где то 120....
показати весь коментар
27.11.2022 12:13 Відповісти
Всіх депутатів хто втік з України з 24.02...
Окрім жінок у яких діти..
Всіх позбавити мандатів....
Стаття, невиконання службових обов'язків, зрада ....
Чи таке, вИ можете застосовувати лише до бійців ЗСУ ....скоти...
показати весь коментар
27.11.2022 12:33 Відповісти
прізвища "героїв монако" повинна знати вся Україна..Чому не публікуються? ми повинні поіменно згадати їх..
показати весь коментар
27.11.2022 11:54 Відповісти
А хто ж писав ту Конституцію?! Такі ж шовкопьйорі депудятли які свалілі з країни.
показати весь коментар
27.11.2022 11:56 Відповісти
мандати їх потрібно позбавити, а не мандатів... на сайті ВР в режимі он-лайн взагалі має висіти табло з відмітками, де наразі перебуває КОЖЕН депутат, нехай хоча б місто...
показати весь коментар
27.11.2022 11:57 Відповісти
Ми нічєво нє можем сдєлать... Брешеш падло! Не хочеш! Бо вигідно тушки опзжопників використовувати!
показати весь коментар
27.11.2022 12:00 Відповісти
А где в Конституции сказано, что обезьяна по кличке АГРОХИМИЯ может быть депутатом ?
показати весь коментар
27.11.2022 12:02 Відповісти
Верховна Рада може все! На те вона і Верховна!.При бажанні.
показати весь коментар
27.11.2022 12:03 Відповісти
Вернуть зарплату!По лярду зелени-збегутся...
показати весь коментар
27.11.2022 12:05 Відповісти
Це представник касти юристів-буквоїдів, які рясно зросли за 20 років. через конвеєр приватних вузів І цей дохтур уперся -сім підстав і все. Почитай текст присяги, який скріплений підписом кожного з цих батальонерів. Та шо з такими говорити. Його друган портков взагалі без диплому отримав ( не захистив) звання дохтура наук і був профессором кафедри конституційного ( ! ) права національного університету.
показати весь коментар
27.11.2022 12:10 Відповісти
Плять, хто-небудь може мені пояснити, на пальцях - що таке "БЛИЗЬКО" десяти?????? Там що зниклі без вісти, на хронті????? Ну *** хряк ти кончений
показати весь коментар
27.11.2022 12:11 Відповісти
+5
показати весь коментар
27.11.2022 12:47 Відповісти
Добридень!

Може, 9.99, як зараз прийнятно?
показати весь коментар
27.11.2022 13:36 Відповісти
Ага, Слава ЗСУ! ото 9,99, ну якесь притирене, ну як це- БЛИЗЬКО????
показати весь коментар
27.11.2022 13:39 Відповісти
"Отак, а не чорт зна як!" - говорював мій покійний татко.
)))
показати весь коментар
27.11.2022 13:41 Відповісти
Зареєструйте петицію, на сайті президента, щоб внести механізм позбавлення громадянства України та видачу паспортів "негромадян" (людей без права голосу на виборах, та без права займати державні посади), аналогічно тим які існують в Прибалтійских країнах.
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
показати весь коментар
27.11.2022 12:12 Відповісти
Та великий ложил *** на эти петиции🤡
показати весь коментар
27.11.2022 14:01 Відповісти
На якій підставі їм зар. платню не виплачують, якщо мандата ще не позбавили? На жаль, зможуть відсудити, коли повернуться.
показати весь коментар
27.11.2022 12:13 Відповісти
Так от нехай його виборці шукають, падлу...де його виборці, чому вони його не розшукують??? Може вони допомоги потребують, сім"ї там, може він у полоні??? Може їм гречки трохи насипать, чи згущенки?
показати весь коментар
27.11.2022 12:21 Відповісти
Якщо у табелі зазначено "прогул" не можна ЗП виплачувати.
показати весь коментар
27.11.2022 12:49 Відповісти
У них зарплатня не за виконану роботу, а фіксований оклад за місяць. Та й за прогул вони ще довідки принесуть, що на то були поважні причини (стріляли...).
показати весь коментар
27.11.2022 15:11 Відповісти
Це буде потім. І такої довідки немає. Мо якась інша.
показати весь коментар
27.11.2022 22:08 Відповісти
Ну як це - немає довідки? Принесуть довідку про те, що потрапили у страшний форс-мажор (обстріли одночасно із землетрусом і виверженням вулкану на кордоні з Угорщиною).
показати весь коментар
28.11.2022 01:05 Відповісти
Коли є сигнал із Банковою, йдуть на всі порушення. Прикладів дуже багато, тому їх не наводжу. Одним словом, зелений цирк із фокусниками-трюкачами та головним клоуном, нікуди не подівся.
показати весь коментар
27.11.2022 12:22 Відповісти
А що стосовно мертвечука?
показати весь коментар
27.11.2022 12:25 Відповісти
свиня стіфанчюк очікує, свині не просто прийняти рішення. тупий, ссучєний, жирний уйбок.
показати весь коментар
27.11.2022 12:25 Відповісти
Вот была бы мажоритарка и права голоса отбирать на 10 лет у тех кто за такой скот голосуют..
показати весь коментар
27.11.2022 12:31 Відповісти
ой лі всего десять? З математикой у тебе погано..ой як погано.
показати весь коментар
27.11.2022 12:32 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 12:55 Відповісти
Ці свинюки собі вкотре підвищили зарплати. І це під час війни,під час страждань більшості українців.Як же хочеться розігнати все це кодло упирів! Невже це відображення нашого наріду? Невже у нас більшість- лицеміри,хапуги,шахраї,корупціонери,брехуни і покидьки? І тому вибирають у владу "кращих" представників собі подібних? А якщо ні-то скільки можна "помилятись"? Ну раз,два,три...Може пора вже нарешті починати думати головою,а не сракою,вибачаюсь за французьку.
показати весь коментар
27.11.2022 12:59 Відповісти
Давайте вгадаю, це мабуть "патріоти" з ОПЗЖ і "слуг"? А їх колеги, мається на увазі ОПЗЖ сьогодні добре прислуговують "слугам" негромадянина і не олігарха.
показати весь коментар
27.11.2022 13:04 Відповісти
Позбавлять?
показати весь коментар
27.11.2022 13:04 Відповісти
Та ну нах. Рано ещё. Весна прийдет, картоху посадят, потом можно.
показати весь коментар
27.11.2022 13:05 Відповісти
Народу та воїнам всі злидні війни,владі затишне життя,не зважаючи ні на що.
показати весь коментар
27.11.2022 13:17 Відповісти
Прикольне формулювання " близько десяти нардепів..."! Це скільки, 9 з половиною нардепа, чи 10 і три четвертих нардепа🤣
показати весь коментар
27.11.2022 13:22 Відповісти
ничего смешного не вижу? равно как и не удивит если кто либо из ,,депутатов"умеет считать ,,до" десяти либо не ,,более"десять вот и оперируют формулировкой ,,около десяти" что подразумевает между 9,5 и 10,5 депутата не исключено что это будет даже упомянутые 10 и три четверти (если ,,округлить" по их понятию)
показати весь коментар
27.11.2022 15:23 Відповісти
А до цього часу вони мали(та й мають)мандати і зарплатню отримують...
показати весь коментар
27.11.2022 13:36 Відповісти
не по3бавите мандатів колаборантів опzz народ по3бавить мандатів слуг народу на вибораx
показати весь коментар
27.11.2022 14:07 Відповісти
--- позбавили усіх посад, а також не виплачують заробітну платню. Джерело: ---

Через якийсь час ті депутати подадуть до суду позов про незаконне позбавлення посад і незаконну невиплату зарплати.

І їм повернуть посади і зарплату. А Стефанчук сяде. Надовго.

Бо не купиш, як нема.
показати весь коментар
27.11.2022 14:25 Відповісти
По доброму їх треба всіх до зашморгу.
показати весь коментар
27.11.2022 15:24 Відповісти
Якщо така квола, немічна та паралічна влада Стефанчука-Зеленського не захищає державні інтереси України та Українців під час агресії рашистів *****, то чому цю антиукраїнську свору повинні Украінці утримувати, шкодячи Україні!?!?‼️😡😠‼️👏
Як з гаманцем ***** проводити зустрічі, фірташем, коломойшами, опозажопниками-зрадниками, там де смердять вкрадені в України та Українців гроші, усе в ТУРБОРЕЖИМІ!!
Як тільки ворожу агентуру викрити та знищити з привладних посад, от тут і починається зкацаплена риторика, - «очікуємо😡😠🤬 зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України, їх сім. Ми не можемо🤬 прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану.» 🙈🙊🙉💸‼️‼️‼️
Джерело:
Не хватає у привладни в глухому ТИЛУ совісті та бажання за 3.5 роки Україну боронити від московських убивць!!!
Злиття інтересів держави України добре видно!!! - Деркач, Шевченко, зрадники нардепи служок та опожопівці, судді, прокурори, голова Конституційного, батальйни з обслугою та млн грн БЗДІЖенців ‼️❤️⚔️🇺🇦😡😠🤷‍♂️🤬💵💸
показати весь коментар
27.11.2022 16:13 Відповісти
Якщо військовий під час війни тікає з полю бою, він потрапляє під трибунал. Якщо «народні обранці» під час війни тікають з країни-немає такої статті. Стефанчук, кому ти чешеш? Вони зрадники!
показати весь коментар
27.11.2022 17:09 Відповісти
Що за формулювання "близько десяти депутатів" не називаючи прізвищ? Це щоб кожному залишити можливість поторгуватись 9 місяців чекають прийнятних пропозій для торгу від кожного
показати весь коментар
27.11.2022 18:02 Відповісти
Коли їх позбавлять мандату? В 2024 році ?
показати весь коментар
28.11.2022 09:27 Відповісти
 
 