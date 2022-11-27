УКР
Розпочато розслідування за фактом сьогоднішньої ракетної атаки на Кривий Ріг

ракета

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом ракетної атаки по транспортній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 листопада 2022 року військовослужбовці держави-агресора здійснили ракетний обстріл по об’єкту транспортної інфраструктури Криворізького району на Дніпропетровщині.

Прокурори, слідчі та експерти працюють на місці події та продовжують роботу з фіксації чергового злочину РФ. Встановлюються масштаби руйнувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі. Серйозні руйнування, - ОВА

Автор: 

Кривий Ріг (1409) обстріл (31050) ракети (4184) Офіс Генпрокурора (3455)
Сколько еще будет этих расследований, пока мы не перенесем войну на их территорию.
27.11.2022 15:07 Відповісти
раССею НЕОБХОДИМО бомбить! ее заводы, жд станции и прочее... Без этого никак... Что за альтруизм с врагом-сатанистом, лжецом и лицемером, террористом в конце-концов? раССея- должна быть раздроблена, денацифицирована и демилитаризирована

27.11.2022 15:13 Відповісти
Чим бомбить?
27.11.2022 15:15 Відповісти
Самалеты летять, будем всех бамбить (асфальтом)
27.11.2022 15:42 Відповісти
Якщо США і НАТО - друзі України, не надають ЗСУ ракетну зброю стримування, то цим вони фактично захищають інфраструктуру тилу кремлівських злочинців- агресорів, заохочуючи терористів до подальших безкарних ракетних атак на критичну інфраструктуру України. Терористи впевнені, що удару у відповідь не буде, - Байден із Столтенбергом не допустять!
27.11.2022 16:32 Відповісти
 
 