Луцьк та Ковель частково знеструмлені, світло повернули 91 тис. споживачів, - ОВА

Роботи ремонтних бригад "Волиньобленерго" тривали впродовж усієї ночі. Станом на зараз в області відновлено електропостачання 91 тисячі споживачів.

Використовуються всі можливі резервні схеми живлення. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, частково без електропостачання залишаються місто Луцьк, Ковель, Луківська та Головненська територіальні громади Ковельського району.

"У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги. Можлива почергова подача живленням деяким споживачам. Прошу усіх терпіння та розуміння ситуації. Відновлення мережі триває", - йдеться у повідомленні.

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