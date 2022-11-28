УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7605 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 648 42

Папа Франциск закликав не втомлюватися казати "ні" війні в Україні

папа,франциск,римський

У першу неділю Адвенту - періоду різдвяного посту в католицькій церкві - Папа Римський Франциск знову закликав не забувати про багатостраждальний народ України, не втомлюватися казати "ні" війні та згадав про жертв Голодомору.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, який цитує Vatican News, про це Папа Франциск сказав під час зустрічі з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані.

Вітаючи учасників ходи за викорінення насильства над жінками, глава католицької церкви сказав: "Вітаю учасників ходи, що відбулася сьогодні вранці, щоби засудити сексуальне насильство над жінками, що на жаль, є загальною та повсюди поширеною дійсністю, що використовується також як зброя під час війни. Не втомлюймося казати "ні" війні, "так" – діалогові, "так" – мирові. Особливо для багатостраждального українського народу".

Понтифік також нагадав, що вчора згадували трагедію Голодоморів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск - українцям: Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, що чинить опір і надіється

Автор: 

Папа Римський (339) Папа Франциск (196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Папа, едь в Африку и рассказывай голодающим мальчикам, *Нет голоду- Да диалогу*. И почаще. Может африканцам меньше кушать хотеться будет
показати весь коментар
28.11.2022 01:20 Відповісти
+22
А цей знов свою щарманку завів про діалог та мир. Ніби ми якісь кровожерливі садисти і не хочемо ані того, ані того. Проблему у тому, що закликати треба не обидві сторони, а лише одну - агресора. І казати про це, звертаючись саме до неї, а не вдавати із себе неупередженого арбітра. Якщо ж він хоче, щоб ми домовлялися зі злом у людській подобі, то нехай читає свої священі книги. Таи все чітко пояснюється...
показати весь коментар
28.11.2022 01:43 Відповісти
+15
Кому казати "ні"? Поуп уточнив?

А якому діалогові казати "так"? Між Інститутом релігійних справ (a.k.a. Bank of Vatican) і газпромом?
показати весь коментар
28.11.2022 01:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поляки вправили этому леваку мозги
показати весь коментар
28.11.2022 01:15 Відповісти
как?
показати весь коментар
28.11.2022 01:21 Відповісти
Через польских епископов
показати весь коментар
28.11.2022 01:41 Відповісти
хай скаже путіну шоб рашка звільнила захвачени окуповані теріторіі , забирала своє загарбницьке злочинне військо та вшивався з України. Це РОССІЙСЬКИ танки порушили кордон України, це Російськи ракети летять по Українським містам. ПУТІН той самий біблейський АНТИХРИСТ побачений Єнохом
показати весь коментар
28.11.2022 05:40 Відповісти
ПУТІН - звычайный гитлер, дай Бог последний
показати весь коментар
28.11.2022 13:41 Відповісти
Кому казати "ні"? Поуп уточнив?

А якому діалогові казати "так"? Між Інститутом релігійних справ (a.k.a. Bank of Vatican) і газпромом?
показати весь коментар
28.11.2022 01:16 Відповісти
В першу чергу треба щось робити, а казати кожен може.
показати весь коментар
28.11.2022 01:17 Відповісти
диявол активував всі свої щупальця, щоб заморозити невдале російське вторгнення. Доводиться розкривати останні консерви.
показати весь коментар
28.11.2022 01:20 Відповісти
Папа, едь в Африку и рассказывай голодающим мальчикам, *Нет голоду- Да диалогу*. И почаще. Может африканцам меньше кушать хотеться будет
показати весь коментар
28.11.2022 01:20 Відповісти
Можна ще ногу обцілувати місцевим афродиктаторам.
показати весь коментар
28.11.2022 12:32 Відповісти
радників поміняв.
показати весь коментар
28.11.2022 01:21 Відповісти
Папіку! Ну і як нові капці? Не муляють?
показати весь коментар
28.11.2022 01:32 Відповісти
Це капці рибалок-Апостолів.
показати весь коментар
28.11.2022 08:13 Відповісти
А цей знов свою щарманку завів про діалог та мир. Ніби ми якісь кровожерливі садисти і не хочемо ані того, ані того. Проблему у тому, що закликати треба не обидві сторони, а лише одну - агресора. І казати про це, звертаючись саме до неї, а не вдавати із себе неупередженого арбітра. Якщо ж він хоче, щоб ми домовлялися зі злом у людській подобі, то нехай читає свої священі книги. Таи все чітко пояснюється...
показати весь коментар
28.11.2022 01:43 Відповісти
У Паскаля в его произведении "Мысли" есть такая картинка об убийстве.

"За что ты убиваешь меня?" - "Как за что?

Да ведь ты живешь по ту сторону реки!

Если бы, мой друг, ты жил по сию сторону реки, то я был бы убийцей - несправедливо было бы убивать тебя таким образом;
но так как ты живешь по другую сторону,
то я не убийца, а храбрец, и убить тебя вправе".

Это по-человечески значит, что как только ты попадешь во вражеский стан, ты мне больше не брат, а враг.
показати весь коментар
28.11.2022 04:11 Відповісти
На бункерного уйла никто не давит потому что он послал всех этих миротворцев накуй. С чего они взяли что нужно давить на украинцев? Ищут тех кто слабее? Где тоньше, там и порвется? Да мы нихера не слабее и сдавать позиций не собираемся. Русню к миру призывайте для их же безопасности...
показати весь коментар
28.11.2022 03:15 Відповісти
нєт, нєт, нєт! я хачу сєводня
нєт, нєт, нєт! я хачу чічас
показати весь коментар
28.11.2022 03:25 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.11.2022 20:56 Відповісти
«Глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл не сказал ни слова против российской агрессии. ...

Систематическая пропаганда его церкви против Украины служит путинскому оправданию войны.

(EUobserver, 7 марта 2022 г.)
показати весь коментар
28.11.2022 03:47 Відповісти
Так в чем проблема? Дайте ему громофон, отвезите на Бахмут, и пусть кричит: "Нет войне! Русские, вы гуманные люди, остановитесь!"
показати весь коментар
28.11.2022 04:11 Відповісти
І ще щось про Достоєвського.
показати весь коментар
28.11.2022 08:11 Відповісти
Лукава фігура замовчування реальності через блуд слів: Папа Римський Франциск знову закликав не забувати про багатостраждальний народ України, не втомлюватися казати "ні" війні та згадав про жертв Голодомору.

знову закликав, не втомлюватися казати...

Папа з Риму НАПЕВНО і на цей раз не згадав агресора РФ - причини, новітню спробу Путіна заморозити Україну?

В Римі, можливо, відключили електроенергію, звязок, намає води, тепла і папа з Риму втратив зв'язок з навколишнім світом - Ватікан знову у середньовіччі, очікує гінців від nuntius/нунція з новинами... відфільтрованими щоб не втомлювати...
показати весь коментар
28.11.2022 04:39 Відповісти
хай скаже шоб ПУТІН освободив захвачени теріторіі, забирав своє загарбницьке злочинне військо та вшивався з України,
показати весь коментар
28.11.2022 05:34 Відповісти
Папик в курсе, что на Раше за призыв "нет войне" - тюрьма !?
Пусть попробует реализовать эту опцию (возможность сказать "нет войне) на РФ через своих кремлёвских товарищей......
показати весь коментар
28.11.2022 05:48 Відповісти
Це "аргентинське танго" опустило всю Католицьку церкву.
показати весь коментар
28.11.2022 06:34 Відповісти
Этот папа никому не нравиться,тем более итальянцам.Судя по его заявлениям точно его Меркель назначила.
показати весь коментар
28.11.2022 06:37 Відповісти
Берлусконі.
показати весь коментар
28.11.2022 08:09 Відповісти
Я не втомлююсь -- а толку .
показати весь коментар
28.11.2022 07:14 Відповісти
Коли наступні вибори, чи як там воно називається,у Ватикані? Ч
показати весь коментар
28.11.2022 07:29 Відповісти
Цей має померти вже.
показати весь коментар
28.11.2022 08:08 Відповісти
Хоч би не змарнів,бідовий повторювати "Ні".Папа як і всі ялові організації просто пожирателі людських коштів ні на що не варті,ця війна то довела.Людству потрібно переглядати цю систему і позбавлятись паразитів.
показати весь коментар
28.11.2022 07:56 Відповісти
Папа чекає коли конфлікт закінчиться в Україні.
показати весь коментар
28.11.2022 08:07 Відповісти
Ватикан всегда славился словоблудием и дьявольскими замашками... Там в Ватикане , ничего не меняется...
показати весь коментар
28.11.2022 08:08 Відповісти
"Понтифік також нагадав, що вчора згадували трагедію Голодоморів"
Понтифік прямо не сказав хто агресор у війні і хто українців голодом морив.
В обох випадках це кацапстан.
показати весь коментар
28.11.2022 08:21 Відповісти
Хоч би не перевтомився,як і всі ті,хто буде це казати.Це можна робити навіть не в голос,а про себе.Ну щоб не втомлюватись.
показати весь коментар
28.11.2022 08:25 Відповісти
Благими намерениями выложена дорога в ад.
На самом деле людям первого сорта не комфортно когда люди третьих сортов убивают друг друга.
Вот недавно ракета залетела и убила второсортных поляков.
Так ведь и до первого сорта могут добраться
показати весь коментар
28.11.2022 08:41 Відповісти
Йди в сраку, виродок неонацистський!
показати весь коментар
28.11.2022 09:21 Відповісти
Мабуть Папа прогулював "Богословіє" або взагалі незнає від Матфєя 7:16 " По делам их узнаете кто они"
показати весь коментар
28.11.2022 09:27 Відповісти
Це вже верх цинізму! Як на мене, війна переполовинить кількість людей, які вірять в бога, а тим паче довіряють церкві як інституту самої віри.
показати весь коментар
28.11.2022 09:29 Відповісти
Клоун запалює, скільки б ти не повторював, - цукор, у роті солодше не стане, дурень.
показати весь коментар
28.11.2022 10:24 Відповісти
 
 