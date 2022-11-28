Папа Франциск закликав не втомлюватися казати "ні" війні в Україні

У першу неділю Адвенту - періоду різдвяного посту в католицькій церкві - Папа Римський Франциск знову закликав не забувати про багатостраждальний народ України, не втомлюватися казати "ні" війні та згадав про жертв Голодомору.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, який цитує Vatican News, про це Папа Франциск сказав під час зустрічі з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані.

Вітаючи учасників ходи за викорінення насильства над жінками, глава католицької церкви сказав: "Вітаю учасників ходи, що відбулася сьогодні вранці, щоби засудити сексуальне насильство над жінками, що на жаль, є загальною та повсюди поширеною дійсністю, що використовується також як зброя під час війни. Не втомлюймося казати "ні" війні, "так" – діалогові, "так" – мирові. Особливо для багатостраждального українського народу".

Понтифік також нагадав, що вчора згадували трагедію Голодоморів.

