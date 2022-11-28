Папа Франциск закликав не втомлюватися казати "ні" війні в Україні
У першу неділю Адвенту - періоду різдвяного посту в католицькій церкві - Папа Римський Франциск знову закликав не забувати про багатостраждальний народ України, не втомлюватися казати "ні" війні та згадав про жертв Голодомору.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, який цитує Vatican News, про це Папа Франциск сказав під час зустрічі з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані.
Вітаючи учасників ходи за викорінення насильства над жінками, глава католицької церкви сказав: "Вітаю учасників ходи, що відбулася сьогодні вранці, щоби засудити сексуальне насильство над жінками, що на жаль, є загальною та повсюди поширеною дійсністю, що використовується також як зброя під час війни. Не втомлюймося казати "ні" війні, "так" – діалогові, "так" – мирові. Особливо для багатостраждального українського народу".
Понтифік також нагадав, що вчора згадували трагедію Голодоморів.
А якому діалогові казати "так"? Між Інститутом релігійних справ (a.k.a. Bank of Vatican) і газпромом?
"За что ты убиваешь меня?" - "Как за что?
Да ведь ты живешь по ту сторону реки!
Если бы, мой друг, ты жил по сию сторону реки, то я был бы убийцей - несправедливо было бы убивать тебя таким образом;
но так как ты живешь по другую сторону,
то я не убийца, а храбрец, и убить тебя вправе".
Это по-человечески значит, что как только ты попадешь во вражеский стан, ты мне больше не брат, а враг.
нєт, нєт, нєт! я хачу чічас
Систематическая пропаганда его церкви против Украины служит путинскому оправданию войны.
(EUobserver, 7 марта 2022 г.)
знову закликав, не втомлюватися казати...
Папа з Риму НАПЕВНО і на цей раз не згадав агресора РФ - причини, новітню спробу Путіна заморозити Україну?
В Римі, можливо, відключили електроенергію, звязок, намає води, тепла і папа з Риму втратив зв'язок з навколишнім світом - Ватікан знову у середньовіччі, очікує гінців від nuntius/нунція з новинами... відфільтрованими щоб не втомлювати...
Пусть попробует реализовать эту опцию (возможность сказать "нет войне) на РФ через своих кремлёвских товарищей......
Понтифік прямо не сказав хто агресор у війні і хто українців голодом морив.
В обох випадках це кацапстан.
На самом деле людям первого сорта не комфортно когда люди третьих сортов убивают друг друга.
Вот недавно ракета залетела и убила второсортных поляков.
Так ведь и до первого сорта могут добраться