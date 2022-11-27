Значну частину Луцька сьогодні планово знеструмлять

У Луцьку попередили про відключення світла сьогодні, 27 листопада. Значну частину міста планово знеструмлять з 14:00 до 16:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку "Волиньобленерго".

"Для проведення робіт "Волиньобленерго" з 14:00 до 16:00 одночасно припинить електропостачання 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста", - попередили енергетики.

Вказано, що вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання споживачів.

"Просимо лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - закликали в повідомленні.

