У Білогорівці ЗСУ цілодобово відбивають атаки російських окупантів, - Гайдай

Українські захисники продовжують потроху просуватися на Луганщині.

"У нас залишається складною ситуація, вона відрізняється. З Харківського напрямку, там де Сватово-Кремінна, то там проходять важкі бойові дії, але там ЗСУ мають певний успіх, вони потроху просуваються, дуже важко дається кожний метр Луганщини. Погода взагалі не сприяє, що б проходила важка техніка.

Дуже чекаємо за тиждень початок морозів для того, щоб земля була твердою, бо ми навіть на позашляховиках... болото таке, що аж по самі вуха.

З іншого боку, Донецького, в населеному пункті Білогорівка, там наші захисники щодення, цілодобово просто відбивають атаки російьких окупанційних військ. Нічого в них (окупантів. - Ред.) не виходить, вони не можуть просунутися, але не кидають цю тему. Постійно обстріли, потім наступи і так вже багато тижнів поспіль", - розповів він.

За словами Гайдая, у Білогорівці не залишилося жодного вцілілого будинку.

"Макіївка так само, всі будинки обстріляно, не так зруйновані як в Білогорівці, але жити в тих будинках нараз не можна. Невське так само 50/50. В Невському досі близько 150 людей проживають", - сказав очільник обладміністрації.

Глава ОВА також додав, що людей намагаються вмовляти виїжджати з тих населених пунктів.

