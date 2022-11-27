Дві ракети вдарили по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі. Серйозні руйнування, - ОВА
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас "прильоти" у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури. Серйозні руйнування.
Всі деталі з’ясовуються", - зазначив він.
У Миколаєві також в ці дні будують чи ремонтують дороги в района "волопою" і в центрі кладуть плитку. Мабуть у них війна в головах закінчилася, чи збирають на подарунки своїм "падругам" на Різдвяні свята?
Когда идёт единичный пуск сверхзвуковых Ха-22 с Тушек наши старые радары его замечают крайне редко, всё это время мы пропускали такие единичные удары и будем пропускать и дальше.
Радары Насамс и Ирис более совершенны и могут реагировать, но ими разумеется прикрыли наиболее важные направления... И это к сожалению не Днепр и не Кривой Рог.
******* системи ? Купи як Порох і будуть ******* системи, які проблеми.
Як " понімаєш" , то запитай у зенітчиків де у них клістрони взялися , які при зекові спродали чи задарма кацапам віддали ? Запитай її як у 2012 - 2013 роках частини ППО розформовували , а Буки з усієї України везли в Крим і там у бур'янах розвантажували та такими темпами що на час захоплення Криму кацапнею там тих Буків щось 60 з гаком чи 80 опинилося . Нуто ж такоє - у нас маразм , а у такіх как ти - крєтінізм ((
Видно що вам скумбрія по вісім до смаку прийшлася , дивіться не переїжте як рошенок
Ізвєсно лі мнє чісло стран способних ППО ізготовлять ? (( А нах .. це мені як Україна сама це може і вміє краще за декого , проблема тільки у тому що це " може " зарізали асфальтом!
Живу в Кривому, але не маю співчуття. Якшо нездатні втямити через макітру - нехай доходить через сраку!