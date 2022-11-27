Окупанти атакують ракетами Кривий Ріг, - Вілкул
Зранку 27 листопада російські окупанти здійснюють ракетну атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь у укриттях", - йдеться у повідомленні.
Більше офіційної інформації наразі не відомо.
Топ коментарі
+7 5 копійок
показати весь коментар27.11.2022 08:31 Відповісти Посилання
+5 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар27.11.2022 08:39 Відповісти Посилання
+5 Da non
показати весь коментар27.11.2022 08:51 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар27.11.2022 08:31 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар27.11.2022 08:39 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Da non
показати весь коментар27.11.2022 08:51 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Vad Ua
показати весь коментар27.11.2022 08:56 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
5 копійок
показати весь коментар27.11.2022 09:23 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Россияне это пидарасы
показати весь коментар27.11.2022 08:51 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар27.11.2022 09:04 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Mikhail F
показати весь коментар27.11.2022 09:27 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар27.11.2022 10:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Константин Иванов #528862
показати весь коментар27.11.2022 09:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Дмитрий Дёмшин #296351
показати весь коментар27.11.2022 11:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль