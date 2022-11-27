УКР
Росіяни скинули з безпілотника вибухівку на територію Чернігівщини

Учора, 26 листопада, російські окупаційні війська продовжили свою злочинну тактику – обстрілювати прикордоння Чернігівської області. Під ворожим вогнем опинилася Семенівська громада.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ

"Опівдні російські загарбники з безпілотника скинули на територію Семенівської громади два вибухові пристрої. На щастя, обійшлося без жертв", - розповіли прикордонники. 

Держприкордонслужба ДПСУ (6447) Чернігівщина (1585)
А наш безпілотник скинув вдвічі більше вибухівки на бєлгородську та курську області?
27.11.2022 12:21 Відповісти
Наш беспілотник може тільки асфальт скинути у який свого часу закатали оборонку, та й то якщо беспілотник подарять волонтери.
27.11.2022 13:45 Відповісти
*****, у нас нема можливостей, щоб вони боялись підійти до кордону ближче чим на 50 км?
27.11.2022 13:12 Відповісти
 
 