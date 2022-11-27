УКР
Окупанти вдарили по лінії електропередач у Херсоні, - ОВА

Російські загарбники знову обстріляли Херсон.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона.

Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці "Херсонобленерго" вже працюють над їхнім відновленням", - йдеться в повідомленні.

+8
Щойно ОПа похизувалися про відновлення електропостачання в Херсоні - так вдарили...
27.11.2022 12:35
+8
Пока орков с Украины а лучше еще дальше не выбьем дела не будет. Не дадут они нам жизни. Вся их мерзопакостная сущность чтобы никто не жил лучше них заложена в генах
27.11.2022 12:37
+4
А у відповідь щоо?
27.11.2022 12:39
ківа ідарас!
27.11.2022 12:34
касап чересчур буквально понимает выражение - " воины света"...
27.11.2022 12:35
Щойно ОПа похизувалися про відновлення електропостачання в Херсоні - так вдарили...
27.11.2022 12:35
Да там хвались - не хвались, завербовані кацапами навідники та корегувальники у кожному районі є. Тим більше- на Херсонщині - у фсб було достатньо часу навербувати "вати".

Місцеві активісти-патріоти мають організовувати цілодобове чергування по своїх населених пунктах, аби виявляти чужинців, підозрілих (їздить на дирчику чи вєліку без діла навколо ********'єктів, водоканалів, залізничних колій і т.п.).
27.11.2022 13:04
Ще відстежувати кацапські дрони і передавати інфу швидко до ЗСУ чи ТРО.
Ми так у березні у своєму селі (під Києвом) робили.
27.11.2022 13:06
Пока орков с Украины а лучше еще дальше не выбьем дела не будет. Не дадут они нам жизни. Вся их мерзопакостная сущность чтобы никто не жил лучше них заложена в генах
27.11.2022 12:37
Вони нам не дадуть спокійно жити, поки існують на білому світі. Тільки зі зникненням з політичної карти світу такої ранкової пухлини як ерефія разом зі своїм кровожерливим народом ми можемо розраховувати на мирне життя.
27.11.2022 15:14
А у відповідь щоо?
27.11.2022 12:39
"Пункти незламності". Поки що так.
27.11.2022 12:41
Як сказала -скумбрія:
ми готові терпіти це все ще 2-3 роки
27.11.2022 14:02
То хай ця зелена **** й терпить, а не народ.
27.11.2022 14:15
Кацапи воюють з лініями електропередач, трансформаторами, каналізацією, мережами водопостачання, газопостачання..., одним словом - терористи!
27.11.2022 12:54
Повітряні лінії електропередач дуже вразливі, але і найдешевші. Передавати кіловольти на великі відстані по кабелям занадто дорого, але і безпечніше при такому сусідові поруч.
27.11.2022 13:09
Ви багато кабелів із ізоляцією на 750 кВ і вище бачили? Наскільки ви знайомі із проблемами в КЛ, які виникають під час експлуатації? ПЛ не тільки дешевші, а й більш надійні та простіші в експлуатації ніж КЛ.
27.11.2022 13:58
Сильно багато анонсів від влади коли і як буде Херсон з електрикою, а ці ублюдки не забарились.
27.11.2022 13:36
дивує ціна кацапоракети і ціна металевої щогли

це те саме що з 202 тонним пресом колоти горіхи
27.11.2022 13:40
Непонятно почему в Донецке и Горловке есть электричество? Чтобы рашисты могли погреться?
27.11.2022 16:10
Там і вода була всі 8 років. З нашого водогону за наш рахунок. Пам'ятаю, вони навіть один раз розраховувались. Привезли вантажівку з награбованими в банках українськими монетами. Система тамженашілюди досі діє. А якби її виключили ще 14 то щось би і змінилося на корисніше в нашу сторону.
27.11.2022 16:37
 
 