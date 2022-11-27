27 листопада почнуть підключати світло у житлові будинки Херсону

Енергетики Херсону наразі заживлюють критичну інфраструктуру. Також сьогодні планують розпочати підключати електроенергію житловим будинкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської облради Олександра Самойленка в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Електроенергія вже подається на водогони, каналізаційно-насосні станції, очисні споруди та джерела теплопостачання", - розповів Самойленко.

Ймовірно, сьогодні енергетики можуть почати повертати світло побутовим споживачам.

"Сьогодні, можливо, завтра уже почнеться таке більш масове підключення абонентів, що є набагато простішим, ніж запустити інфраструктуру великих підприємств водопостачання чи водовідведення", - зазначив Самойленко.

