Оккупанты атакуют ракетами Кривой Рог, - Вилкул
Утром 27 ноября российские оккупанты совершили ракетную атаку на Кривой Рог Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Больше официальной информации пока не известно.
