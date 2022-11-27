Розпочато розслідування за фактом сьогоднішньої ракетної атаки на Кривий Ріг

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом ракетної атаки по транспортній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 листопада 2022 року військовослужбовці держави-агресора здійснили ракетний обстріл по об’єкту транспортної інфраструктури Криворізького району на Дніпропетровщині.

Прокурори, слідчі та експерти працюють на місці події та продовжують роботу з фіксації чергового злочину РФ. Встановлюються масштаби руйнувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі. Серйозні руйнування, - ОВА