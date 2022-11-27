Значну частину Луцька сьогодні планово знеструмлять
У Луцьку попередили про відключення світла сьогодні, 27 листопада. Значну частину міста планово знеструмлять з 14:00 до 16:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку "Волиньобленерго".
"Для проведення робіт "Волиньобленерго" з 14:00 до 16:00 одночасно припинить електропостачання 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста", - попередили енергетики.
Вказано, що вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання споживачів.
"Просимо лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - закликали в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
govtva
показати весь коментар27.11.2022 15:04 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Леонид Феппинский #528247
показати весь коментар27.11.2022 15:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль