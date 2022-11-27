РУС
Оккупанты атакуют ракетами Кривой Рог, - Вилкул

ракета

Утром 27 ноября российские оккупанты совершили ракетную атаку на Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Больше официальной информации пока не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть информация о новых ударах и блекаутах на следующей неделе, - Арахамия

Як там мама Римма і тато Саша з пожиттєвою стипендією?
27.11.2022 08:31 Ответить
В них все дуже добре.
27.11.2022 08:39 Ответить
Звісно. А все тому, що сина "Нє лох!" ТМ
27.11.2022 08:51 Ответить
тобі дєбілятко повідомили про РАКЕТНУ АТАКУ на семисот тисячне місто а не про "маму Римму".
27.11.2022 08:56 Ответить
Хвилююсь і за предків Вовочки а тому числі.
27.11.2022 09:23 Ответить
Гундосик вам увечері прогундосить
27.11.2022 08:51 Ответить
І що, кому від того легше, що атакують Кривий Ріг🤔 Легше всім стане, коли буде щоденна інформація про знищені об'єкти в Ростові, Брянську, а ще краще в Москві, хотілось би дочекатись Могли б для початку заїбошити по Севастополь, але Джанкой також влаштує
27.11.2022 09:04 Ответить
Гандон вилкул вполне может быть корректировщиком, больная мразь всегда звала русский мир
27.11.2022 09:27 Ответить
Не заважайте! Ми проводимо експеримент ! Чі одержимо ми перемогу зі зрадниками на чолі !
27.11.2022 10:53 Ответить
Где пво??!🤡🤡
27.11.2022 09:37 Ответить
Саша Голубой Шарик двадцать лет работал на Запоребрик , а теперь стал суперпатриотом ...
27.11.2022 11:40 Ответить
 
 