Дві ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі. Серйозні руйнування, - ОВА

Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас "прильоти" у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури. Серйозні руйнування.

Всі деталі з’ясовуються", - зазначив він.

