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Рашисты обстреливают украинское пограничье с применением артиллерии. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать украинское пограничье с применением ствольной артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, вчера, 22 ноября, под вражеским огнем оказались Дружбовская, Шалыгинская, Путивльская, Зноб-Новгородская и Эсманьская громады Сумщины и Семеновская Черниговщины.

"Обстрелы велись из российских населенных пунктов Подивотье, Валетовка, Анатольевка, Белая Березка, Круглая Поляна и Ломаковка. Всего зафиксировано 69 взрывов артснарядов. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала ноября враг обстрелял Сумщину более 170 раз, - Госпогранслужба

Рашисты обстреливают украинское пограничье с применением артиллерии 01
Рашисты обстреливают украинское пограничье с применением артиллерии 02
Рашисты обстреливают украинское пограничье с применением артиллерии 03
Рашисты обстреливают украинское пограничье с применением артиллерии 04
Рашисты обстреливают украинское пограничье с применением артиллерии 05

армия РФ (19738) Госпогранслужба (6592) Сумская область (3345) Черниговщина (1485)


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23.11.2022 10:45 Ответить
 
 