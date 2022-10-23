Луцк и Ковель частично обесточены, свет вернули 91 тыс. потребителей, - ОВА

Работы ремонтных бригад "Волыньоблэнерго" продолжались всю ночь. На сегодняшний день в области возобновлено электроснабжение 91 тысячи потребителей.

Используются все возможные резервные схемы питания. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, частично без электроснабжения остаются Луцк, Ковель, Луковская и Головненская территориальные громады Ковельского района.

"В некоторых городах наблюдается сниженный уровень напряжения. Возможна поочередная подача питания некоторым потребителям. Прошу всех терпения и понимания ситуации. Восстановление сети продолжается", - говорится в сообщении.

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