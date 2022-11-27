Окупанти вдарили по лінії електропередач у Херсоні, - ОВА
Російські загарбники знову обстріляли Херсон.
Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона.
Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці "Херсонобленерго" вже працюють над їхнім відновленням", - йдеться в повідомленні.
Місцеві активісти-патріоти мають організовувати цілодобове чергування по своїх населених пунктах, аби виявляти чужинців, підозрілих (їздить на дирчику чи вєліку без діла навколо ********'єктів, водоканалів, залізничних колій і т.п.).
Ми так у березні у своєму селі (під Києвом) робили.
ми готові терпіти це все ще 2-3 роки
це те саме що з 202 тонним пресом колоти горіхи