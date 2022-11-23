Рашисты обстреливают украинское пограничье с применением артиллерии. ФОТОрепортаж
Враг продолжает обстреливать украинское пограничье с применением ствольной артиллерии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, вчера, 22 ноября, под вражеским огнем оказались Дружбовская, Шалыгинская, Путивльская, Зноб-Новгородская и Эсманьская громады Сумщины и Семеновская Черниговщины.
"Обстрелы велись из российских населенных пунктов Подивотье, Валетовка, Анатольевка, Белая Березка, Круглая Поляна и Ломаковка. Всего зафиксировано 69 взрывов артснарядов. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
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Dyukov
показать весь комментарий23.11.2022 10:45 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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