Росіяни скинули з безпілотника вибухівку на територію Чернігівщини
Учора, 26 листопада, російські окупаційні війська продовжили свою злочинну тактику – обстрілювати прикордоння Чернігівської області. Під ворожим вогнем опинилася Семенівська громада.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Опівдні російські загарбники з безпілотника скинули на територію Семенівської громади два вибухові пристрої. На щастя, обійшлося без жертв", - розповіли прикордонники.
