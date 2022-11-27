УКР
Новини Агресія Росії проти України
538 4

27 листопада почнуть підключати світло у житлові будинки Херсону

електроенергія

Енергетики Херсону наразі заживлюють критичну інфраструктуру. Також сьогодні планують розпочати підключати електроенергію житловим будинкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської облради Олександра Самойленка в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Електроенергія вже подається на водогони, каналізаційно-насосні станції, очисні споруди та джерела теплопостачання", - розповів Самойленко.

Ймовірно, сьогодні енергетики можуть почати повертати світло побутовим споживачам.

"Сьогодні, можливо, завтра уже почнеться таке більш масове підключення абонентів, що є набагато простішим, ніж запустити інфраструктуру великих підприємств водопостачання чи водовідведення", - зазначив Самойленко.

Херсон (3638) електроенергія (6371)
Коментувати
Сортувати:
27.11.2022 12:16 Відповісти
З одного боку радісна новина.
З іншого боку - це означає, що у нас блекаут збільшиться ще на кілька годин на добу.
27.11.2022 12:26 Відповісти
Не сцы, там всего тыщ 50 народу осталось в городе в лучшем случае
27.11.2022 12:55 Відповісти
Да будет свет, сказал монтёр.. а дальше про подлых касапов..
27.11.2022 12:37 Відповісти
 
 