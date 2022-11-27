УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7866 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 312 11

Окупанти атакують ракетами Кривий Ріг, - Вілкул

ракета

Зранку 27 листопада російські окупанти здійснюють ракетну атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь у укриттях", - йдеться у повідомленні.

Більше офіційної інформації наразі не відомо.

Також читайте: Ракетні удари по Кривому Розі

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1409) крилаті ракети (1096) ракети (4184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Як там мама Римма і тато Саша з пожиттєвою стипендією?
показати весь коментар
27.11.2022 08:31 Відповісти
+5
В них все дуже добре.
показати весь коментар
27.11.2022 08:39 Відповісти
+5
Звісно. А все тому, що сина "Нє лох!" ТМ
показати весь коментар
27.11.2022 08:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як там мама Римма і тато Саша з пожиттєвою стипендією?
показати весь коментар
27.11.2022 08:31 Відповісти
В них все дуже добре.
показати весь коментар
27.11.2022 08:39 Відповісти
Звісно. А все тому, що сина "Нє лох!" ТМ
показати весь коментар
27.11.2022 08:51 Відповісти
тобі дєбілятко повідомили про РАКЕТНУ АТАКУ на семисот тисячне місто а не про "маму Римму".
показати весь коментар
27.11.2022 08:56 Відповісти
Хвилююсь і за предків Вовочки а тому числі.
показати весь коментар
27.11.2022 09:23 Відповісти
Гундосик вам увечері прогундосить
показати весь коментар
27.11.2022 08:51 Відповісти
І що, кому від того легше, що атакують Кривий Ріг🤔 Легше всім стане, коли буде щоденна інформація про знищені об'єкти в Ростові, Брянську, а ще краще в Москві, хотілось би дочекатись Могли б для початку заїбошити по Севастополь, але Джанкой також влаштує
показати весь коментар
27.11.2022 09:04 Відповісти
Гандон вилкул вполне может быть корректировщиком, больная мразь всегда звала русский мир
показати весь коментар
27.11.2022 09:27 Відповісти
Не заважайте! Ми проводимо експеримент ! Чі одержимо ми перемогу зі зрадниками на чолі !
показати весь коментар
27.11.2022 10:53 Відповісти
Где пво??!🤡🤡
показати весь коментар
27.11.2022 09:37 Відповісти
Саша Голубой Шарик двадцать лет работал на Запоребрик , а теперь стал суперпатриотом ...
показати весь коментар
27.11.2022 11:40 Відповісти
 
 