Близько 10 нардепів втекли з України, їх позбавлять мандатів, - Стефанчук
Народних депутатів, які втекли з України, позбавили усіх посад, а також не виплачують заробітну платню.
Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько десяти народних депутатів, які покинули територію Україну і досі пір не повернулися до роботи у парламенті", - сказав він.
За словами глави парламенту, цих нардепів звільнили з усіх посад, які вони обіймали у Верховній Раді.
Також їм не виплачують заробітну платню.
"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України, їх сім. Ми не можемо прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану. Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами", - додав Стефанчук.
А без того проходимца сами никак?
Юристы, аднака…
Та чхати вони хотіли на все це. Тим більше, що ви свої погрози все одно не виконаєте. Ворон воронові око не виклює...
А що це за хитрожопість в парламенті переформировувати фракції ? Якщо народ обрав партію ( і іі членів) , то при забороні партіі , іі членів треба лишати мандатів А НЕ ФОРМУВАТЬ З НИХ НОВІ ФРАКЦІЇ.
СПЛОШНІ ХИТРОЖОПІ В ПАРЛМЕНТІ УКРАЇНЦІВ ЗА ЛОХІВ ДЕРЖАТЬ ?
А чому не до раши , которую вони так наполегливо нав'язували українцям ???
До речі - сам Плачков зараз підручний Ахметова. А де Ахметов - там руцкий мир
В тому і вся проблема, що купка негідників понад 30 років успішно і безперервно тримає українців за тих, ким вони насправді до цього часу є. Бо неможливо стільки часу утримувати не лохів за лохів.
Не лохи мають аналізувати і починати робити висновки, коли економіка їх європейської країни занурюється на рівень Марокко.
А лохи за науськуванням чергових виконавців волі мафії воюють проти Зе, По, радіють Юлі у Качанівці і т.д., і т.п., але в упор не бачать справжньої фундаментальної проблеми держави Україна.
Реєстрація: 11.03.2022
Окрім жінок у яких діти..
Всіх позбавити мандатів....
Стаття, невиконання службових обов'язків, зрада ....
Чи таке, вИ можете застосовувати лише до бійців ЗСУ ....скоти...
Може, 9.99, як зараз прийнятно?
)))
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
Через якийсь час ті депутати подадуть до суду позов про незаконне позбавлення посад і незаконну невиплату зарплати.
І їм повернуть посади і зарплату. А Стефанчук сяде. Надовго.
Бо не купиш, як нема.
Як з гаманцем ***** проводити зустрічі, фірташем, коломойшами, опозажопниками-зрадниками, там де смердять вкрадені в України та Українців гроші, усе в ТУРБОРЕЖИМІ!!
Як тільки ворожу агентуру викрити та знищити з привладних посад, от тут і починається зкацаплена риторика, - «очікуємо😡😠🤬 зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України, їх сім. Ми не можемо🤬 прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану.» 🙈🙊🙉💸‼️‼️‼️
Джерело:
Не хватає у привладни в глухому ТИЛУ совісті та бажання за 3.5 роки Україну боронити від московських убивць!!!
Злиття інтересів держави України добре видно!!! - Деркач, Шевченко, зрадники нардепи служок та опожопівці, судді, прокурори, голова Конституційного, батальйни з обслугою та млн грн БЗДІЖенців ‼️❤️⚔️🇺🇦😡😠🤷♂️🤬💵💸