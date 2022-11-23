Рашисти обстрілюють українське прикордоння із застосуванням артилерії. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати українське прикордоння із застосуванням ствольної артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, учора, 22 листопада, під ворожим вогнем опинилися Дружбівська, Шалигинська, Путивльська, Зноб-Новгородська й Есманьська громади Сумщини та Семенівська Чернігівщини.

"Обстріли велися з російських населених пунктів Подивоття, Валетівка, Анатоліівка, Біла Берізка, Кругла Поляна та лЛомаковка. Всього зафіксовано 69 вибухів артснарядів. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

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