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Рашисти обстрілюють українське прикордоння із застосуванням артилерії. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати українське прикордоння із застосуванням ствольної артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, учора, 22 листопада, під ворожим вогнем опинилися Дружбівська, Шалигинська, Путивльська, Зноб-Новгородська й Есманьська громади Сумщини та Семенівська Чернігівщини.

"Обстріли велися з російських населених пунктів Подивоття, Валетівка, Анатоліівка, Біла Берізка, Кругла Поляна та лЛомаковка. Всього зафіксовано 69 вибухів артснарядів. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Від початку листопада ворог обстріляв Сумщину понад 170 разів, - Держприкордонслужба

Рашисти обстрілюють українське прикордоння із застосуванням артилерії 01
Рашисти обстрілюють українське прикордоння із застосуванням артилерії 02
Рашисти обстрілюють українське прикордоння із застосуванням артилерії 03
Рашисти обстрілюють українське прикордоння із застосуванням артилерії 04
Рашисти обстрілюють українське прикордоння із застосуванням артилерії 05

Автор: 

армія рф (17897) Держприкордонслужба ДПСУ (6156) Сумська область (3903) Чернігівщина (1584)


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23.11.2022 10:45 Відповісти
 
 